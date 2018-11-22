«Зенит» купит «поцелованного в шею»? Кто такой Аиртон Лукас

Как стало известно «Чемпионату», первым новичком «Зенита» после открытия зимнего трансферного окна может стать 21-летний защитник «Флуминенсе» Аиртон Лукас. Рассказываем об этом футболисте.
Кто такой Аиртон Лукас и сколько он стоит?
Аиртон Лукас – игрок левого фланга обороны. Первым профессиональным клубом защитника был АБС из города Натал. Впервые в заявку на матч Серии В (второго по уровня дивизиона) он попал в апреле 2014-го в возрасте 16 лет. Потом оказался во «Флуминенсе», в составе которого полтора года спустя дебютировал в Серии А. Прошлый сезон потенциальный новичок «Зенита» отыграл на правах аренды за «Лондрину», выступавшую в Серии В, а в 2018-м стал наконец-то твёрдым игроком основы «Флу». Он здорово проявил себя в чемпионате штата Рио-де-Жанейро (Лиге Кариока) – попал в символическую сборную турнира.
В нынешнем чемпионате Бразилии Аиртон Лукас сыграл 26 матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал четыре жёлтые карточки. Кроме того, принял участие в девяти играх Южноамериканского кубка – второго по значимости клубного турнира Южной Америки после Кубка Либертадорес. Команда из Рио-де-Жанейро борется за победу в этом турнире: в первом полуфинале уступила в гостях «Атлетико Паранаенсе» (0:2), а второй матч состоится 28 ноября.
По оценке Transfermarkt, стоимость трансфера Аиртона Лукаса на сегодняшний день составляет 1,5 млн евро. Это значит, что в Европу его продадут как минимум за 7-8 млн. Раз так в пять дороже. В бразильском футболе умеют быстро умножать даже те, кто плохо знаком с математикой. Впрочем, у «Флуминенсе» финансовые проблемы – игрокам задерживают зарплату, поэтому клуб при продаже может быть сговорчивее. На Аиртона Лукаса претендует также португальский «Спортинг», предлагающий за него 4 млн евро.
Как он играет?
По мнению экспертов, Аиртон Лукас – один из самых многообещающих молодых латералей Бразилии. В 2016 году защитник вызывался в молодёжную сборную, сыграл три матча на турнире в Южной Корее.
Насколько хорош молодой игрок «Флуминенсе» прямо сейчас? Вот его статистика в последних 10 матчах чемпионата Бразилии и Южноамериканского кубка от InStat:
|ТТД (всего)
|ТТД (успешные)
|Индекс
|09.10
|«Парана» (4:0)
|135
|79%
|334
|13.10
|«Фламенго» (0:3)
|95
|76%
|241
|21.10
|«Атлетико Минейро» (1:0)
|90
|82%
|295
|25.10
|«Насьональ» (1:1)
|97
|77%
|305
|01.11
|«Настональ» (1:0)
|73
|66%
|225
|03.11
|«Васко да Гама» (0:1)
|99
|78%
|258
|08.11
|«Атлетико Паранаенсе» (0:2)
|88
|73%
|210
|12.11
|«Спорт Ресифе» (0:0)
|139
|85%
|283
|15.11
|«Палмейрас» (0:3)
|94
|74%
|233
|20.11
|«Сеара» (0:0)
|104
|79%
|262
В матчах с «Параной», «Фламенго», «Атлетико Паранаенсе», «Спортом» и «Палмейрасом» Аиртон Лукас был первым в команде по общему количеству ТТД. То есть, как правило, он выполняет очень много тактико-технических действий. Почти во всех этих встречах защитник становился одним из лучших игроков «Флу» по индексу InStat. Только в гостевых играх Южноамериканского клуба – с «Насьоналом» и «Атлетико Паранаенсе» – получил низкую оценку. В общем, для футболиста своего возраста Аиртон Лукас действительно хорош. Бразилец стремится действовать в современной манере флангового защитника.
Зачем этот игрок «Зениту»?
Ни для кого не секрет, что усиление позиции левого защитника – приоритет «Зенита» в зимней трансферной кампании. Да и в летней это была задача номер один, но тогда все возможные сделки сорвались. Аиртон Лукас – не единственный кандидат. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб готов вернуться к кандидатуре защитника сборной Уругвая Диего Лашальта, а также изучает возможность приобретения защитника «Краснодара» Кристиана Рамиреса.
В межсезонье «Зенит» вёл активные переговоры с «Дженоа» по поводу Лашальта. Итальянские СМИ писали, что петербургский клуб сперва предлагал 10 млн евро (плюс 2 млн бонусами), тогда как итальянцы требовали 18 млн евро (плюс те же 2 млн бонусами). Потом вроде бы стороны стали сближаться, однако трансфер в итоге сорвался. Согласно данным сайта Gonfia la Rete, переговоры затормозил новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который хотел вести их напрямую с генуэзским клубом, а не через посредников. В результате Лашальт перешёл в «Милан»: называлась сумма в 14 млн евро (плюс 4 млн бонусами). Пока уругваец не имеет стабильного места в основе россонери.
Напомним, что сильнейший левый защитник «Зенита» Юрий Жирков ни разу не сыграл в новом сезоне из-за травмы. Контракт экс-игрока сборной России действует до лета 2019-го. Его с разной степенью успеха подменяют Эльмир Набиуллин и Евгений Чернов, чей договор с петербургским клубом истекает зимой.
Откуда взялся поцелуй в шею?
Кажется, в «Зените» уже никого не удивишь татуировками. Аргентинские легионеры петербургского клуба и форвард сборной Антон Заболотный такие красавцы, что хоть в художественной галерее выставляй. Но Аиртон Лукас даже их способен кое-чем удивить. На шее у бразильского защитника красуется… след от поцелуя. Эту «помаду» просто так не сотрёшь!
Вообще-то, изначально Аиртон Лукас хотел запечатлеть на себе поцелуй матери. Вот только тату-художник перестарался. «То, что я давал мастеру, было меньше по размеру, – признался в одном из интервью футболист. – Таких крупных губ просто не бывает. Тем не менее я не собираюсь удалять их. Ведь моя мама очень гордится этой татуировкой».