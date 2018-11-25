У Мельгарехо сегодня есть три повода рвать и метать

Сегодня «Спартак» проведёт свой первый матч под руководством Олега Кононова. Возможно, в матче сыграет парагваец Лоренсо Мельгарехо. Парагваец будет на подъёме — он находится в ожидании того, что его любимая вот-вот родит ребёнка. Знакомимся с женой игрока.
Мария Хосе Паредес выиграла конкурс «Мисс Парагвай» в 2010 году, но не стала продолжать карьеру модели, предпочтя посвятить себя учёбе.
Правда, высшее образование она так и не получила. Помешало знакомство с Мельгарехо, с которым она уехала в Португалию.
Когда Лоренсо только перебрался в Россию, не всё было гладко, но поддержка жены придавала сил. Футболист признался, что жена в его жизни играет огромную роль.
Мария активно поддерживает мужа и часто присутствует на матчах. Лоренсо признался, что жена очень многое сделала для него, ему стыдно играть плохо, если она присутствует на стадионе.
В семье уже есть один ребёнок. Дочка Самия родилась в январе 2016 года. Как и сейчас, Лоренсо сообщил о беременности жены с помощью фотографий в «Инстаграме».
Видимо, делать фотосессию накануне рождения ребёнка стало уже традицией для семьи футболиста.
Дочка уже попробовала на вкус золотую медаль чемпионата России.
Мария ведёт довольно спокойный образ жизни, полностью отдаёт себя семье. Но при первой же возможности мечтает завершить обучение в университете.