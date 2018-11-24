«Эйбар» накидал «Реалу», играя в прессинг, а не в автобус. Это пример для всех

Перед февральским матчем своего «Эйбара» с «Барселоной» главный тренер баскской команды Хосе Луис Мендилибар сказал: «Нет никакой формулы успеха против команд такого качества. Нужно просто быть самими собой. Нужно быть уверенными, что мы пойдём и сделаем». Любой тренер небольшой команды перед началом матча с грандом всегда так или иначе говорит о чём-то подобном, но затем матч начинается, и обычный для команды футбол всё же пропадает, уступая желанию встать возле своей штрафной.

Редкие, но громкие случаи провалов фаворитов в матчах против автобусов в окопах заставляют маленькие команды массово отступать от своей повседневной игры. И это их губит: гранды на то и гранды, чтобы иметь достаточно игроков с выдающимся индивидуальным мастерством, чтобы забить свои мячи в условиях, когда соперник и не помышляет о контригре.



Мендилибар отличается от большинства тренеров. У его команд может не получиться игра против топ-клуба, но от своего футбола он не отказывается. «Реал» прочувствовал это на себе.

«Эйбар» разнёс «Реал». Как и почему это произошло Всё из-за отсутствия одного игрока.

Вот смотрите. «Эйбар» — лучшая команда чемпионата Испании по PPDA, статистической метрике, которая позволяет определить насколько команда агрессивна в высоком прессинге. С одной стороны, пытаться играть против «Реала» в массированный прессинг — мысль, близкая к самоубийству. С другой же стороны, отказаться от прессинга — значит уйти от модели игры, которая действительно выделяет «Эйбар». Для Мендилибара здесь нет дилеммы: лучше разгромно проиграть в матче, который ты сам сделаешь интересным, чем проиграть в мучительном матче, стоя у своих ворот.

Есть здесь ещё один момент. Против «Реала» любая команда в Испании откатывается глубоко за линию мяча, но Мадрид знает, как с этим справляться, создавая большое количество передач на последние 18 метров игрой вразрез. При этом «Эйбар», за счёт прессинга в начальной стадии атак соперника, лучший в Примере по этому же показателю в обороне — то есть, команда Мендилибара даёт оппонентам очень мало возможностей приблизиться к воротам через пасы, исключая навесы. Отказаться на один матч от этой стратегии ради автобусного одного очка, конечно, соблазнительно, но тренер басков на такое идти не собирается.

Он определяет на поле свою стандартную модификацию 4-4-2, которая при прессинге вытягивается в 4-4-2 с персональными ориентировками. Он находит место, в котором «Реал» необходимо отлавливать в ловушку — на фланге Марсело, когда в начале атак Мадрида туда приходит Кроос. И он наслаждается результатами.



Восемь из 14 ударов «Эйбара» были нанесены в быстрых атаках после удачного прессинга и перехвата. Второй гол, ставший определяющим, был забит ровно так, как видел эту игру Мендилибар: кольцо прессинга сжалось возле Крооса, заставляя того принимать поспешное решение, этим поспешным решением стал слабый пас поперёк штрафной, Кукурелья уничтожил прессингом Одриосолу, и гол дальше стал лишь делом техники принявшего мяч Серхи Энрича. Гол, ставший воплощением штатной философии команды, да ещё и в матче против «Реала» — это лучший подарок любому тренеру.

Разгромная победа «Эйбара» (она должна была становиться крупнее, но несколько раз действительно отменно сыграл Куртуа, к которому по матчу никаких претензий) показывает пример всем небольшим командам: автобус — это не единственный способ играть с грандами. Да, чтобы гонять «Реал» прессингом весь матч, нужно иметь отличную физику, но это уже вопрос подготовки, а не индивидуального потолка футболистов. Да, чаще будут случаться провалы, и ты со своей небольшой командой гораздо скорее получишь 2:5, чем 3:0, но и при автобусе ты всё равно с гораздо большей вероятностью проиграешь фавориту. Да, этот путь не универсален, но это и неважно. Важно, что он есть.



В феврале «Эйбар» Мендилибара проиграл «Барселоне» 0:2, но он не соврал: команда играла так, как и всегда, и по ударам даже перебила будущего безоговорочного чемпиона. В ноябре, в другом большом матче, смелый тренерский подход принёс размашистый разгром действующего победителя Лиги чемпионов.