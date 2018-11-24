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Тренировка «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов». Фото

«Чемпионат»
В «Спартаке» обнимаются и веселятся. Лучшие фото с тренировки красно-белых
Но Олег Кононов серьёзен.
Футбол / РПЛ

24 ноября на подмосковной базе в Тарасовке «Спартак» провёл открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Это будет первый матч красно-белых под руководством Олега Кононова, поэтому внимание к ним сейчас приковано особое. Несмотря на то, что «Спартак» в последних матчах играл не слишком убедительно, настроение в команде вполне позитивное. В этом можно убедиться, просмотрев нашу фотогалерею.

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