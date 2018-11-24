45 минут катастрофы. Сарри впервые проиграл в АПЛ

«Челси» при Сарри до сегодняшнего дня проиграл только одну игру — «Ман Сити» в Суперкубке. С тех пор для синих настала беззаботная пора. За это время Сарри успел пафосно рассказать о своей философии (как же сейчас любят это слово) и сыскать славу новой тренерской сенсации АПЛ.

За всеобщим восторгом никто как-то и не заметил, что единственным побеждённым соперником в АПЛ из сильных мира сего был «Арсенал». В остальных матчах — что с «Ливерпулем», что с «МЮ» команде Сарри было очень непросто.

В общем, дерби Лондона можно было рассматривать как очередной серьёзный тест на тему того, остался ли в прошлом синдром вечно второго, который тянулся за ним со времён «Наполи». Потому что философия философией, но Роман Аркадьевич — это не Де Лаурентис.

Команды подходили к матчу в оптимальных в общем-то составах. Почеттино дерзко выставил два номинальных форварда (Гарри и Кейна): в нескольких матчах до этого он шёл на этот шаг лишь по ходу игры. Так что были все основания рассчитывать на открытую и интересную игру.

Ожидания оправдали «шпоры», буквально сразу осадив чужую штрафную и жёстко прижав гостей. Бум — и несколько угловых возле ворот Кепы, бум — и вот уже он совершил первый сейв. Долго бомбить не пришлось, уже на восьмой минуте Алли использовал очередной стандарт и открыл счёт.

После гола мало что изменилось: ошарашенный «Челси» продолжал отбиваться. Сон быстро дал понять, что его выход — ни разу не бестолковая авантюра, а Гарри Кейн вскоре пробил низом мимо вратаря. 2:0, и Кепа даже не пытался забрать этот мяч.

Дальше всё по классике: провалив старт, «Челси» пытался корчить довольную мину и вроде бы выравнял игру. На деле — лишь наконец-то завладел мячом и пытался строить хоть какие-то атаки. Именно «пытался» — отсюда и были все эти падения в штрафной с полными надежды взглядами на судью. Мартин Аткинсон был неумолим.

Настоящее давление началось после перерыва — было бы странно ожидать чего-то другого. В этом момент выключать трансляцию со словами «Ну, всё понятно» уже не хотелось. Ну, по крайней мере, первые десять минут. Потом Сон Хын Мин третьим голом как бы намекнул, что субботним вечером пора бы задуматься о занятии поинтереснее.

Сарри психанул и сделал двойную замену, но к 4:0 всё ещё было ближе, чем к 3:1. В момент, когда после борьбы с Орье, корчась от боли, завалился Азар, на болельщиков «Челси» смотреть было реально больно. Вселенная услышала крики отчаяния: бельгиец продолжил игру, а вышедший Оливье Жиру забил гол как бы престижа.

Не надо быть гением, чтобы понять, что без мяча играть тяжело. Другое дело, что «Челси» так и не смог в полной мере прийти в себя, когда это случилось. Хоть Сарри и встретил финальный свисток с улыбкой в объятиях Почеттино, для него это серьёзный звонок.