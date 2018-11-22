Изгнание из «Спартака». Останется ли Глушаков, уйдёт ли Адриано

Гендиректор «Спартака» Сергей Родионов наконец-то заговорил и опроверг сообщения СМИ, что клуб ждёт зимняя распродажа футболистов. Логика менеджмента не только понятна, но и доказуема.



1. Новый главный тренер Олег Кононов действительно только познакомился с командой и вряд ли успел сделать вывод о качестве футболистов и структуре будущего коллектива.

2. Руководство всё ещё находится в переговорном процессе с фанатами.

3. Предыдущее изгнание футболистов, устроенное менеджерами в 2015 году, сопровождалось чётким анонсом Родионова о необходимости очищения.

В этом материале мы не только вновь вернёмся к моменту, когда клуб уходил от эры Асхабадзе/Карпина, но, следуя духу того процесса, сделаем собственный прогноз, как будет выглядеть «Спартак» после Карреры, Гурцкая и Трабукки.

Часть первая. Изгнание Широкова и Карпина

Первый эпизод очищения мы наблюдали с 2015-го по 2017 год. Через три дня после перехода на «Чемпионат» я получил звонок от вполне себе официального, а не теневого лица.

«Игра в стеночку». Почему Широков и Аленичев под ударом Как руководство «Спартака» может решить проблемы с игроком и тренером одним финтом.

— Ваш «Спартак» сошёл с ума. Это свинство. С уважаемым человеком плохо поступают, – нервно говорил он.



— Что такое?

— Они Широкова посадят на банку. Если он ещё хоть один матч сыграет, то это автоматическое продление контракта на год. Им наплевать на него, на сборную…



— Да не верю, что они на такое способны, — ответил я и тут же позвонил в редакцию. Вместе решили, что первыми информацию давать не будем, потому что звучала она так странно, будто нас используют. Но на следующее утро вброс сделали «Известия», а «Чемпионат» встретил это якобы спонтанной реакцией, а на самом деле — подготовленной колонкой. Не удивила и мгновенная реакция Широкова, который тут же отреагировал в «твиттере» знаменитым «не надо раскачивать нашу красно-белую лодку». Роман, вероятно, надеялся, что общественное мнение остановит боссов «Спартака», но недооценил их стойкости и наглости. Просидев на скамейке до конца первой части и выпав из игрового ритма, зимой он с финансовыми потерями перешёл в ЦСКА, слабо провел весеннюю часть чемпионата, странным образом попал в сборную, провалился с командой на Евро и закончил карьеру. «Спартак» же сэкономил около трёх миллионов евро.

В ту же эпоху, вместе с Широковым, клуб избавился и от импортного наследия Карпина с Асхабадзе: ушли легендарные Эберт и Кариока, а также Коста, Хурадо, Инсаурральде, Челльстрём, Мовсисян, Коста, Жоао Карлос и Озбилис. Все они были приговорены заранее, что стало понятно на последней открытой тренировке перед паузой. Арас трижды забил в девятку во время серии, на что получил крик Широкова: «Ты чего стараешься? Поздно, е… Отчислен!».



Безжалостно очищен «Спартак» был и от других российских игроков: руководство не пожалело бывшего капитана Паршивлюка, разделило Комбаровых, а до этого не дало нового шанса Билялетдинову.



Всего же к чемпионскому сезону «Спартак» избавился сразу от 15 футболистов, но сохранил лучшее наследие Карпина и Асхабадзе: исключительного Промеса, надёжного и качественного Таски, юного Кутепова, а также новых русскоговорящих лидеров, ответственных за строительство коллектива – Глушакова, Комбарова и Реброва.



Если вернуться к началу 2016 года и проследить судьбы футболистов, то чуть ли не каждое решение по игрокам Жиркова, Измайлова и Родионова, продавленное через Аленичева, оказалось верным.



Тогда же был определён и трансферный регламент.

1. Тренер указывает проблемные позиции.

2. Селекционный отдел самостоятельно разрабатывает ряд кандидатов.

3. Тренер выбирает подходящего из списка.

4. В отказе от футболистов первое слово также имеет тренер, но в критических ситуациях вопрос решает клуб.



Летом 2016-го «Спартак» провел сильную трансферную кампанию. Качественными оказались и покупки – Фернандо, Зобнина и Ещенко, а также решение назначить главным тренером новое и тогда ещё подконтрольное клубу лицо — Массимо Карреру.

Часть 2. Изгнание Карреры

Регламент и структура, как мы уже поняли по последним интервью, изменились в тот момент, когда власть в клубе перешла к тренеру. Так «Спартак» стал близок к карпинской системе правления. Просуществовала она недолго, а команда всё равно замерла в дисбалансе — с перенасыщением одних позиций и чуть ли не полным отсутствием исполнителей на другие. Если наблюдать со стороны, то задача на данный момент выглядит так же, как и в 2015-м: сначала очиститься, а затем провести точечную и регламентированную селекцию. И на данный момент логика расставания или сохранения футболистов выглядит так.

Остаются

Мы берём тех игроков, о продаже которых чаще всего говорит общественность.

Глушаков – 70 процентов. Во-первых, у капитана клуба ещё полтора года активного контракта, разрыв которого будет стоит Федуну примерно 4 миллиона евро. Есть подозрения, что на конфетно-букетных порах именно Денис сможет стать главным транслятором идей Кононова для коллектива. Во-вторых, 31 год – не возраст для центрального полузащитника, который всё ещё способен носиться по полю как «курица без головы». В-третьих, у нового тренера есть положительный опыт работы со сложными персонажами – Мамаевым, Смоловым, Ари, Широковым. Однако клуб будет вынужден отказаться от футболиста, если в ближайших матчах он своей игрой и словами так и не сумеет изменить отношение к себе публики. В околофутбольном мире больше месяца ходит информация об аренде в «Крылья Советов», но пока её сложно отличить от намеренно вбрасываемой.

Комбаров – 75 процентов. Для продажи Комбарова «Спартак» должен приобрести хотя бы сносного левого защитника, способного подключаться в атаку, но в России таких сейчас нет. Помимо Рауша, Набиуллина и Жиркова остаётся еще Скопинцев, но летом клуб провалил переговоры с «Ростовом». В случае же, если клубы всё-таки договорятся, Комбаров, учитывая дефицит исполнителей, легко найдёт себе команду.



Ребров – 90 процентов. Артёму в марте 35 лет. Он интеллигентен, порядочен и важен для роста как Селихова, так и Максименко. Остается вопрос, очень ли он хочет постоянно играть сам. Однако Ребров не просто игрок хорошего уровня, но и критически относится к себе человек, который понимает свою роль и вряд ли будет мучиться в каком-нибудь клубе ФНЛ.

Самедов, Ещенко – 100 процентов. Обоим в следующем году так же 35, но и Самедов, и Ещенко еще могут приносить пользу команде в системе ротации и доработают как минимум до лета, когда закончатся их контракты.

Могут уйти

С одной стороны, ситуация не такая плохая, как два три года назад – игроков на контрактах меньше. С другой стороны, в команде нет футболиста уровня Квинси Промеса, на покупку которого нужен запас в финансовом fair play.

Луис Адриано – 60 процентов. Возможно, самый талантливый и умелый форвардов РПЛ, который вдруг устроил себе полугодовую безголевую серию и удалился в ответном матче квалификации ЛЧ с АЕКом. Это слишком скудно для зарплаты почти в 4 миллиона и контракта ещё на 2,5 года. Только в отличие от Глушакова, Луиса вряд ли придётся отпускать с компенсацией, потому что экс-игрок сборной Бразилии может заинтересовать как европейские клубы, так и азиатский рынок. «Спартак», считая экономию на зарплате, может выручить на переходе от 10 до 15 миллионов евро, в чём Федуну должны помочь заинтересованные в сделке Трабукки и Гурцкая. Впрочем, если Адриано найдёт мотивацию для игры за «Спартак» и заверит клуб в своём желании выкладываться, то терять форварда, пусть не подходящего к регламентам, но всё же высокого уровня будет неправильно. По нашей информации, Адриано проявляет желание остаться в команде.



Софьян Ханни – 70 процентов. Бельгийские коллеги до сих пор удивляются сумме трансфера (10 миллионов евро) и зарплате Ханни в «Спартаке» (2,2 миллиона евро на 4,5 года). В Софьяне действительно сложно найти качества, благодаря которым он мог бы заменить Промеса. Ханни вроде бы техничен, обладает неплохим ударом и видением поля, но ни в одном из этих компонентов не уникален. Вряд ли можно назвать выдающимися его лидерские качества, выносливость или умение бороться. Главное правило Кононова: «Легионер должен быть на две головы сильнее русского» — и здесь, в отличие от Адриано, оно не работает.

Ханни и «Спартак»: почему всё идет не так Возможно, самый спартаковский по стилю игрок плотно сидит на банке.

Сложность в продаже будет заключаться в той же зарплате, которую потянут разве что арабские клубы. В этом случае «Спартак» также разгрузит ведомость и оставит резерв в ФФП.

Ивелин Попов – 70 процентов. Нынешний Попов тоже не попадает ни под правило Кононова, ни под стратегию клуба. Главная же его польза на данный момент – объединение русской и зарубежной части коллектива. Контракт Ивелина истекает летом, так что клуб должен применить все усилия, чтобы выручить за болгарина хоть какие-то деньги.

Джано – 70 процентов. За последние полтора года грузинский полузащитник сыграл лишь в пяти матчах за «Спартак». Его контракт рассчитан аж до конца сезона-2020/21. В этой ситуации логичным выглядит обмен Джано на Аяза Гулиева, на выкуп которого «Спартак» обладает приоритетным правом.



Во-первых, Гулиев последний из свободных и молодых креативных полузащитников. Напомню, Обляков и Ахметов перешли в ЦСКА. Во-вторых, Джано был лидером «Ростова» и выигрывал с ним Кубок. В-третьих, грузинскому полузащитнику в «Спартаке» просто не везёт.

Марко Петкович – 90 процентов. Футболист-эпоха, который вряд ли будет играть у Кононова, что пагубно для игрока 26-летнего возраста.

Непредсказуемые

Роман Еременко. Не совсем понятно, совпадут ли ожидания агентов и экс-игрока ЦСКА с тем, что захочет дать «Спартак». Федун уже попадал в истории с Широковым, поэтому всё будет зависеть от состояния финского футболиста в ближайших матчах.

Педро Роша. В тот момент, когда мы готовили колонки о ЧМ-2018, экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук мельком обмолвился, что на зимних сборах бразилец, приведённый в клуб третьей стороной, был чуть ли не лучшим в составе команды, но по непонятным причинам так и не получил шанса.



Возможно, именно в растренированности и демотивации и кроются проблемы футболиста, которому на родине ставят памятники и о котором говорит тренер сборной.



В «Спартак» уже не раз поступали предложения о продаже Роши, но, как уже заявлял Федун, клуб рассчитывает на прогресс молодого футболиста. При Кононове мы можем увидеть другого Педро.

Александр Ташаев. Испытывает проблемы с адаптацией и пока не может усилить игру, однако в его пользу говорит юный возраст и неплохая игра за «Динамо» в прошлом сезоне.

Иллюзия разума. Кононов – шанс Федуна всё изменить Странная эпоха «A Tutti» закончилась. «Спартак» может вернуть стиль.

Вывод

«Спартак» возвращается к системному строительству команды, при котором будет меньше слухов и сложных схем, но скорее всего больше качественных и полезных коллективу приобретений.



Во всяком случае, на этот раз мы точно будем знать, кого критиковать и с кого за трансферную кампанию спрашивать.