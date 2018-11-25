У Мельгарехо сегодня есть три повода рвать и метать

Сегодня «Спартак» проведёт свой первый матч под руководством Олега Кононова. Возможно, в матче сыграет парагваец Лоренсо Мельгарехо. Парагваец будет на подъёме — он находится в ожидании того, что его любимая вот-вот родит ребёнка. Знакомимся с женой игрока.

Мария Хосе Паредес выиграла конкурс «Мисс Парагвай» в 2010 году, но не стала продолжать карьеру модели, предпочтя посвятить себя учёбе.

Правда, высшее образование она так и не получила. Помешало знакомство с Мельгарехо, с которым она уехала в Португалию.

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Когда Лоренсо только перебрался в Россию, не всё было гладко, но поддержка жены придавала сил. Футболист признался, что жена в его жизни играет огромную роль.

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Мария активно поддерживает мужа и часто присутствует на матчах. Лоренсо признался, что жена очень многое сделала для него, ему стыдно играть плохо, если она присутствует на стадионе.

В семье уже есть один ребёнок. Дочка Самия родилась в январе 2016 года. Как и сейчас, Лоренсо сообщил о беременности жены с помощью фотографий в «Инстаграме».



Видимо, делать фотосессию накануне рождения ребёнка стало уже традицией для семьи футболиста.

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Дочка уже попробовала на вкус золотую медаль чемпионата России.

Мария ведёт довольно спокойный образ жизни, полностью отдаёт себя семье. Но при первой же возможности мечтает завершить обучение в университете.

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Фото: instagram.com/marijoestrellita

Фото: instagram.com/marijoestrellita