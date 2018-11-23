«Эффект нового тренера в «Спартаке» сработает». Прогнозы на 15-й тур РПЛ

Последний тур нашего конкурса выдался спокойным и ровным — без взлётов и падений.

Впрочем, команда читателей выступила неудачно второй раз подряд. Алексей Федотов из Москвы угадал разницу в матче «Ростов» — «Динамо» и исход встречи «Краснодар» — «Енисей». Это 4 очка.

Обозреватель «Чемпионата» Антон Михашенок угадал счёт матчей «Арсенал» — «Анжи» и «Рубин» — «Локомотив», а также исход игры «Краснодар» — «Енисей». Это 11 очков — и команда журналистов перегнала читателей.

Лидерство осталось за экспертами, которые набрали те же 11 очков. Сергей Кирьяков угадал счёт матча «Ростов» — «Динамо», разницу в игре «Рубин» — «Локомотив», а также исходы встреч «Арсенал» — «Анжи», «Краснодар» — «Енисей» и ЦСКА — «Зенит».

Таблица после 14-го тура

Специалисты – 150 очков

Журналисты – 135 очков

Читатели – 134 очка

Трансферы «Спартака». Часть — изгнание От кого могут избавиться Родионов, Измайлов и Кононов.

Прогноз специалистов

Сергей Силкин, известный российский тренер:

Ахмат — ЦСКА — 1:2

У «армейцев» выше потенциал, несмотря на то что «Ахмат» играет на своём поле. Учитывая, что Чалов не играл в сборной, он соскучился по игре, поэтому должен рвать и метать.



«Локомотив» — «Урал» — 2:1

«Локо» поправил дела в чемпинате: они подобрались к лидеру, игра команды стабилизируется и начинает быть похожей на прошлогоднюю. Подбор игроков и фактор домашнего поля — за «железнодорожников». «Локомотив» сделает всё возможное, чтобы не потерять очки в играх до зимней паузы.



«Динамо» — «Енисей» — 1:0

Москвичи создают не так уж много моментов. Они будут играть осторожно и аккуратно в обороне, поэтому одного гола должно хватить для победы.



«Оренбург» — «Уфа» — 1:1

«Оренбург» здорово начал чемпионат, затем наступил провал. Сейчас они снова начали цеплять очки, но «Уфе» тоже надо подниматься. Они подготовились за время последнего перерыва с учётом того, что «сборников» там особо нет. Будет вязкая игра.



«Анжи» — «Рубин» — 1:1

Махачкалинцам деваться некуда, они должны сподобиться на один гол. «Рубин» тоже своё забьёт.



«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1

Решающим будет фактор нового главного тренера в «Спартаке». В команде будет встряска, и игроки вне зависимости от состояния выложатся, чтобы показать себя перед наставником.



«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

Краснодарцы уверенно играют дома, почти не делая ошибок. С учётом ухода из «Арсенала» тренера и неразберихи на посту «Краснодар» победит.



«Зенит» — «Ростов» — 1:1

Питерцы уже почти растратили своё преимущество, поэтому будут играть на сто процентов. Но «Ростову» на выезде даже сподручнее играть, нежели дома.

«Это не наша история». Главный бардак трансферного рынка в России Здесь стоят рядом «Спартак» и «Крылья Советов». И почти все остальные.

Прогноз читателей

Андрей Такоев (Владикавказ):

«Ахмат» — ЦСКА — 0:1

«Ахмат» уже довольно давно не проигрывает дома, так что должен отбирать очки у ЦСКА. Там молодая, нестабильная команда, много кадровых проблем.

«Локомотив» — «Урал» — 2:1

А вот «Локо» набрал хороший ход и не потеряет очков в матче с уступающей в классе командой.

«Динамо» — «Енисей» — 2:1

В «Енисее» не всё гладко, только сменился тренер, скандал с Аленичевым. У «Динамо» тоже не всё ровно с точки зрения результата, но это играющая команда.

«Оренбург» — «Уфа» — 1:1

Обе команды в последнее время играют неплохо, не берусь отдать кому-то предпочтение.

«Анжи» — «Рубин» — 0:1

«Анжи» борется с ситуацией, они молодцы, но «Рубин» сейчас класснее и давно не выигрывал.

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1

Эффект нового тренера должен сработать. Пошли слухи, что «Спартак» зимой расстанется с группой игроков, это очень мотивирует людей.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0

«Арсенал» способен на сюрпризы, но это было с Кононовым. А «Краснодар» — в порядке.

«Зенит» — «Ростов» — 2:1

Карпин ураганом проехал по Москве, обыграв в столице ЦСКА и «Спартак», а ещё увёз очко из Краснодара. Но в Питере этот номер не пройдёт. «Зенит» умеет вырывать победы у соперников, грамотно и чётко обороняющихся.

Семак не заслуживает такой критики. Он выжимает из «Зенита» максимум Лидер РПЛ и не мог бы сейчас играть лучше.

Прогноз журналистов

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата»:

«Ахмат» — ЦСКА — 0:1

Грозненцы очень плохо набирают очки дома, а ЦСКА после победы над «Зенитом» на подъёме плюс успели набраться сил. А ещё и Фернандес вернулся.



«Локомотив» — «Урал» — 1:1

«Локо» постоянно везло в домашних матчах, когда-нибудь это уже должно прекратиться. «Урал» же в последнее время на ходу, поэтому ничья выглядит логичной в этом матче.

«Динамо» — «Енисей» — 3:0

Если «Енисей» не успеет срочно перенести матч в манеж, то тут без шансов. Тем более за гостей не сможет сыграть Зотов, а истории с Аленичевым, который то тренирует, то не тренирует команду, в перерывах занимаясь возвратом прав в ГИББД, только навредят «Енисею».



«Оренбург» — «Уфа» — 2:0

Оренбуржцы дома играют очень удачно, думаю, сопротивления команды Кириченко они не заметят. Игра хозяев выглядит более организованно.



«Анжи» — «Рубин» — 1:0

Игрокам «Анжи» нужно «продавать» себя перед зимним трансферным окном, а казанцы в атаке выглядят крайне беззубо.



«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:0

Жду моментального преображения красно-белых при Кононове, с голами Адриано и Глушакова. Многим в «Спартаке» нужно доказывать свою состоятельность заново, а класс у них всё-таки есть.



«Краснодар» — «Арсенал» — 3:0

«Быки» уверенно разберутся с туляками, которые вряд ли успели адаптироваться к футболу Черевченко и Семшова. Уровень исполнительского мастерства у хозяев просто выше, а чем может удивить новый «Арсенал», пока непонятно.



«Зенит» — «Ростов» — 1:1

«Ростов» здорово играет на выезде с командами уровня «Зенита». Питерцы вряд ли проиграют, но точно потеряют очки. Карпин снова выстроит игру вторым номером, возможно, гости забьют со стандарта или поймают питерцев на контратаке.