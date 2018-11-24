Аленичева прижали к стене, а он взял и победил «Динамо»

Негатив

«Енисей» хоть и идет на последнем месте в таблице, но раз за разом дает поводы говорить о себе. Во-первых, у клуба есть своя фишка — тут весело и задорно работают в соцсетях, так что следить за красноярцами всегда интересно.

У ЦСКА весёлые соцсети. «Енисей» больше не одинок Наезды на соперников, «Мортал Комбат» и психоделические мультфильмы.

Правда, в последнее время поводы поговорить о команде возникают негативные. История с Дмитрием Аленичева напоминает детектив. Сначала отстранили — потом вернули.

Минус Аленичев. Ещё один спартаковский тренер вне игры Ромб увольнений этого сезона: Тихонов, Ледяхов, Аленичев… и Каррера.

Дальше случился еще один скандальчик: дело о «пьяной езде» главного тренера. В Красноярске сначала подняли шум, а потом замяли историю. Мол, никаких градусов не было — исключительно наговоры.

Аленичева обвиняют в «пьяной езде» Говорят, тренер угрожал сотрудникам ДПС.

И сам тренер по-прежнему никуда уходить из Красноярская не собирается. По собственной воле, по крайней мере.

Аленичев: планирую работать с «Енисеем» во втором круге РПЛ

Плюс история с манежем. Еще один повод для горячих прений.

«Енисей» и «Ахмат» могут сыграть в манеже. Это вообще законно? РПЛ и «Ахмат» против, но бюро исполкома РФС – за.

Аленичев

Версия с отстранением-возвращением главного тренера одна: его вернули в команду после того, как не смогли найти денег на компенсацию за разрыв контракта. Это решение могло повлиять на команду как позитивно, так и негативно. «Енисей» идёт на последнем месте в чемпионате, и до игры с «Динамо» имел на своём счету одну победу, которая случилась ещё 27 августа.

«Впереди у команды три важных матча. Подготовка к ним проходит в штатном режиме. Нет никаких посторонних факторов, которые могут повлиять на подготовку команды. Это наиважнейшая задача на сегодня — набор максимального количества очков.



Взаимодействие с руководством клуба проходит в постоянном режиме. Есть общие цели и задачи, к которым мы совместно движемся.

Приятно видеть, что в Красноярске нас поддерживают, переживают и болеют. Будем прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие наших болельщиков,» — заявил Аленичев перед матчем.

Игра

«Енисей» уже в самом начале матча повел в счёте. Уже на 3-й минуте матча Комков получил передачу на левом краю чужой штрафной, вышел на хорошую позицию и пробил низом, после чего мяч рикошетом от Хольмена залетел по неожиданной для вратаря траектории в сетку.

«Динамо» побежало отыгрываться, но «Енисей» отвечал моментом на момент. Мигел Кардозу попал в штангу, а Петар Занев не попал в створ из убойной позиции в центре штрафной.

В перерыве Хохлов провёл двойную замену — выпустил Рыкова и Козлова — и на 53-й минуте «Динамо» отыгралось. Занев снёс в своей штрафной Луценко после скидки головой от партнера по команде, а Жоаозиньо уверенным ударом с точки расстрелял верхний угол ворот. Но равный счёт продержался две минуты. Ятченко исполнил идеальный удар со штрафного метров с 23-х из центральной зоны. Шунин прыгнул красиво, но немного не дотянулся до мяча.

Остаток матча «Динамо» атаковало, но забить не смогло.

Красная карточка

Был в матче и еще один значимый эпизод. В конце игры защитник Григорий Морозов получил две жёлтые карточки за минуту (обе за грубую игру) и на концовку игры оставил «Динамо» в меньшинстве.

После игры

«Увы, мы не можем реализовать те моменты, которые создаем. Уже не первой игре. Центр поля, увы, тоже проседал. Те функции, которые должен был выполнять Панченко, он не выполнил. В итоге мы перевели в центр Соснина, а на фланг выпустили Козлова. Рыков же вышел в перерыве, потому что не может проводить всю игру» — сказал Дмитрий Хохлов.

«Очень хорошо начали игру, удалось забить быстрый гол, — прокомментировал игру Дмитрий Аленичев. — Хотели агрессивно начать матч, высоко прессинговать соперника. Но после гола отошли от этого плана, прижались к воротам. Отсюда у наших ворот были опасные моменты, как удар в штангу. В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах, чтобы ребята не мандражировали во втором тайме, играли в футбол, в который умеют. Красивый гол, который мы забили со штрафного, — заслуга той самоотдачи, что была у ребят. У «Динамо» много проблем — травмированные, дисквалифицированные, — но мы победили заслуженно.



Изменит ли победа отношения с руководством? Вернёмся в Красноярск — поговорим. Хочу послушать их мнение. Пройдено полпути, какие-то выводы уже нужно сделать. На следующей неделе поговорим».