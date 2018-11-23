В воскресенье – первый матч «Спартака» при Кононове. Какой будет новая команда?

Всеобщее оживление

Период стагнации в «Спартаке» наконец-то закончился. Клуб задвигался и развил бурную деятельность, с удовольствием демонстрируя её болельщикам. Это касается как немого прежде руководства, которое вдруг заговорило на пресс-конференциях и даже начало опровергать через официальный сайт некоторые публикации в СМИ, стремясь показать: «Мы снова всё контролируем, все процессы идут через нас!», — так и команды.

Трансферы «Спартака». Часть — изгнание От кого могут избавиться Родионов, Измайлов и Кононов.

Достаточно взглянуть на новые спартаковские видеоролики, на которых футболисты бегают со счастливыми лицами и смеются во весь голос, и можно смело делать вывод: атмосфера в коллективе действительно пришла в норму. Футболисты это чувствуют, им это нравится, и в социальных сетях снова стали появляться подзабытые общекомандные фотографии.

Кстати, сам контент красно-белых, выложенный в YouTube, — это тоже огромная разница по сравнению с прошлыми временами, когда главный тренер избегал чрезмерной открытости и ограничивал доступ на тренировки даже для сотрудников пресс-службы. Видео с двусторонок тогда не существовало как класса.

А главные изменения за эти полторы недели должен был сотворить Олег Кононов. Времени у него было не так много, но всяко больше, чем если бы он пришёл в новую команду прямо посреди игровой недели. Паузу на матчи сборных новый главный тренер наверняка провёл очень продуктивно, и в воскресенье мы должны увидеть уже другую команду.

Что мешало прежде?

Чтобы попытаться представить, в каком виде предстанет «Спартак» в матче с «Крыльями», для начала вспомним факторы, мешавшие красно-белым при Рауле Рианчо.

Во-первых, та самая вредоносная схема 4-3-3 в «рианчовской» формации, для которой попросту нет подходящих игроков в роли инсайдов, сильного опорника-разрушителя и крайних форвардов, способных стабильно обыгрывать один в один.

Во-вторых, это использование игроков на непрофильных позициях. Зобнин в роли инсайда, Ханни на левом фланге, Боккетти в опорной зоне, Фернандо в роли одинокого разрушителя, а не глубинного плеймейкера – многие футболисты в «Спартаке» в последнее время часто играли на своих минусах, а не плюсах. А главная сильная сторона всех ведущих атакующих игроков – импровизация – вовсе канула в Лету из-за жёсткости структуры.

В-третьих, это бешеная ротация, банально не позволявшая команде сыгрываться и строить эффективные связки и осложнявшая и без того тяжёлую адаптацию к новой схеме.

В-четвёртых, это массовое внедрение молодёжи, порой нелогичное, поскольку вчерашние дублёры выходили на позициях, где есть более сильный и уверенный в себе исполнитель (например, в случае Ломовицкого). Доверие молодым – это здорово, но неплохо бы сделать процесс более плавным и не таким болезненным как для команды, так и самих игроков. «Спартаку» в первой части сезона искусственное омоложение не помогло.

Какая схема будет теперь?

Кононов на пресс-конференции признался, что для него 4-3-3 — тоже одна из любимых схем. Но переживать болельщикам не стоит: даже если Кононов и продолжит выставлять игроков в этой формации, то принципы игры всё равно станут другими. Проблемы «Спартака» при Рианчо были в жёсткости структуры, ограниченности перемещений игроков и изоляции атакующих связок друг от друга. У Кононова более гибкий подход, дающий футболистам свободу. Вспомните времена «Краснодара».

Однако есть подозрение, что на первое время новый главный тренер выберет другую свою любимую расстановку – 4-2-3-1. Она меньше подходит для качественного прессинга, зато даёт гораздо больше возможностей для атакующей импровизации и произвольных смещений в финальной трети поля.

«Спартаку» нужно на неё перейти сейчас хотя бы потому, что так будет лучше сразу для трёх ключевых футболистов центрального треугольника. Зобнин опустится ниже, сосредоточится не на обострении и ударах, а на вспомогательных функциях. Фернандо рядом с ним освободится от части черновой работы (которой он и стал в этом сезоне заниматься в большем объеме, чем раньше) и получит большее энергии и возможности для фирменного конструктива. А Ханни, плеймейкер по натуре, наконец-то переберётся ближе к штрафной.

О Ерёменко поговорим позже, когда восстановится от травмы.

Какие ещё вопросы по составу?

В воротах должен играть Максименко, поскольку Селихов только-только вернулся в общую группу, а Ребров ничем не лучше и не стабильнее молодых партнёров-конкурентов, точно так же может провести сильный матч и точно так же провалиться.

В центре обороны самой оптимальной видится связка Джикии и Кутепова – левоногого и правоногого защитника. Такое сочетание помогает при начале атаки, плюс не будем забывать о лимите.

На правом фланге – Рассказов. Ещенко ужасно сыграл в Уфе, до этого долго не работал в общей группе, да и вообще имеет серьёзные ограничения в атакующей игре.

На левом – Комбаров. Болельщики, увидев эту фамилию, начнут ругаться, но при правильной структуре игры, если не оставлять Дмитрия постоянно в высокой позиции один на один с соперником на скорости, его минусы не будут так явно бросаться в глаза. Страховать его может как один из опорников (Зобнин), так и агрессивный Джикия. Мельгарехо же пригодится на другой позиции – на той самой, где сможет смещаться в центр под удар с левой или в штрафную для замыкания навесов.

А в нападении предвидится возвращение связки Зе Луиша и Луиса Адриано. Их разделение в новом сезоне из-за жёсткости структуры сильно сказалось на атакующем потенциале «Спартака». Имея в своём распоряжении двух разноплановых и очень мощных форвардов, дополняющих друг друга, не использовать их в каждом матче, оставляя то одного, то другого в запасе, — очень спорное решение прежнего тренерского штаба.

Кононов, полагаю, поговорил с игроками и спросил их мнение: почему футбол в какой-то момент превратился для них в мучение? И сейчас, на первых порах, он сделает всё возможное, чтобы вернуть им свободу и построить игру, исходя из сильных сторон лучших исполнителей.

Ровно год назад, кстати, на схожих принципах «Спартак» друг за другом громил «Зенит» (3:1), «Краснодар» (4:1) и ЦСКА (3:0).