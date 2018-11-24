«Футбол не должен быть из-под палки». Кононов готовится к дебюту в «Спартаке»

Перед матчем с «Крыльями» «Спартак» тренировался практически в полном составе, на тренировке не было только Романа Ерёменко, который продолжает восстанавливаться после ушиба тазобедренного сустава. Позже, на пресс-конференции, Олег Кононов скажет, что ему очень не хватает Ерёменко, так как ему всегда хотелось с ним поработать. Не появился на тренировке с самого её начала Софьян Ханни – но алжирец просто опоздал и уже через пять минут после начала занятий выбежал на поле.

Настроение в команде явно идёт на поправку – если ещё несколько недель болельщики обсуждали, что команда разрушена и здорового коллектива в «Спартаке» больше нет, то сейчас говорить об этом было бы глупо. На неделе футболисты собрались на общекомандный ужин, причём, по словам Ханни, этот ужин был общей инициативой игроков. Стоит отметить и хорошую связь между тренерским штабом и футболистами – помощник Кононова Сергей Кузнецов перед занятиями увлечённо обсуждал с Фернандо и Адриано бразильскую кухню, а в частности – жаренные бобы. Сама тренировка началась с упражнения на тимбилдинг, которое всем явно понравилось. Вот как в Тарасовке тренируют спартаковский дух:

Пресс-конференция, на которой в этот раз был Ханни, также началась с шуток – как и всегда, слово взял пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг, который предложил переводчику Дмитрию Крайтеру заменить на поле алжирского полузащитника, так как оба имеют похожие причёски.

— Что изменилось в тренировочном процессе с новым главным тренером?

— Новый тренер прежде всего знает, чего он хочет. Он пришёл в «Спартак» с хорошей командой специалистов. Сейчас мы видим хорошо выстроенную структуру. Это касается тренировок — всё здорово организовано, сначала разминка, потом тактика, потом игровая тренировка. Основной акцент делается на владение мячом и атакующий футбол, это отличает стиль нового тренера от предыдущих.

— Всё стало структурированней – вам теперь тренировочный процесс нравится больше? Он стал для вас понятнее?

— Я не хотел сказать, что раньше было хуже, просто основное отличие в том, что здесь тренер пришёл с большой командой. В этом большое отличие.

— Какое сейчас настроение внутри команды? Чьей инициативой было собраться на общекомандный ужин?

— Это собрание было инициативой всех игроков. Нам нужно стараться оставаться в хорошем настроении, поэтому позитивным образом стараемся жить. Сейчас страница перевёрнута, началась новая глава. Всё наше внимание сфокусировано на следующем матче.

Философия Кононова — гибкость. Как новый тренер «Спартака» тренировал «Арсенал» В Туле Кононов подстраивался под команду.

— Вы уже успели понять тактические задумки тренера?

— С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть. У нас постоянно идут какие-то корректировки. Лично для меня моя задача ясна.

— На этой недели был день рождения у Джикии – какой подарок команда подготовила ему?

— Наш главный подарок мы преподнесли, когда Джикия пришёл на тренировку — мы его как следует попинали. Вторым подарком стал ужин в ресторане, мы собрались всей командой, чтобы его поздравить.

— Вы неоднократно говорили, что вам удобнее играть центрального полузащитника, но вас часто ставили на фланг. Обсудили ли свою роль на поле с Кононовым?

— Я ещё не говорил об этом с тренером, только с помощником. Сказал ему, что мне комфортнее всего играть десятым номером, но также могу сыграть и на левом фланге. Вообще, я был приятно удивлён, насколько тренерский штаб уведомлён об игре каждого игрока. Они знают обо мне всё — на какой позиции я играл в «Спартаке» и до этого. Поэтому я с ним ещё не говорил, ведь они полностью осведомлёныо том, где мне комфортно играть.

До того, как в зал для пресс-конференции пришёл Олег Кононов, слово снова взял Леонид Трахтенберг. До этого он не дал Ханни ответить на вопрос относительно слухов в СМИ, которые отправляют алжирца в другие команды. Через журналистов он обратился к болельщикам.

«Это был корректный вопрос, но я хочу сказать, что понимаю, что такие вбросы важны для СМИ. Это даёт клики, чтобы поднять интерес, но здесь происходит конфликт интересов с клубом. Но иногда СМИ выходят за рамки. Это нервируют болельщиков, которые просят лишить аккредитации тех или иных журналистов. Я хочу сказать им, что по регламенту РПЛ лишить отдельного журналиста клуб не может. Но клуб имеет возможность лишить возможность посещения матчей всё издание. Также мы можем не пускать представителей некоторых СМИ в Тарасовку или на какие-то наши мероприятия. Такие прецеденты были раньше, и, надеюсь, они остались в прошлом. Надеюсь, всё будет хорошо, а журналисты и команда будут нас радовать», — сказал Трахтенберг.

После этого отвечать на вопросы пришёл Олег Кононов.



— Вы говорили, что будете ставить команде новую игру. В каком состоянии команда сейчас, что вы успели сделать?

— Я хотел бы, чтобы игра была похожа на игру старую. Ту, которую мы видели при Бескове и Романцеве. Понятно, что мы должны улучшать эту игру, потому что сейчас другое время, скорости, другие игроки. Что удалось сделать — покажет игра, но у нас хорошее настроение и рабочая обстановка, а это самое главное.

— Вы говорили, что вам нужно три месяца, чтобы поставить свою игру. Мы можем начинать отсчёт?

— Думайте сами. Я говорил не про свою игру, а про всех тренеров. Нужно от трёх месяцев, всё зависит от многих факторов — от игроков, их восприятия наших идей, ну и, конечно, от тренерского штаба.

Трансферы «Спартака». Часть — изгнание От кого могут избавиться Родионов, Измайлов и Кононов.

— Первый матч Карреры тоже был против «Крыльев Советов», тогда победный мяч забил Ещенко. Стоит ли нам ждать его завтра в стартовом составе?

— Про стартовый состав пока сказать ничего не могу, замечательно, что Ещенко забивал «Крыльям», самое главное это голы, но кто забивает — всё равно, главное, что забивают.

— Какой вы нашли команду, вы ожидали от них большего, или порадовались её состоянию, в том числе физическому?

— «Спартак» я знал и раньше, мы ведь играли с ним, когдая работал в «Арсенале». Я знал, в каком состоянии команда, и игровом, и психологическом. Придя сюдая увидел состояние игроков, они были в ожидании. Что касается самих игроков, то все ребята высокого уровня. Они все хотят играть и выигрывать, продолжать традиции «Спартака» — это я увидел сразу. Конечно, для меня это самое главное, что игроки полны решимости выходить и побеждать.

— Какие впечатления у вас остались от встречи с болельщиками?

— Впечатления большие. Когда находишься в стороне, не работаешь в «Спартаке», то восприятие другое. Когда ближе окунаешься в клубную работу, то понимаешь, что здесь всё иначе. Я сразу ощутил другую жизнь, нежели чем у многих других фанатов своих клубов, но здесь намного больше людей, которые ставят преданность клубу на первое место, также как и свою семью, жену и детей. Я ощутил это сразу. Моя задача соответствовать этому — и игрой и результатом. Считаю, что это всё взаимосвязано. Как болеют за нас — так и мы должны болеть за клуб и результат.

— Что болельщики попросили у вас?

— Они попросили и пожелали побед и того футбола, которого они ждут. И, зная меня, попросили делать своё дело.

— Были ли озвучены конкретные цели на вторую часть сезона?

— Никто не снимал задачи с команды. Они максимальны — играть в Лиге Чемпионов и проходить в Лиге Европы как можно дальше. Также по-максимому всё и в чемпионате России, и в Кубке.

— На тренировке мы увидели задание на тимбилдинг, футболисты обнимались. Вашей первой задачей является привнести в команду позитив, это настолько важно сейчас?

— Это мой определённый стиль работы. Я так делал всегда, независимо от команды и игроков. Футбол должен быть позитивным, а игроки должны выполнять свою работу с удовольствием. Это нелегко, но футбол не должен быть из-под палки, а должен идти от души и настроения. Чтобы добиваться больших успехов — всё должно делаться с улыбкой.

В воскресенье – первый матч «Спартака» при Кононове. Какой будет новая команда? Прогнозируем атакующее веселье и возвращение к 4-2-3-1.

— Какими были ваши первые слова команде?

— Я поприветствовал их, говорил много чего, но главное — что у нас те же задачи, мы должны их выполнять.

— Стоит ли нам ждать от вас сюрпризов в составе, может, какие-то новые имена?

— Болельщики знают заявку команды. Могу только сказать, что у нас хорошая динамика в плане здоровья, все готовы, кроме Жиго и Ерёменко. Сегодня у нас, включая вратарей, было 25 игроков – мы можем из них выбирать.

— Вы решили, кто завтра сыграет в воротах?

— Для себя я уже решил, кто выйдет в воротах, завтра решим среди игроков.

— Какое сейчас состояние у Ерёменко?

— Лучше задать этот вопрос доктору. Многое зависит и от Романа. Мне всегда хотелось всегда с ним поработать, этот футболист мне нравится. Разговаривая с ним, сошлись на мнении, что очень жалко, что всё так получилось.