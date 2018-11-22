Влашич или Паредес: кого итальянцы первым утащат из России?

Влашич: «Милан», «Интер» или «Рома»

Ведущие клубы Серии А продолжают охоту за самыми яркими молодыми легионерами российского чемпионата. Судя по последней информации, ЦСКА будет крайне сложно удержать Николу Влашича по истечении срока аренды, даже если в московском клубе всё-таки попробуют выкупить права на атакующего полузащитника «Эвертона». Слишком уж велик интерес к 21-летнему хорвату в Италии.

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По информации Calciomercato, в борьбу за Влашича вступили соседи – «Милан» и «Интер». Английский клуб не против продать Николу и примет самое выгодное предложение. Оно должно составить не менее 12 млн евро. Внимательно следит за принадлежащим «Эвертону» хорватом и «Рома».

Любопытно, что ещё летом спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио обсуждал кандидатуру Влашича с его представителем Тончи Мартичем, но в результате Никола принял «лучшее решение в карьере» – отправился на правах аренды в ЦСКА. Возможно, в скором будущем хорват заменит в составе «нерадзурри» своего соотечественника, одного из героев ЧМ-2018 Ивана Перишича. Как сообщает Calciomercato, «Интер» собирается продать Перишича, поскольку планирует освежить состав для борьбы с «Ювентусом» за чемпионский титул. Цена на 29-летнего полузащитника – 35 млн евро. Что мешает потратить менее половины этой суммы на Влашича?

Во вторник Мартич прокомментировал слухи о возможном трансфере Николы. «Интерес со стороны итальянских клубов? Увидим. Слишком рано говорить об этом. Его рыночная стоимость составляет 15-20 млн евро, это возможный вариант для пяти-шести клубов Серии А. Он достаточно хорош, чтобы заинтересовать эти команды», – заявил Мартич в интервью Tuttomercatoweb. По словам агента, Никола до конца сезона останется в ЦСКА, однако у российского клуба нет денег, чтобы выкупить полузащитника.

Агент: Влашич стоит € 15-20 млн, это возможный вариант для 5-6 клубов Серии А

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций Англия – Хорватия (2:1) стал первым турнирным, в котором Влашич вышел в основе сборной. Эта встреча однозначно повысила рейтинг Николы на радость боссам «Эвертона». Никола сыграл 79 минут и оказался одним из лучших игроков команды по индексу InStat (292 балла), совершив 37 ТТД при 76% успешных. У Влашича два голевых паса. Для сравнения индекс Перишича во встрече с Англией 242 балла.

В нынешнем сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 15 матчей в разных турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.

Паредес: похоже, только «Милан»

Леандро Паредеса летом тоже связывали с «Интером». Более того, в Италии писали, что аргентинский полузащитник «Зенита» – запасной вариант для Лучано Спаллетти в случае срыва трансфера из «Реала» Луки Модрича. Однако ни Модрич, ни Паредес в «Интер» не перешли. Судя по всему, теперь главным, а возможно, и единственным претендентом на Леандро в Италии является «Милан».

Как утверждает Calciomercato, Паредес по-прежнему хочет вернуться в Италию и уже принял предложение россонери. Осталось «Милану» договориться с «Зенитом». Проблема в том, что петербургский клуб, купивший аргентинца прошлым летом у «Ромы», не намерен отпускать одного из своих лидеров даже за те 23 млн евро, которые были потрачены на полузащитника. Итальянские журналисты пишут, что лидер Премьер-Лиги требует 30 млн. Действительно, если ЦСКА продал Александра Головина в «Монако» за эту сумму, то почему «Зенит» должен отдавать 24-летнего игрока сборной Аргентины дешевле? «Милан» уже потратил 35 млн евро на приобретение «нового Кака» – полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты, который появится в команде зимой. Так что финансовый фэйр-плей ограничивает возможности миланского клуба.

И всё-таки трансфер Паредеса, в отличие от истории с Влашичем, может состояться в январе. Видимо, не просто так появилась информации о возобновившемся интересе сине-бело-голубых к левому латералю «Милана» уругвайцу Диего Лашальту. Нельзя исключать, что бывший игрок «Дженоа» так или иначе будет включён в сделку по аргентинцу.

Гончаренко надавил на проблемы «Зенита». Именно это помогло ЦСКА победить Без Паредеса лидеру чемпионата очень трудно.

Паредес сыграл за сборную в двух товарищеских матчах за неделю с Мексикой. В обеих встречах аргентинцы победили со счётом 2:0. Если во второй игре Леандро вышел на замену, то в первой провёл на поле 87 минут. Его InStat индекс составил 282 балла. Зенитовец совершил 64 ТТД при 91% успешных (самый минимальный брак среди всех игроков основы).

В нынешнем сезоне Паредес сыграл 18 матчей за «Зенит» в разных турнирах, забил три гола и сделал четыре голевых паса.