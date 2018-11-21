Карраско сломал нос одноклубнику и хотел дать денег. Не получилось

В конце прошлого февраля вингер «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско внезапно захотел перемен и покинул Мадрид. Он перебрался в Китай, в клуб «Далянь Ифан», с которым в итоге занял 11-е место в чемпионате. Довольно долго о нём не было ничего слышно, но сейчас футболист оказался в центре скандала.

«Не знаю, как бы реагировал, если бы мне дали такие деньги». Новый побег в Китай Янник Феррейра Карраско меняет Мадрид на Китай. И берёт за компанию Николаса Гайтана.

Сразу несколько изданий сообщили о том, что на тренировке Карраско повздорил со своим одноклубником. В итоге конфликта защитник Цинь Пенсян отправился в госпиталь со сломанным носом. А звёздный бельгиец якобы даже пытался откупиться от него деньгами. Новость вызвала столько шума, что Карраско пришлось объясняться. Он дал интервью китайской газете «Далянь Ивнинг Ньюз». Только это интервью ещё больше всё запутало.

Вот, что объяснил Карраско. «Инцидент случился уже довольно давно. Это было на тренировке после домашней игры с «Шанхай СИПГ». При определённых обстоятельствах он получил травму носа. Хочу заверить, что считаю Циня очень хорошим игроком и очень хорошим человеком. Мне жаль, что он получил травму. На тренировках такое иногда случается. Надеюсь, он скоро поправится, и мы снова будем играть вместе в новом сезоне».

Карраско не ответил на вопрос о том, было ли повреждение умышленным, но прокомментировал слухи о деньгах для защитника. «Я хочу всё прояснить. Я собирался передать ему 10 тыс. евро на лечение, но мой агент и мой клуб плохо восприняли эту идею. Цинь не получил деньги. Я также слышал слухи, что это он хотел получить от меня компенсацию медицинских издержек. Но это не так: я общался с ним лично, и он не просил у меня денег. Это хороший футболист. Есть некоторые вещи, которые, я надеюсь скоро пройдут, и мы снова будем играть рядом. Цинь – настоящий профессионал. Во время лечения он очень поддерживает команду. В конце сезона, когда мы боролись за выживание, многие обращались к нему за разъяснениями, но он не стал посвящать прессу в подробности. От лица клуба приношу свои извинения».

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Вот, что сообщил Янник Феррейра-Карраско, и его объяснения делают ситуацию ещё более абсурдной. Домашний матч с «Шанхай СИПГ» был сыгран пятого августа. Это последний раз, когда Цинь выходил на поле. Сезон в китайской Суперлиге был закончен 11 ноября. Защитник не успел восстановиться? Что это за повреждение носа, из-а которого футболист не может играть больше трёх месяцев?

Карраско говорит, что хотел дать одноклубнику денег на лечение. Но, если речь идёт о травме, полученной на тренировке, лечение оплачивает клуб. Зачем оплачивать лечение, за которое Цинь и так не должен платить? Возможно, речь не об обычной травме на тренировке?

А теперь самое странное. Карраско подчеркнул, что с ждёт нового сезона, когда Цинь будет играть с ним в одной команде. Кажется, что он не в курсе, что Цинь играл в «Даляьн Ифан» на правах аренды. Аренда истекает 31 декабря, с нового года Цинь вернётся в «Бейцзин Гоань», и там проведёт следующий сезон. «Далянь Ифан» не продлевает аренду игрока, так что в новом сезоне его не будет в команде, в то время, как Карраско, по его собственным словам, думает, что они будут играть вместе.

Всё вместе звучит довольно неправдоподобно. Но, возможно, объяснение можно найти в других китайских СМИ. Со ссылкой на них несколько европейских медиа пытаются восстановить картину. Сообщается, что на тренировке Цинь и Янник подрались, причём бельгиец сломал одноклубнику нос и ушёл в раздевалку. Когда Цинь не дождался никакой реакции от клуба и партнёров по команде, он сообщил об инциденте в полицию. Та начала расследование. Карраско оказался под подозрением, а клуб скрывал подробности, чтобы не увеличивать давление на команду во время борьбы за выживание.

Эта версия не подтверждена, хотя она объясняет странную ситуацию с непопаданием Карраско в состав сборной Бельгии на последние матчи. Он был вызван тренером Роберто Мартинесом на встречи с Исландией и Швейцарией, но не приехал и в играх участия не принимал. В прессе была информация, что Карраско не смог выехать из Китая из-за проблем с оформлением документов. Если он находится под следствием, это объясняет, почему ему не удалось покинуть страну. И заодно это объясняет его заявление, в котором он публично извиняется перед Цинем.