Тевес — красавчик. Отбил фаната у полиции, ещё и подарил ему футболку

О том, что творится в Аргентине перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, мы уже писали здесь. Если вкратце, тренировку с участием «Боки» посетили 49 тыс. человек! Тренировку, Карл!

На той тренировке случился прекрасный эпизод с участием аргентинской полиции и Карлоса Тевеса. Он начался с того, что на поле выбежал один из фанов (явно в возрасте) и бросился к футболистам. Местные полицейские не церемонясь повалили его на землю и потащили к выходу. Видео можете посмотреть чуть ниже (с 2.40).

Когда мужичок почти смирился с тем, что остаток дня проведёт в отделении, в его сторону отправился Тевес. Он подошёл к полицейским и жестом потребовал отстать от фаната. Затем отвёл его в сторону и обнился со счастливчиком. Спустя минуту Тевес ещё и подарил ему футболку.

Обезумевший от удивления мужчина поймал кураж и отправился поприветствовать остальных. Лишь после этого он согласился покинуть поле под всеобщие овации.