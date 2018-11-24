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Фернандо Торрес и Андрес Иньеста в Японии. Видео

Фернандо Торрес
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/saganofficial17
Торрес спасает свою команду от вылета, Иньеста предотвращает драку. Видео
В Японии весело.
Футбол / Прочие турниры

Андрес Иньеста выступает за клуб «Виссел Кобе», его сыграл гостевую ничью с «Симидзу» – 3:3.

«Виссел Кобе» вёл к 86-й минуте со счетом 3:1, но сначала соперник сократил отставание, а на 14-й добавленной минуте голкипер Юи Рокутан пришёл на угловой и сравнял счёт.

Затем на поле возникла потасовка с участием запасных. Иньеста и его партнёр по команде Лукас Подольски разнимали футболистов обеих команд, не давая ситуации стать совсем печальной.

А Фернандо Торрес забил гол, который помог его клубу «Саган Тосу» сохранить прописку в высшей лиге.

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