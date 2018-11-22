«Зенит» купит «поцелованного в шею»? Кто такой Аиртон Лукас

Как стало известно «Чемпионату», первым новичком «Зенита» после открытия зимнего трансферного окна может стать 21-летний защитник «Флуминенсе» Аиртон Лукас. Рассказываем об этом футболисте.

Кто такой Аиртон Лукас и сколько он стоит?

Аиртон Лукас – игрок левого фланга обороны. Первым профессиональным клубом защитника был АБС из города Натал. Впервые в заявку на матч Серии В (второго по уровня дивизиона) он попал в апреле 2014-го в возрасте 16 лет. Потом оказался во «Флуминенсе», в составе которого полтора года спустя дебютировал в Серии А. Прошлый сезон потенциальный новичок «Зенита» отыграл на правах аренды за «Лондрину», выступавшую в Серии В, а в 2018-м стал наконец-то твёрдым игроком основы «Флу». Он здорово проявил себя в чемпионате штата Рио-де-Жанейро (Лиге Кариока) – попал в символическую сборную турнира.

В нынешнем чемпионате Бразилии Аиртон Лукас сыграл 26 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал четыре жёлтые карточки. Кроме того, принял участие в девяти играх Южноамериканского кубка – второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес. Команда из Рио-де-Жанейро борется за победу в этом турнире: в первом полуфинале уступила в гостях «Атлетико Паранаенсе» (0:2), а второй матч состоится 28 ноября.

По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера Аиртона Лукаса на сегодняшний день составляет 1,5 млн евро. Это значит, что в Европу его продадут как минимум за 7-8 млн. Раз так в пять дороже. В бразильском футболе умеют быстро умножать даже те, кто плохо знаком с математикой. Впрочем, у «Флуминенсе» финансовые проблемы – игрокам задерживают зарплату, поэтому клуб при продаже может быть сговорчивее. На Аиртона Лукаса претендует также португальский «Спортинг», предлагающий за него 4 млн евро.

Как он играет?

По мнению экспертов, Аиртон Лукас – один из самых многообещающих молодых латералей Бразилии. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную, сыграл три матча на турнире в Южной Корее.

Насколько хорош молодой игрок «Флуминенсе» прямо сейчас? Вот его статистика в последних 10 матчах чемпионата Бразилии и Южноамериканского кубка от InStat:

ТТД (всего) ТТД (успешные) Индекс 09.10 «Парана» (4:0) 135 79% 334 13.10 «Фламенго» (0:3) 95 76% 241 21.10 «Атлетико Минейро» (1:0) 90 82% 295 25.10 «Насьональ» (1:1) 97 77% 305 01.11 «Настональ» (1:0) 73 66% 225 03.11 «Васко да Гама» (0:1) 99 78% 258 08.11 «Атлетико Паранаенсе» (0:2) 88 73% 210 12.11 «Спорт Ресифе» (0:0) 139 85% 283 15.11 «Палмейрас» (0:3) 94 74% 233 20.11 «Сеара» (0:0) 104 79% 262

В матчах с «Параной», «Фламенго», «Атлетико Паранаенсе», «Спортом» и «Палмейрасом» Аиртон Лукас был первым в команде по общему количеству ТТД. То есть, как правило, он выполняет очень много тактико-технических действий. Почти во всех этих встречах защитник становился одним из лучших игроков «Флу» по индексу InStat. Только в гостевых играх Южноамериканского клуба – с «Насьоналом» и «Атлетико Паранаенсе» – получил низкую оценку. В общем, для футболиста своего возраста Аиртон Лукас действительно хорош. Бразилец стремится действовать в современной манере флангового защитника.

Зачем этот игрок «Зениту»?

Ни для кого не секрет, что усиление позиции левого защитника – приоритет «Зенита» в зимней трансферной кампании. Да и в летней это была задача номер один, но тогда все возможные сделки сорвались. Аиртон Лукас – не единственный кандидат. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб готов вернуться к кандидатуре защитника сборной Уругвая Диего Лашальта, а также изучает возможность приобретения защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.

В межсезонье «Зенит» вёл активные переговоры с «Дженоа» по поводу Лашальта. Итальянские СМИ писали, что петербургский клуб сперва предлагал 10 млн евро (плюс 2 млн бонусами), тогда как итальянцы требовали 18 млн евро (плюс те же 2 млн бонусами). Потом вроде бы стороны стали сближаться, однако трансфер в итоге сорвался. Согласно данным сайта Gonfia la Rete, переговоры затормозил новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который хотел вести их напрямую с генуэзским клубом, а не через посредников. В результате Лашальт перешёл в «Милан»: называлась сумма в 14 млн евро (плюс 4 млн бонусами). Пока уругваец не имеет стабильного места в основе россонери.

Напомним, что сильнейший левый защитник «Зенита» Юрий Жирков ни разу не сыграл в новом сезоне из-за травмы. Контракт экс-игрока сборной России действует до лета 2019-го. Его с разной степенью успеха подменяют Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, чей договор с петербургским клубом истекает зимой.

Откуда взялся поцелуй в шею?

Кажется, в «Зените» уже никого не удивишь татуировками. Аргентинские легионеры петербургского клуба и форвард сборной Антон Заболотный такие красавцы, что хоть в художественной галерее выставляй. Но Аиртон Лукас даже их способен кое-чем удивить. На шее у бразильского защитника красуется… след от поцелуя. Эту «помаду» просто так не сотрёшь!

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Вообще-то, изначально Аиртон Лукас хотел запечатлеть на себе поцелуй матери. Вот только тату-художник перестарался. «То, что я давал мастеру, было меньше по размеру, – признался в одном из интервью футболист. – Таких крупных губ просто не бывает. Тем не менее я не собираюсь удалять их. Ведь моя мама очень гордится этой татуировкой».