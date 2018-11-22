«Будущее футбола – за схемой 2-7-2». Тьяго Мотта сошёл с ума?

Тьяго Мотта, бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «ПСЖ», после завершения карьеры получил должность тренера ПСЖ U19. Несмотря на молодой возраст (36 лет – не очень много для тренера), у Мотты уже есть своя философия. В интервью Gazzetta della Sport он поделился мыслями – и взбудоражил футбольный мир.



Дело в том, что Тьяго хочет играть по схеме 2-7-2. Вы спросите, где вратарь? У Мотты он играет полузащитника. Выглядеть это должно примерно так:

Вы скажете, что Мотта сошёл с ума? На самом деле он лишь совместил философию Йохана Круиффа и Пепа Гвардиолы с не таким уж и новым немецким трендом, по которому вратарь играет очень высоко (как Нойер). Впрочем, эту идею в Германии популяризировал всё тот же Гвардиола.

«Моя идея – в том, чтобы играть в атаку. Невысокая команда, которая контролирует игру, высоко прессингует и много двигается с мячом и без него. Мне нужен футболист, который всегда будет с мячом, у которого будет три-четыре решения и два партнёра рядом для подмоги. Сложность футбола в том, чтобы часто делать простые вещи, но контролировать пространство, пасовать и открываться», – довольно банальные слова Тьяго из этого интервью. Невысокая команда с кучей полузащитников, которая контролирует игру и прессингует – это «Барселона» образца Гвардиолы. Наличие двух партнёров для подмоги – одна из фишек позиционной игры Пепа, которая навеяна прицнипами Круиффа. А ещё гениальный голландец говорил, что футбол – игра времени и пространства.

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«Для меня будущее за схемой 2-7-2. Я считаю семёрку в центре поля и вратаря одним из полузащитников. Для меня форвард – это первый защитник, а голкипер – первый нападающий. Вратарь начинает атаку ногами, а атакующие игроки первыми включают прессинг, чтобы вернуть мяч», – ещё одно перечисление принципов современного футбола. Всё больше и больше тренеров хотят разыгрывать мяч в короткий пас от вратаря, поэтому в наше время так сильно ценятся киперы, умеющие играть ногами: Нойер, Алиссон, Тер Штеген. Даже юнца Кепу Аррисабалагу «Челси» купил за рекордные 80 млн евро, потому что вратарь с ногами был очень нужен Сарри. С форвардом–первым защитником всё ещё проще: сегодня почти во всех командах оборона начинается с прессинга от нападающих. Освобождают от прессинга только заслуженных гениев типа Месси и Роналду.

«Мне не нравятся цифры, потому что они обманывают. Ты можешь быть суператакующим с 5-3-2 и оборонительным с 4-3-3 в зависимости от качества футболистов», – Гвардиола тоже говорил, что построения и схемы – это просто цифры.



Несмотря на то что все мысли, выложенные Моттой в интервью, уже были высказаны до него современными футбольными философами, его 2-7-2 всё равно выглядят очень авантюрно. Всё-таки использовать Нойера или кого-либо ещё выше центральных защитников при владении – это что-то новое. Давайте разбираться в идеях тренера команды U19 «ПСЖ».

Во-первых, на всякий случай уточним, что играть в 2-7-2 с вратарём в полузащите во время позиционной атаки соперника Мотта точно не собирается (ну, либо он очень болен). Сложно точно сказать, во что 2-7-2 превратятся в обороне – вероятно, в стандартные 4-4-2. Во-вторых, бразильцу придётся выстроить невиданный до этого контрпрессинг, которому бы позавидовал даже Юрген Клопп. Когда твой вратарь играет на расстоянии 50 метров от своих ворот, команде соперника нельзя давать возможность пнуть мяч в сторону своих ворот. Ещё один важный вопрос: будет голкипер участвовать в контрпрессинге или побежит к своим воротам? На первых этапах внедрения 2-7-2 мы точно увидим несколько шедевральных голов с центра поля в стиле Уэйна Руни.

Ну и, в-третьих, схема из «Твиттера» сделана пользователем, сам Мотта ничего не рисовал для Gazetta della Sport. На самом деле, слова Тьяго вообще интерпретировали неправильно: просто в своём интервью он обозначил схему не так, как мы привыкли, а по флангам: два игрока на левом, два — на правом, семь — в центре. Вратаря справедливо причислили к игрокам центральной вертикали.

Так или иначе, голкипер будущего (а где-то уже и настоящего) будет находиться между двумя центральными защитниками в билд-апе его команды, особенно против клубов, предпочитающих очень глубокую оборону. Таким образом, у команды Мотты будет один лишний игрок в более высокой позиции, который сможет создавать преимущество в различных зонах.

В общем, Тьяго Мотта вряд ли сошёл с ума – просто он довольно странно и неодназначно пересказал современные, но уже достаточно старые принципы атакующей и позиционной игры в футбол.