«Эйбар» разнёс «Реал». Как и почему это произошло

После четырёх побед подряд, в которых «Реал» забил 15 голов, оглушительное поражение от «Эйбара» стало шоком. Как это случилось и, насколько возможно выяснить в рамках оперативного текста, почему это случилось?

Отсутствие Каземиро – катастрофа

Можно жаловаться журналистам, что уход Криштиану Роналду лишил «Реал» 50 голов (как сделал отец Хулена Лопетеги), можно говорить о том, что команда утратила волю к победе с уходом Зинедина Зидана, но это не отменяет гораздо более простых вещей. Например, без Каземиро «Реал» — не «Реал».

Теперь в «Реале» новый ключевой игрок. Тактические итоги Суперкубка УЕФА Мадридский «Реал» убедительно провёл первый тайм, но замена Каземиро всё испортила.

Можно позволить Модричу и Кроосу некоторую позиционную расслабленность, можно играть с тремя форвардами, которые не утруждают себя помощью защите, можно выпускать самого атакующего защитника в мире, Марсело – Каземиро успевает везде. Его способность закрывать огромное пространство так бросается в глаза, что это отметил даже Хави из Катара. Он сравнил Каземиро с Бускетсом: противопоставил игру с мячом одного опорника игре без мяча другого опорника, одинаково уважительно отозвавшись об обоих.

В отсутствие Каземиро в центральном круге игроки «Реала» могут постелить коврик с надписью Welcome, но не только. Каземиро работает не только в центре, он ещё и страхует страхует Марсело. Ключевое преимущество, которое получает «Реал» — скорость. Быстрые атаки не проходят. У «Эйбара» они проходили постоянно. Пять ударов по воротам Куртуа, в том числе один голевой и один в перекладину – убедительное доказательство.

Кстати, у Солари в обойме есть игрок, похожий по стилю на Каземиро. Это Маркос Льоренте. Он здоров, но когда его главный конкурент за место на поле получил травму, Льоренте даже не попал в заявку. Почему? Ну, мадридская газета AS прямо считает, что Льоренте «не в счёт», что он человек-невидимка, про которого в «Реале» забыли. Сегодня он громко напомнил о себе своим отсутствием.

Одриосола и Себальос провалились

Отдуваться за всех поставили Дани Себальоса, и он предсказуемо не справился. Кукурелья бежал через весь центр (именно через центр, он даже зацепил центральный круг) в полном одиночестве и сыграл в длинную стенку с Орельяной, прежде чем сделать пас в штрафную, который закончился голом: никого из них так и не накрыли. Кстати, Альваро Одриосола явно не в курсе, что Марсело – уникум и исключение из правил, а не ролевая модель. Во время голевой атаки он прибежал на свою позицию позже всех.

Второй гол «Эйбара» — явная ошибка Альваро. Да, его подставил Кроос этим длинным переводом, который было действительно трудно обработать. Но обрабатывать трудный мяч под давлением – нормально, если ты претендуешь на игру в основе «Реала». Да и обрабатывать было необязательно: можно было пропустить (дать коснуться земли) и выбить, а не принимать лицом в центр. Одриосола ошибся во всём: сначала принял худшее решение, а потом ужасно его исполнил.

Серхио Рамос не попал в подзаголовок позора, но это вовсе не значит, что капитана Мадрида не в чем упрекнуть. Он проиграл множество ключевых единоборств в своей штрафной, в том числе – при первом и третьем голах. Когда счёт стал 3:0 Рамос явно поплыл и начал ошибаться даже в простых ситуациях без давления. А если вспомнить, как ошибался позиционно Марсело, и как давал себя обыграть Варан, можно при желании покрыть позором всю защиту «Реала». Но не нужно этого делать, и вот почему.

Полузащита «Реала» провалилась

Помните, как мадридцы играли при Рафе Бенитесе? Когда ходили слухи, что состав определяет Флорентино Перес, и все атакующие игроки должны были выходить в старте… Сейчас, пусть и вынужденно, из-за травмы Каземиро, «Реал» снова играл точно так же. Высокая линия защиты, лень в игре без мяча и наличие в старте дублёров, которые теряются под давлением – всё это сработало против команды Солари одновременно.

«Реал» не умеет даже играть во владение, как было при Лопетеги. Несмотря на ранний гол хозяев, первый тайм закончился с почти равным показателем владения мячом. 45% на 55% в пользу «Реала» — не совсем тот показатель, которого ждёшь, когда проигрывает трёхкратный победитель Лиги чемпионов. Не было доминирования – но не было и таких безумных разрывов между линиями для Орельяны, Кукурельи и Эскаланте. Во втором тайме «Реал» сходу забрал мяч – и стал проваливаться каждые пять минут, как по часам.

После того, как «Эйбар» забил третий гол, хозяева вдвое превзошли гостей по ударам. Хороших атак, которые не закончились ударом, тоже было порядочно. Причина всё та же – отсутствие Каземиро. Или, если хотите, то, что ни Кроос, ни Модрич ни даже Себальос (что странно) не стали ничего менять, оставшись без бразильца. Но это хотя бы можно объяснить: у них другой профиль. Труднее объяснить другое.

Можно обеспечить контроль над центром поля качественным владением мяча. Именно это «Реал» пробовал делать во втором тайме. И тоже не смог, причём на этот раз Кроос, Себальос и Модрич, а позже Иско, не справились как раз со своими прямыми обязанностями. «Реал» контролировал мяч без продвижения и остроты и допускал много брака. 85% точности паса при 66% владения мячом – действительно ужасный показатель.

«План на игру? Показать яйца». Солари идеален для «Реала» именно сейчас Меньше тактики, больше огня.

Напрашивается вопрос тренеру: а где же эти самые? Которые вы показали «Мелилье»? Во втором тайме можно было и не спастись, но хотя бы проявить характер, бороться не глядя на счёт. Отсутствие этого удивляет больше всего.

Всё это логично привело к тому, что на четвёрку защитников «Реала» пришлась аномальная нагрузка. Два гола из трёх были забиты в быстрых атаках. Атакующие игроки оказывались в численном равенстве либо незначительном меньшинстве, имели пространство и получали мяч на скорости лицом к воротам. Убийственная ситуация для защиты. Несколько раз защита провалилась, но ещё больше раз такие же опасные выпады не закончились голом. Тащил Куртуа, мазал Кике, выручали Марсело и Варан. Карвахаль, который в одиночку выигрывает верх у сразу двух соперников – символ этой системной проблемы. Поэтому не нужно ругать защитников. Они сыграли неудачно, но были под огромным давлением. Провалился центр поля.

Переговоры судей во время «класико». Такого вы ещё не слышали Арбитр не хотел ставить пенальти на Суаресе. Но VAR всё изменил.

Что ещё пошло не так

Перечисленных недостатков уже хватило бы для поражения. Но были не только они. Необъяснимое решение Солари не включать Льоренте в состав лишило его возможности исправить главную проблему команды хотя бы по ходу матча. Лучший матч сезона провёл Марк Кукурелья, который вообще сыграл не на своей родной позиции. Опять имел и не использовал момент Карим Бензема. Если бы он забил свой момент при счёте 0:0, могла быть совсем другая игра. Опять провалился Марко Асенсио – к сожалению, не в первый раз в сезоне. Он просто потерялся, за 74 минуты, которые провёл на поле, оказал минимальное влияние на игру. В общем, всё, что могло пойти не так, пошло не так. Даже VAR.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович»