Вчера её парень забил первый гол в России

В первом матче 15-го тура РПЛ в Грозном ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 2:0. Счёт на «Ахмат-Арене» открыл исландский защитник «армейцев» Хёрдур Магнуссон. Первый гол высокого блондина в РПЛ – отличный повод познакомиться с его девушкой. Знакомьтесь – Мойдур Ларусдоттир.

Когда Хёрдур летом перешёл в ЦСКА из «Бристоль Сити», Мойдур последовала за ним.

Магнуссон сходу стал игроком стартового состава ЦСКА, чему его вторая половина, естественно, была только рада.

Хёрдур и Мойдур давно в отношениях. Тем не менее защитник довольно долго добивался внимания своей возлюбленной.

Девушка очень гордится своим молодым человеком. Она поддерживала Хёрдура на всех матчах чемпионата мира в России и очень переживала, если у «викингов» что-то шло не так.

Сейчас у пары всё хорошо. Магнуссон — один из ключевых игроков ЦСКА, а Мойдур наслаждается жизнью в Москве.