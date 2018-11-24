Серхио Рамос, финал ЛЧ, допинг. Что?!

4 июня 2017 года, на следующий день после финала Лиги чемпионов (играли «Реал» и «Ювентус», если вы вдруг забыли), в небольшой австрийский городок Зайберсдорф прибыли результаты допинг-проб из Уэльса. Один из экземпляров был маркирован кодом 3324822 – анализ принадлежал кому-то из игроков «Реала».

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Позднее в этой баночке найдут следы дексаметазона, одного из самых мощных гормональных препаратов, в основе которого лежат глюкокортикостероиды. Его используют для облегчения болей в суставах и мышцах и задержки жидкости в организме. Этот препарат числится в списке запрещённых веществ ВАДА.

Доклад с результатом допинг-пробы был отправлен в УЕФА – организация получила его через месяц, 5 июля. Работникам антидопингового департамента не составила труда узнать, кому же принадлежит образец 3324822: у них на руках были все документы. Нарушитель был оперативно установлен.



Им оказался капитан «Реала» Серхио Рамос.



Через два дня после получения доклада из австрийской лаборатории с Рамосом связался сотрудник УЕФА. Ответ от футболиста пришёл 10 июля. По данным Football Leaks, его письмо состояло всего из четырёх строчек: «За день до игры ко мне обратился врач «Реала». Все дополнительные подробности изложены в медицинском отчёте, который он подготовил. Надеюсь, это полностью прояснит ситуацию».



Здесь нужно сделать небольшую ремарку: дексаметазон можно использовать, но только в том случае, если врач во время допинг-теста указывает, что препарат был ранее применён игроком. Если он пренебрегает этим правилом, а потом у футболиста находят следы вещества, то есть все основания для инициирования допингового расследования.

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Рамос столкнулся именно с этой проблемой. В форме, которая прилагалась к его допинг-тесту, дексаметазон указан не был. Зато было отмечено, что защитник «Реала» получил внутрисуставную инъекцию за день до финала другого лекарства – раствора целестона. Рамосу ввели 1,2 мл вещества в плечо и еще одну инъекцию той же дозы в колено. Препарат является глюкокортикоидным и, как и дексаметазон, оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффект. И – вот так совпадение – тоже находится в списке запрещённых веществ ВАДА.



В отчёте допинг-офицера значится, что врач «Реала» всё время находился с Рамосом, а после взятия проб подписал форму контроля, в которой указал только применение целестона. После того как у игрока обнаружили совершенно другой препарат, доктор обратился в УЕФА, сказав, что Рамос тут совершенно не при чём, во всём виноват он и только он. Свою ошибку врач объяснил довольно странно – по его словам, неправильное вещество в допинг-форме появилось из-за эйфории от победы команды в финале Лиги чемпионов, а также «конкретных обстоятельств, в которых этот допинг-контроль прошёл». Под обстоятельствами подразумевается визит бывшего короля Испании Хуана Карлоса и действующего премьер-министра страны, которые зашли поздравить защитника «Реала» с победой. При виде таких гостей он замешкался и перепутал названия двух веществ. «Это была человеческая ошибка», — написал он в письме УЕФА. И попросил понять его и простить.

«Реал» выступил с официальным заявлением по ситуации с Рамосом

Видимо, простили. УЕФА дело закрыл, попросив врача «Реала» впредь быть осторожным и внимательным.

Если вы думаете, что у Football Leaks на этом всё, то не спешите закрывать страницу – есть ещё кое-что интересное.

1 февраля 2017 года на базу «Реала» неожиданно приехали допинг-офицеры (это нормальная практика, перед чемпионатом мира к сборной России частенько заезжали в гости люди с чемоданчиками). Приехали с целью взять пробы у десяти игроков, среди которых был Роналду.

В отчёте офицеров говорится, что Криштиану пожаловался на то, что его вечно выбирают для проведения тестов. А когда допинг-офицер не смог с первого раза ввести иглу в вену, он рассердился ещё сильнее. И так получилось, что пробы у Роналду, Тони Крооса и еще восьми игроков «Реала» брали врачи «Реала», что является нарушением антидопинговых правил. В отчете причиной этого указана «напряжённость, которая возникла в момент забора допинг-проб».

УЕФА после этого направил письмо в «Реал» и попросил дать объяснения произошедшему на базе в тот день. Генеральный директор клуба Хосе Санчес назвал офицеров неадекватными, обвинил в отсутствии профессиональных качеств (по правилам разрешены три попытки ввести игру в вену, кстати) и защитил Роналду, подчеркнув, что недовольство игрока было вызвано неспособностью допинг-офицера качественно выполнить свою работу.

УЕФА и тут простил «монарший» клуб.

***

У Football Leaks нашлось ещё одно дело, которое было передано в испанское антидопинговое агентство AEPSAD. И касается оно, опять-таки, Серхио Рамоса.

15 апреля 2018 года после матча с «Малагой» допинг-офицер взял на тест защитника «Реала». Согласно отчёту, Рамос спросил, может ли он сначала принять душ, а только потом сдать анализ мочи. По словам капитана «бланкос», его ждали одноклубники, чтобы поскорее отправиться обратно в Мадрид. Офицер отказал – и указал это в докладе. Но защитник проигнорировал запрет и всё равно сходил в душ перед тестом. По испанскому антидопинговому законодательству это является нарушением, так как считается препятствованием процедуре допинг-контроля.

Штрафы за такие проделки весьма суровы: либо 300 000 евро, либо снятие очков, либо вылет в низшую лигу. Врача могут дисквалифицировать на четыре года, игрока — на такой же срок, если только не признается, что нарушение было непреднамеренным – тогда скостят до двух лет, пишет Football Leaks.

Самое интересное в этой ситуации, что клуб получил уведомление от антидопингового агентства только в конце сентября, хотя обычно это занимает несколько недель. Ну а теперь – развязка этой истории. Агентство сказало, что «в результате расследования не было установлено, что было совершено действие, повлекшее за собой антодопинговое нарушение».

Ну, вот так вот.

По материалам Spiegel Online.