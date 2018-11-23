«Дело Кокорина и Мамаева»: водитель первый начал?

Шикунов: «Крыльям Советов» был бы интересен Глушаков

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал слухи об интересе самарского клуба к полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову.



«В первый раз слышу про наш интерес к Денису Глушакову. А если говорить о том, был бы он нам интересен или нет, то он игрок высокого класса. Безусловно, он был бы нужен «Крыльям». В последнее время у него сложилась тяжёлая ситуация, но его квалификация не вызывает никаких вопросов», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги в этом сезоне «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.



Глушаков принял участие в восьми (семь – в основе) матчах за «Спартак» в этом сезоне РПЛ, но результативными действиями не отметился.

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Источник: водитель первым оскорбил Мамаева и нанёс ему удар

Анонимный источник, знакомый с ситуацией, заявил, что водитель Виталий Соловчук, который является потерпевшим в деле о драке с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, сам спровоцировал конфликт на парковке, сообщает ТАСС.



«На записи прибора видеорегистрации в автомобиле Соловчука чётко видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар. При этом водитель в ходе следствия дал ложные показания о том, что он не оскорблял футболистов, а спортсмены сами спровоцировали драку», — сказал источник.

После инцидента, который произошёл в начале октября, Соловчук был доставлен в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.



Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев перечислили водителю деньги в качестве компенсации за нанесение морального и материального вреда. Сейчас оба футболиста находятся под стражей в СИЗО.

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Ибрагимович согласовал с «Миланом» контракт на полгода

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал ещё ближе к возвращению в «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, шведский футболист согласовал с россонери условия контракта, рассчитанного на шесть месяцев. По условиям соглашения, 37-летний форвард заработает € 2,2 млн за полгода в клубе. При этом неизвестно, включена ли в контракт опция продления ещё на один сезон.



При этом у Ибрагимовича по-прежнему действует соглашение с «Лос-Анджелес Гэлакси», которое истекает через год, в связи с чем «Милану» ещё предстоит договориться о переходе с американским клубом.



Ранее спортивный директор «Милана» Леонардо заявлял, что клуб близок к договорённости с Ибрагимовичем.

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Селихов вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам с основой команды, сообщает официальный сайт красно-белых.



Сегодня, 22 ноября, голкипер впервые за долгое время принял участие в занятиях с партнёрами. Команда в настоящий момент готовится к матчу с «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской Премьер-Лиги. В мае он получил травму ахилла, из-за которой пропустил чемпионат мира—2018.



Также в общей группе красно-белых тренировался хавбек Ивелин Попов, вернувшийся из сборной Болгарии. Защитники Георгий Джикия и Михаил Игнатов занимались по индивидуальной программе. В расположение команды сегодня вернётся Лоренсо Мельгарехо, прилетевший в Москву из сборной Парагвая.



Матч «Спартак» – «Крылья Советов» состоится 25 ноября в Москве, начало – в 14:00 мск.

Объединение фанатов «Спартака» рассказало об итогах встречи с Федуном

Представители «Фратрии» на прошедшей встрече с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном высказали своё мнение по поводу ситуации в клубе и полузащитника команды Дениса Глушакова.



«На встрече мы высказали наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».



В свою очередь со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим. Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована, и ждём соответствующих решений от руководства клуба», — говорится на сайте «Фратрии».



Первый матч под руководством Олега Кононова московский клуб проведёт 25 ноября, когда на своём поле примет «Крылья Советов».

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«Айнтрахт» и «Нант» рассматривают возможность приобретения у «Спартака» Адриано

По информации «Чемпионата», возможность приобретения нападающего «Спартака» Луиса Адриано изучают «Айнтрахт» и «Нант». В настоящее время это два наиболее реальных варианта продолжения карьеры для бразильского футболиста.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» намерен в зимнее трансферное окно расстаться с Адриано. Бразилец имеет высокую зарплату по контракту, который рассчитан до 2020 года.



В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе красно-белых 11 матчей в РПЛ (из них — шесть в основном составе), в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.



«Спартак» после 14 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги девятое место, набрав 19 очков. В 15-м туре команда Олега Кононова дома сыграет с «Крыльями Советов».

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Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза.



О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.



Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности и в данный момент.



Мутко также принимал участие в организации чемпионата мира—2018, матчи которого прошли минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.