«Когда приехали в Россию, купили кальян. Но ещё не поняли, что с ним делать»

Эмануэль Маммана – самый тихий и загадочный из всех аргентинцев, приехавших в Санкт-Петербург прошлым летом. Визитом к легионеру мы продолжаем рубрику «На своём поле», в рамках которой корреспонденты «Чемпионата» приходят в гости к известным футболистам.

Приезжая на интервью в дом Мамманы, мы были уверены, что встретим лишь его, жену Маги и сына Тиана. Но вот он приводит нас в квартиру, и навстречу выходят мужчина и женщина в возрасте. Выясняется, что это родители Маги – Ана и Хавьер. Мы не успеваем толком поздороваться, как из кухни вылетают две собаки, максимально непохожие на тех самых французских бульдогов, фотографиями которых был завален «инстаграм» Мамманы. Пробуем разобраться, что происходит.

– Это собака родителей, они приехали с ней, — разъясняет Эмануэль. — А этого чёрного пса мы купили уже здесь. Сын назвал его Gato («кошка» в переводе с испанского), потому что слишком маленький – не похож на собаку. С таким псом, конечно, в футбол не поиграешь, а вот с бульдогами мне это удавалось делать.

Бульдоги – чуть ли не главная тема защитника за время его пребывания в России. Собаки прилетели с ним в Санкт-Петербург, но год назад убежали. Маммана обещал за помощь в поиске 3 тысячи евро, но в итоге всё закончилось хорошо – бульдоги нашлись без посторонней помощи. Хотя перепугались Эмануэль и Маги страшно.

– Это случилось ночью, когда мы пошли спать, — рассказывает Маммана. — Почему-то ворота сами открылись. Утром проснулись, я собирался на тренировку и понял, что собаки исчезли. Мы бегали чуть ли не в пижамах по всему острову, искали их. Мы были в отчаянии, кругом много парков, зелени, сложно найти! Подключили нашу переводчицу, звонили всем. Нам пытались втюхать других собак. После шести часов напряжённых поисков удалось решить эту проблему. Помогли соседи, многие проявляли большое участие, звонили, писали.



После этого любопытных бульдогов отправили в Аргентину.



– Хотели найти дом с садом из-за наших собак, но не смогли найти подходящий и оставили наших более крупных питомцев в Аргентине, — объясняет Маги. — В конце концов мы решили поселиться здесь, на Крестовском острове.

Крестовский – популярное место для жизни среди игроков «Зенита». Рядом стадион, быстро можно добраться до центра, есть парки для прогулок. Бульдоги, кстати, в квартире всё ещё есть – только в виде статуэток. Маммана заверяет, что, когда он вернётся в Аргентину, у него будет огромное количество собак.



– Серьёзно, я хочу 10. Или 20, – мечтает футболист.

***

Родители Маги, поздоровавшись, пытаются скромно уйти на кухню. Но мы просим их поучаствовать в разговоре, чтобы узнать все подробности истории знакомства Маги и Эмануэля.



Когда вокруг тебя собирается четыре аргентинца – жизнь сразу похожа на сериал. Хавьер, тесть Мамманы, одет в красно-белую футболку, на что тут же обращает внимание Эмануэль: «Смотрите-смотрите, в каких он цветах». Мужчина сначала не понимает, почему все вокруг смеются, но после перевода в шутку выражает готовность пойти и переодеться. После этого всё-таки переходим к любовной истории Мамманы.

– Как он ухаживал за вами, Маги?

– Мы познакомились случайно. У моей мамы было небольшое дело, точка по продаже хот-догов. Однажды Эмануэль зашёл что-то купить, я его обслуживала. Я не знала, кто он, что он футболист. Потом мы встретились в баре, у нас нашёлся общий друг, и мы разговорились. В итоге обменялись номерами, стали переписываться. Сообщений становилось всё больше и больше, а потом мы оказались вместе и навсегда.



– Были какие-то сомнения перед тем, как идти на первое свидание с Эмануэлем?

– Я не задумывалась о том, как живут футболисты, об их путешествиях и распорядке дня. Единственное, я раньше думала, что футболисты – это люди, у которых много денег, которые считают себя особенными, не такими, как все. Я поняла, что это не так.



– Чем Эмануэль вас покорил?

– У него отличное чувство юмора — именно этим он меня и подкупил. Да и вообще Эмануэль славный малый. Иногда он очень романтичный! А ещё очень весёлый, постоянно шутит.



– Эмануэль, вы ходили к папе жены просить её руки?

– В Аргентине уже не слишком придерживаются ритуала, когда официально просишь руки у отца. Конечно, я пытался им понравиться, но более неформально, — в этот момент Маммана начинает улыбаться. — Официальной церемонии не было. В любом случае её родители важны для нас обоих, поэтому они здесь, с нами. Но таких традиций относительно брака в Аргентине уже нет.



– Расскажите, что подумали об Эмануэле, когда впервые его увидели? – вопрос родителям Маги.

Хавьер: Когда я только узнал, что они встречаются, подумал: «Боже мой, что творится?». Я люблю футбол и знал, что его может ждать большое будущее в Европе. Это значит, он увезёт мою дочь. Она училась у себя дома, была нашей доченькой, и получается, в одночасье всё резко изменится.



Когда мы познакомились поближе, я успокоился и понял, что всё будет хорошо.



– Спрашивала ли Маги совета, когда они начали встречаться, когда она собралась за него замуж?



Ана: В нашей семье всегда всё обсуждается, так что мы разговаривали на эту тему.



– Как вам Россия? – продолжаем интересоваться у родителей девушки.



Ана: Мы одна семья, и если мы вместе, то не можем плохо проводить время. Мы далеко от родины, но Петербург – очень красивый город, здесь наши самые дорогие люди. Мы радуемся их успехам.



– Вы всегда живёте вместе или приехали в гости?



Ана: Во Францию мы приезжали на месяц-полтора и тогда жили вместе. В Петербург мы приехали погостить. Наша цель – разделять всё, что происходит с Эмануэлем и Маги. Между нашими странами огромное расстояние, поэтому, когда оно исчезает, мы должны использовать это по максимуму.



– Эмануэль вам уже как сын?



Хавьер: Конечно, у нас к нему отношение как к сыну. Он мне вроде бы зять, но он для меня как сын, я его очень люблю. Хотя вот он, по-моему, меня не очень любит!



Мы на секунду напрягаемся, но оказалось, что это очередная шутка. Конечно, связанная с футболом. Оказалось, что Маммана и его тесть болеют за разные команды. Эмануэль переживает за «Ривер Плейт», а Хавьер – поклонник «Боки». Каждое аргентинское «эль класико» сопровождается громкими спорами. Даже рассказывая эту историю, мужчины не удерживаются от подколов. «Смотрели последнее «класико» вместе. «Ривер» победил. Как обычно», – язвит Эмануэль. «Странно, что мы болеем за разные команды, хотя оба понимаем, что только одна из них по-настоящему великая», – не отстаёт Хавьер.

***

Экскурсии по квартире Мамманы толком не получается, потому что двухлетний Тиан спит на верхнем этаже, и мы не хотим его беспокоить. Из рассказов Маги и Эмануэля становится понятно, что в России они больше всего переживают за сына. Девушка признаётся, что в первую российскую зиму боялась даже выйти с Тианом на прогулку.



Но сейчас и мальчик подрос, и Маги поняла главное правило жизни в России – верный подбор тёплой одежды.



– Как справляетесь с зимой в России?



Эмануэль: Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут всё равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5-6 месяцев видишь его ежедневно. Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт.



Маги: Сын… первое время мы очень переживали за него, что он может заболеть. Но потом мы поняли, что ситуация не настолько сложная. И если одеться тепло, то ничего страшного не произойдёт. Так что теперь мы уверенно гуляем по паркам. Ему едва исполнилось два года, поэтому пока он проводит время дома. Мы хотим, чтобы он общался с другими детьми, но пока не нашли способ, как это устроить.

– Включаете ему российские мультфильмы?



Эмануэль: Да на любом языке – лишь бы ему нравилось. Что-то он смотрит на английском, что-то на испанском, что-то на русском. Например, ролики про Никиту и Влада на «ютубе». А ещё наша няня говорит по-английски, увеличивая словарный запас сына на этом языке.



Маги: Во Франции мы боялись, что вокруг сына будет слишком много языков, и из-за этого у него начнутся проблемы с тем, чтобы заговорить. Но всё хорошо, он растёт в интернациональной языковой обстановке, изъясняется на английском и испанском, но пока мы не слышали от него русских слов.



– Кто из вас более строгий родитель?



Эмануэль: Никто из нас особо не может похвастать строгостью, но в целом, наверное, это больше применимо ко мне. Бывают моменты, когда я могу выйти из себя, пусть и совсем немного, совсем ненадолго. Но пусть из нас двоих я буду считаться строгим.



В большой комнате, где мы сидим со всем семейством Мамманы, внимание постоянно захватывают самые разные детали. От матрёшки (которая в испанском называется прекрасным словом «мамушка») до кальяна.

Оказывается, многое в комнате сделано руками Маги – она учится в Барселоне на дизайнера. Маммана рассказывает, что жена даже придумала для себя и него дизайн татуировок.

– Маги нарисовала эскиз. Часы – это время, а компас – пространство. Рядом написана фраза, разделённая на две части: «В любом месте мы будем вместе до самой старости». Мы сделали их в Аргентине, но тогда ещё не думали, в какие далёкие места заберёмся вместе.

– А что на подоконнике делает кальян?

– О, мы купили эту штуку, когда переехали в эту квартиру. Но пока не поняли, что с ней нужно делать. Но это вполне сойдёт за сувенир из России, да? Ещё у нас есть кукла. Что она поёт? Да я понятия не имел, что она вообще умеет петь! Нам её подарила наша переводчица.



Это странно, но в доме футболиста мы не видим ни одного мяча. Нас заверяют, что это всё исключительно результат уборки перед нашим приходом, а обычно мячи валяются повсюду. Даже маленький Тиан уже умеет пинать мячик и понимает, когда видит папу на поле. «Он сразу начинает кричать и радоваться, требует от папы голов», – убеждает Маги.



Обращаем внимание на то, что в квартире нет предметов, связанных с Аргентиной. Эммануэль объясняет, что о доме всегда напоминают люди, а ещё – еда. Как и большинство латиноамериканцев, семья Мамманы привозит в Россию целые чемоданы продуктов из Аргентины. В том числе dulce de leche – густое сладкое молоко. По сути – сгущёнка. А ещё бесконечное количество матэ, потому что аргентинцы без него просто не могут.



На вопрос, кто лучше готовит, Эмануэль с хитрым выражением лица поднимает палец вверх. Маги даже не верит в такую наглость, и Маммана тут же исправляется. — Ладно, шучу. Конечно, она готовит намного вкуснее. Но у меня есть коронное блюдо – pastel de papa. Это картофельная запеканка с мясом, сыром и другими добавками.

Тут в разговор вступает Маги: Вообще он умеет делать по дому всё. Но не делает. Если только я попрошу, тогда выполняет. А в остальное время обязанности либо на мне, либо на нашей помощнице. Сейчас ещё мама приехала.

Всё свободное время Маммана проводит вместе с семьёй.

– Мы гуляем в парках, можем выбраться в город. К нам приходят другие аргентинцы из команды – это помогает чувствовать себя как дома. Но чаще всего мы просто смотрим какой-нибудь фильм или играем в приставку. Ещё я обожаю гольф и теннис. И баскетбол. Любой спорт, кроме волейбола. Никогда не умел в него играть.

– Поэтому он тебе и не нравится, – с улыбкой замечает Маги.

– Вы часто отдыхаете вместе с другими аргентинцами?

– С первого дня в России я знал, что не буду единственным аргентинцем в команде. Конечно, это сильно упрощало дело. Мы вообще компанейские парни, любим собираться вместе и проводить время. У кого-то дома или где-то в интересном месте – без разницы. Едим, болтаем. Всё это позволяет чувствовать себя будто бы дома.



– Как ещё отдыхаете в Питере?

Маги: Мы любим гулять в парках, выезжать в ближайший пригород типа Петергофа. Мы консультируемся у нашей переводчицы по поводу мест, которые надо посмотреть. И понимаем, что у нас много чего впереди.



Эмануэль: Мы ещё не всё знаем в городе, само собой. Но в курсе, где расположены основные места, и всех друзей и родных с удовольствием знакомим с этим городом. Недавно приезжала моя сестра, я показывал ей Санкт-Петербург и наш стадион, который поражает всех, кто его видит. Мы всегда готовы показать город, который с первого дня сразил нас своей красотой.

***

С семьёй Мамманы мы прощаемся в лучших российских традициях – практически столько же времени, сколько провели в гостях. Эмануэль и Маги очень переживают за то, всё ли нам понравилось и не нужно ли показать что-то ещё. Уже у выхода, провожая нас, Маммана останавливается рядом со своим автомобилем, припаркованным у дома: «Мне так понравилась эта машина во Франции, что здесь я купил точно такую же. Но, думаю, скоро мне надоест и наступит время покупать какой-нибудь грузовичок». Кажется, аргентинец планирует задержаться в России.