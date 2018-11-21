Усы ещё решают. Главные сюрпризы Лиги наций

Нидерланды
Подходили к Лиге наций в статусе неудачников, не поехавших на ЧМ (очередное спасибо шведам), а в итоге выиграли сильнейшую группу. Помешать им в этом могла лишь вылетающая Германия. Увы, за пять минут до конца очной встречи Промес и Ван Дейк принесли стране невероятный камбек и первое место в группе. Куману потребовалось всего полгода, чтобы вернуться в элиту. Теперь весь мир говорит о той самой записке, после которой защитник «Ливера» пошёл вперёд и забил решающий мяч немцам.
Швейцария
О'кей, голландцы не так давно были в финале ЧМ, а последние несколько лет — просто плохой период. Куда большим сюрпризом стало выступление сборной Швейцарии. Эту Лигу наций они начали, сокрушив исландцев со счётом 6:0, а закончили, разгромив бельгийцев 5:2. Итоговые 9 очков стали лучшим результатом Лиги А наравне с Бельгией. Но и та осталась позади по личным встречам.
Англия
Если вы смотрели недавний матч Англия — Хорватия, наверняка успели мысленно попрощаться с командой Саутгейта. В той группе сложилась уникальная ситуация: каждая из команд могла занять как первое, так и последнее место. Всё решали три очка, которые разыгрывались в очной игре. Англия пропустила первой, но по ходу игры выгрызла своё лидерство. В лучших традициях Лиги наций — за пять минут до конца игры.
Босния и Герцеговина
Во второй лиге тоже свои сюрпризы. И речь не об Украине или Швеции (как бы кому-то не хотелось верить в обратное). Среди двух высших лиг турнира больше всего очков на счету Боснии (10). Она же наряду с Данией и Португалией не проиграла ни одной игры, а пропустила всего однажды. Теперь команда Эдина Джеко впервые за долгие годы может осознать себя элитой европейского футбола. Есть вариант, что ненадолго.
Бонус — Беларусь
Понятно, что здесь нужно сделать тысячу оговорок, но есть как минимум одно исключительное достижение, которое позволяет внести Беларусь в этот список. Соседи стали единственной командой в этом розыгрыше (а соответственно, в истории), которая до сих пор не пропустила в нём ни одного мяча. Попутно — обошла крепнущий Люксембург и пошла на повышение. Главный тренер Криушенко теперь герой.