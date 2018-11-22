«Люди, близкие к руководству, заботятся о себе, а не о благе великого клуба»

А происходит что-то не очень понятное.

Заместитель председателя самарской Губернской думы Александр Степанов по итогам встречи с руководством клуба выразил возмущение в связи с тратами, вызванными сменой вратаря команды.

«Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответов, — написал Степанов на своей странице в «Инстаграме». — Все их не перечислю, но постараюсь передать моё негодование. Разберём лишь один — вратарь. У нас был на контракте Георгий Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет от роду, аж на два года, с зарплатой 3,5 млн руб/мес.



За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошёлся в 68 млн рублей, т. е. $ 1 млн! Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него ещё два года до выхода в майке национальной сборной».

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Позже Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем расширил свою мысль.



«Основная мысль — не затраты на вратаря, а отсутствие чёткой и понятной стратегии развития.

Это происходит потому, что люди, близкие к руководству клуба, по слухам, заботятся о себе, а не о благе великого клуба, гордости Самары. И это печально. Запросы на проверку в клуб? Зачем? Этим должны заниматься другие органы», — сказал Степанов.

«Мне абсолютно непонятно, что сказал Степанов, — прокомментировал слова депутата спортивный директор «Крыльев» Александр Шикунов. — Вопрос имеет исключительно спортивную сторону. Лория не устраивал Тихонова, у него не было места в составе. Если так можно сказать, то это была русская позиция тренера. Мы приобрели хорошего вратаря Рыжикова, а Лория мог ещё по контракту сидеть на скамейке два года. Вместо этого он взял отступные за полгода и спокойно ушёл, пойдя нам навстречу.

Лория был подписан ещё до нас, около двух-трёх лет назад. Это не наша история. После новости, что Георгий не будет номером один, Лория сильно расстроился, и это сказывалось на тренировках. Тихонов сам говорил, что с ним тяжело работать после этого. Честно, мы пытались найти ему клуб, но не смогли. В статусе свободного агента ему это было бы проще сделать. Вместе с этим расставанием клуб наоборот сэкономил средства».

В этом сезоне руководство «Крыльев» уже не раз критиковали, причём это делали местные власти.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров говорил следующее: «Меня точно не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика — она была де-факто провалена. Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплёва попадали в «Крылья Советов», а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать».

Министр спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин говорил, что предстоит ещё много работы по привлечению в клуб частных инвесторов.

Всё это происходит на фоне слабой игры команды в чемпионате. Сейчас самарский клуб идёт на 13-м месте, а в начале октября Миодраг Божович сменил Андрея Тихонова на посту главного тренера команды.

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