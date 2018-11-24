Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT: BLAYDES VS NGANNOU 2
Матч-центр :
Главная / Футбол /

Красота дня – девушка защитника ЦСКА Магнуссона Мойдур Ларусдоттир (фото)

Мойдур Ларусдоттир и Хёрдур Магнуссон
София Михайлова
Фото: instagram.com/moeidur
Вчера её парень забил первый гол в России
Девушку этого легионера ЦСКА русскими морозами точно не испугать.
Футбол / РПЛ

В первом матче 15-го тура РПЛ в Грозном ЦСКА одержал уверенную победу со счётом 2:0. Счёт на «Ахмат-Арене» открыл исландский защитник «армейцев» Хёрдур Магнуссон. Первый гол высокого блондина в РПЛ – отличный повод познакомиться с его девушкой. Знакомьтесь – Мойдур Ларусдоттир.

Когда Хёрдур летом перешёл в ЦСКА из «Бристоль Сити», Мойдур последовала за ним.

Магнуссон сходу стал игроком стартового состава ЦСКА, чему его вторая половина, естественно, была только рада.

Хёрдур и Мойдур давно в отношениях. Тем не менее защитник довольно долго добивался внимания своей возлюбленной.

Девушка очень гордится своим молодым человеком. Она поддерживала Хёрдура на всех матчах чемпионата мира в России и очень переживала, если у «викингов» что-то шло не так.

Сейчас у пары всё хорошо. Магнуссон — один из ключевых игроков ЦСКА, а Мойдур наслаждается жизнью в Москве.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент