Лучший молодой игрок Европы: Мбаппе нет в списке номинантов. Как это?

Премию Golden boy, вручают лучшему игроку из европейской команды, которому не больше 21 года. Премию придумали итальянские журналисты из Tuttosport в 2003 году, и от большинства других журналистских наград она отличается тем, что стала по-настоящему резонансной. Достойное дополнение к награде «Золотой мяч», которую вручает France Football.



Ещё одна важная особенность награды – она достаётся действительно совсем юным игрокам. Например, Лео Месси получил её в 2005 году. Когда у него не было и пяти голов за «Барселону», а до первого триумфа с Гвардиолой оставалось три года. Серхио Агуэро был признан Лучшим молодым игроком после первого года в «Атлетико», а Поль Погба – всего через полгода после того, как оказался в «Ювентусе». То есть, жюри, в состав которого входит около 40 журналистов из известных спортивных изданий (Bild, France Football, Equipe, Marca), пытается искать новые имена, когда есть возможность.

В последние годы победители не вызывали особых сомнений: Марсьяль за фантастическую весну в «Монако», Саншеш за чемпионат Европы и Мбаппе за всё сразу. Но если Марсьяль и Саншеш следующие после победы сезоны провели хуже, то Мбаппе, наоборот, ещё прибавил. По условиям конкурса, приз не запрещено вручать одному и тому же игроку два раза подряд. И вот, ставший чемпионом мира в составе сборной Франции 19-летний Мбаппе внезапно не попал в список номинантов.

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Выглядит абсурдно, но у председателя жюри Массимо Франки есть позиция. И он объяснил её в интервью ESPN. «Мы награждаем молодых игроков, смысл в том, чтобы каждый год открывать новое лицо. В этом наша философия. Мбаппе выиграл Golden boy год назад, а через месяц после этого он пришёл седьмым в голосовании на «Золотой мяч». К тому моменту он только однажды выиграл чемпионат Франции с «Монако». Сейчас это чемпион мира, звезда «ПСЖ» и реальный претендент на «Золотой мяч». Для него выиграть приз лучшему молодому игроку – значит, сделать шаг назад. То же самое было с Месси. Он получил нашу награду в 2003 году, и мы могли отдавать её ему же следующие три года, пока позволял возраст. Но это противоречит самой идее конкурса. Поэтому члены жюри решили принять такое решение».

Итоговый шорт-лист претендентов на награду стал известен по итогам голосования журналистского жюри 20 ноября. По его итогам отсеялись, в частности, Кристиан Пулишич, Ашраф Хакими, Мойзе Кин, а также было решено исключить кандидатуру Мбаппе из дальнейшего голосования. Да, всего месяц назад именно Килиана в Guardian называли главным фаворитом конкурса.

Защитник сделал 3 голевых паса с «Атлетико». Он перешёл из «Реала» Хакими всего 19 лет, но он уже сыграл на чемпионате мира и громит «Атлетико» в ЛЧ.

Остались следующие кандидаты: Маттейс Де Лигт («Аякс»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Патрик Кутроне («Милан»), Джастин Клюйверт («Рома»). Кто-то из них выиграет награду. В самом издании Tuttosport фаворитом в данный момент называют Де Лигта.

Почему это пример для «Золотой мяча»

Хорошим примером является последовательность в решениях. Идея организаторов Golden boy, по их собственным словам, – искать новые лица, поэтому Мбаппе не получит награду второй раз. С этим решением можно не соглашаться, но по крайней мере, логика решения понятна.



Логика, по которой футболистам присуждают «Золотой мяч», постоянно меняется. Судя по победе Криштиану Роналду в 2014 году, для этого нужно выиграть Лигу чемпионов. Но в 2013 году Франк Рибери выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии – и всё равно награду получил Роналду. В 2010 году было то же самое: Уэсли Снейдер провёл индивидуально сильнейший сезон с «Интером» и выиграл Лигу чемпионов, Серию А и Кубок Италии, но уступил в голосовании Лео Месси, не попав даже в тройку.

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Отсутствие последовательности в выборе победителя привело к абсурдной ситуации: кто бы ни получил «Золотой мяч», это будет нелогично. Если это будет Криштиану – то чем его год лучше, чем был 2013 год для Рибери? Чем его год лучше, чем 2010-й год для Снейдера? Если награду всё-таки отдадут Луке Модричу, вопросов ещё больше. Модрич – выдающийся футболист, и он провёл выдающийся год. Точнее, полгода. Но разве его год лучше, чем 2010-й год того же Снейдера или Андреса Иньесты?

Иньеста выиграл Примеру, Кубок Испании, дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, в летом выиграл чемпионат мира и забил победный гол в финале. Он не получил «Золотой мяч». Тогда его получил Месси, который забил 50 голов за сезон. Что ж, в сезоне 2017/18 Мохамед Салах забил 51 гол. По такой логике, «Золотой мяч» нужно отдать ему.

Отсутствие логики в принятии решений в прошлые годы привело к тому, что победа любого номинанта на «Золотой мяч» будет нелогичной. Потому что победа любого из нынешней тройки фаворитов противоречит принципам, по которым награда вручалась раньше. Награда Golden boy показывает: критерии для принятия решения могут быть любыми. Главное – не менять их.