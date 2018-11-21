Усы ещё решают. Главные сюрпризы Лиги наций

Нидерланды

Подходили к Лиге наций в статусе неудачников, не поехавших на ЧМ (очередное спасибо шведам), а в итоге выиграли сильнейшую группу. Помешать им в этом могла лишь вылетающая Германия. Увы, за пять минут до конца очной встречи Промес и Ван Дейк принесли стране невероятный камбек и первое место в группе. Куману потребовалось всего полгода, чтобы вернуться в элиту. Теперь весь мир говорит о той самой записке, после которой защитник «Ливера» пошёл вперёд и забил решающий мяч немцам.

Итоги Лиги наций за три минуты. Коротко и наглядно Все перемещения в картинках.

Швейцария

О'кей, голландцы не так давно были в финале ЧМ, а последние несколько лет — просто плохой период. Куда большим сюрпризом стало выступление сборной Швейцарии. Эту Лигу наций они начали, сокрушив исландцев со счётом 6:0, а закончили, разгромив бельгийцев 5:2. Итоговые 9 очков стали лучшим результатом Лиги А наравне с Бельгией. Но и та осталась позади по личным встречам.

Англия

Если вы смотрели недавний матч Англия — Хорватия, наверняка успели мысленно попрощаться с командой Саутгейта. В той группе сложилась уникальная ситуация: каждая из команд могла занять как первое, так и последнее место. Всё решали три очка, которые разыгрывались в очной игре. Англия пропустила первой, но по ходу игры выгрызла своё лидерство. В лучших традициях Лиги наций — за пять минут до конца игры.

Босния и Герцеговина

Во второй лиге тоже свои сюрпризы. И речь не об Украине или Швеции (как бы кому-то не хотелось верить в обратное). Среди двух высших лиг турнира больше всего очков на счету Боснии (10). Она же наряду с Данией и Португалией не проиграла ни одной игры, а пропустила всего однажды. Теперь команда Эдина Джеко впервые за долгие годы может осознать себя элитой европейского футбола. Есть вариант, что ненадолго.

Это был чудесный год. Но теперь Черчесову нужно строить новую команду Дзюба абсолютно прав: наша сборная слишком зависит от эмоций и физики. Чтобы двигаться вперёд, ей необходимы и другие сильные стороны.

Бонус — Беларусь

Понятно, что здесь нужно сделать тысячу оговорок, но есть как минимум одно исключительное достижение, которое позволяет внести Беларусь в этот список. Соседи стали единственной командой в этом розыгрыше (а соответственно, в истории), которая до сих пор не пропустила в нём ни одного мяча. Попутно — обошла крепнущий Люксембург и пошла на повышение. Главный тренер Криушенко теперь герой.