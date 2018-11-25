«Атлетико» — «Барса»: самый скучный матч осени спасла концовка

Расклад перед матчем «Атлетико» и «Барселоны» был предельно прост: кто выиграет, возглавит турнирную таблицу. Если никто не выиграет – шанс возглавить таблицу есть у «Севильи». Учитывая, что первую команду от шестой отделяли четыре очка, переоценить значение матча невозможно. Возможно, именно поэтому он получился таким.

Планы команд на игру

План «Атлетико» давно не является секретом. Он всегда прост и прямолинеен. Это знакомая стена, правда, в этот раз её толщина на пару кирпичей меньше, чем обычно. Хуанфран, Годин, Савич — на свой главный матч осени «Атлетико» лишился трёх основных защитников. Хуанфран, при всех заслугах, в этом сезоне – самое уязвимое звено команды, через его зону соперникам проще всего атаковать, чем по полной воспользовалась, например, «Боруссия» в домашнем матче Лиги чемпионов. А вот потеря Година и Хименеса – это действительно серьёзно. Хотя бы потому, что голы Година принесли две победы подряд в последних двух матчах.

Годину выбили зубы. Но у «Атлетико» всё равно мёртвая хватка Вы заметили, что в игре «Атлетико» кое-что изменилось?

В отсутствие Година и Хуанфрана Диего Симеоне мог попробовать встречать «Барселону» выше. Перехватывать мячи и начинать контратаки ближе к чужим воротам – звучит заманчиво, но Симеоне не стал ничего менять. Максимально консервативный стиль: «Атлетико» даже не пытался прессинговать выше центральной линии и только на границе оборонительной трети поля начинал охотиться на «Барсу» по-настоящему.

Но и «Барселона» ответила на оборонительный план своим таким же. В отсутствие травмированного Коутиньо Эрнесто Вальверде наконец-то выпустил Видаля с первых минут. «Барселона» защищалась в 4-4-2, а при переходе в атаку Видаль становился третьим нападающим. Где-то мы уже это видели. Точнее – так же Вальверде играл первую половину прошлого сезона, пока в лучшей форме был Паулиньо. И это было прекрасно. В конкретном матче с «Атлетико» расстановка 4-4-2 означала не только возвращение к модели прошлого сезона, но и знак уважения сопернику. «Барса» отзеркалила хозяев. В таких случаях игра часто превращается в бесконечную череду единоборств.

При потерях «Барселона» удивила отсутствием прессинга. Никакого давления, лишившись мяча, команда моментально откатывалась назад и занимала исходные 4-4-1, это касалось всех полевых игроков, кроме Лео Месси. Такой приём должен был лишить Гризманна пространства в быстрых атаках.

Симеоне перестраховался. Вальверде – тоже

Как низко защищался «Атлетико», можно понять из позиции Диего Косты. В позиционных атаках «Барсы» он играл не по одному из центральных защитников, а по опорнику. Каталонцы разыгрывали мяч втроем, а то и вчетвером (с одним из крайних защитников) против одного. Пике и Умтити, наверное, впервые в сезона имели такую свободу.

Это было сделано затем, чтобы у Месси не было ни одного свободного метра. Чтобы группа атаки «Барселоны из пяти игроков (форварды, крайние полузащитники, один из защитников) постоянно оказывалась против восьми соперников. К чему это привело? К тому, что за первый тайм «Барса» при 70% владения мячом ни разу не пробила по воротам из пределов штрафной. Ни разу не пробила точно. И вообще только пять касаний совершила в чужой штрафной. Это всё, что нужно знать про игру каталонцев в атаке.

«Барселона» пропустила дома четыре гола. Что это было? Когда даже дубля Месси мало.

У «Атлетико» в атаке было ещё хуже. «Барселона» перестраховалась, но хозяева, кажется, и не планировали бросаться в контратаки. Первый шанс случился на второй минуте: после обреза Диего Коста убегал по флангу. Но его вообще никто не поддержал, а сам Коста пытался заработать фол, а не доставить мяч к чужой штрафной. В конце первого тайма контратака, на острие которой был Гризманн, закончилась пасом Савича на Эрнандеса: сначала пас назад сделал Антуан, потом ещё пас назад, ещё назад… В общем, если «Барса» быстро откатывалась после потерь, то «Атлетико» и не пытался атаковать проводить быстрые атаки большим числом игроков: только втроём.

Никакого футбола до 77-й минуты

Закрытый матч может быть интересным, если речь идёт о столкновении двух систем, и если команды играют интенсивно. Но в этом случае всё было по-другому. Каталонцы больше защищались с мячом, чем по-настоящему атаковали, мадридцы контролировали соперника и были явно не против нулевой ничьи.

Можно говорить, что это типичный Симеоне, но всё-таки, есть нюансы. Типичный Симеоне имел бы больше очков после 12 туров. На самом деле, за годы в «Атлетико» аргентинец только раз набрал меньше 23 очков. В год, когда он выиграл титул, набрал за это же количество матчей на 10 очков больше. Может, надо поддавить? Нет, «Атлетико» ждал, ждал, ждал.

И дождался. Дождался углового на 77-й минуте. Диего Коста головой вколотил мяч в ближний угол после подачи Гризманна. Это был его первый гол в Примере в сезоне. Это был первый удар в створ в этом матче. Это был первый угловой «Атлетико».

Гризманн рассказал, как отказал «Барсе». Дело в Месси и Симеоне Ну и 20 млн евро чуть-чуть повлияли.

Только 77-й минуте «Барселона» оказалось в безвыходной ситуации: пришлось играть в футбол. И через 10 минут забила ответный гол. Что вызывает логичный вопрос: зачем было так перестраховываться? Осторожность – фирменный стиль Симеоне, но Вальверде, кажется, зря так перестраховывался. Его команда была способна на большее.