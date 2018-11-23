Он не понравится твоей маме. Эль-Кабир расстроил Черкизово

1. «Локо» поздравил мам. Очередная активность была привязана к воскресному дню матери. На сцену перед стадионом позвали Дмитрия Маликова, который весь прошлый вечер зазывал мам болельщиков на «РЖД Арену». А перед матчем состав «Локомотива» объявляли мамы игроков.

2. Фернандеш становится невыносимым. Даже Сёмин с его терпением в нефутбольных вопросах оставил его на скамейке. Хотяя, что неспортивные — со спортом у Ману в последнее время тоже мало что получается. Настолько, что в старте против «Урала» его заменил юный Тугарев. За свои 45 минут он несколько раз менялся позициями со Смоловым и едва не забил гол. Барбозу (агент Фернандеша) может продолжать выступления в прессе.

3. Первые двадцать минут были сложными. Холод, отсутствие моментов — это время можно было потратить на то, чтобы сосчитать всех болельщиков «Урала». Кажется, на гостевом секторе их было 30 с небольшим. Наверняка этот выезд — один из самых малочисленных в этом сезоне. Хотя до аншлага и без них было далеко.

4. Смолов забил. Спустя пару недель после возвращения на поле Фёдор снова забивает голы. Получив мяч в штрафной, развернулся и лёгким точным ударом пробросил мяч за защитника — Годзюр не вытащил. После гола Фёдор снял с ушей повязку, с которой начинал матч. Аргументов против дальнейших вызовов Ари в сборную становится на один больше.

5. Кулаков ответил пять минут спустя. И сделал это очень стильно. «Локомотив» уже не впервые в сезоне пропускает мяч через несколько минут после забитого гола. В этот раз отличился Кулаков, который вколотил отрикошетивший к нему мяч из-за пределов штрафной. Сразу пошли сравнения с голом Павара Аргентине на ЧМ-2018. Чуть позже украинец с той же позиции ещё раз опасно пробил по воротам Гилерме. Кстати, тот мяч стал для него первым за последние четыре года. И в РПЛ тоже.

6. В самом конце первого тайма пошли провалы в защите. У обеих команд. Ощущение, что защитников круто подморозило (в Москве сейчас стабильные минус пять) и мыслями все были уже в раздевалке — с чаем. Иначе эти провалы обьяснить сложно — хоть один мяч одной из команд перед перерывом должен был залетать.

7. Отман Эль-Кабир принёс победу «Уралу». На это ему хватило немногим больше пяти минут. Хёведес нарушил правила в штрафной, и реф поставил на точку. Гилерме угадал угол, но мяч не отбил, а за оставшиеся сорок минут «Локомотив» так и не отыгрался.