Торрес спасает свою команду от вылета, Иньеста предотвращает драку. Видео

Андрес Иньеста выступает за клуб «Виссел Кобе», его сыграл гостевую ничью с «Симидзу» – 3:3.

«Виссел Кобе» вёл к 86-й минуте со счетом 3:1, но сначала соперник сократил отставание, а на 14-й добавленной минуте голкипер Юи Рокутан пришёл на угловой и сравнял счёт.

Затем на поле возникла потасовка с участием запасных. Иньеста и его партнёр по команде Лукас Подольски разнимали футболистов обеих команд, не давая ситуации стать совсем печальной.

А Фернандо Торрес забил гол, который помог его клубу «Саган Тосу» сохранить прописку в высшей лиге.