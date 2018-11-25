«Ростов» почти не пропускает с игры. Как они это делают?

«Ростов» Валерия Карпина в первой половине сезона — лучшая команда чемпионата по игре в обороне. Карпин, который исходя из индивидуальных способностей игроков адаптировал схему с тремя центральными защитниками, быстро сумел сделать команду настолько крепкой, что к концу ноября она пропустила всего три мяча с игры. Статистика по ударам тоже впечатляет: «Ростов» допускает всего 2,2 ударов из штрафной с игры за матч, в то время как «Зенит» — 4,2 удара, ЦСКА и «Краснодар» — по 4,4 удара, «Локомотив» — 5,2 удара. В таблице xGA (ожидаемые пропущенные мячи) команда Карпина с пятого тура уверенно идёт первой с большим отрывом.

Такого результата «Ростов» добивается, потому что почти исключает удары по своим воротам. Это единственная команда в чемпионате России, которая позволяет наносить по своим воротам в среднем меньше десяти ударов за матч и почти ничего не даёт соперникам в контратаках. Соответственно, из всех фаз игры — атака, оборона, борьба за мяч, переход из обороны в атаку и переход из атаки в оборону — важнейшей для «Ростова» является фаза перехода из атаки в оборону. И здесь команда Карпина добилась почти механического совершенства.

Рассмотрим два типичных примера перехода из атаки в оборону.



Важнейшим элементом переходной фазы для «Ростова» является умение сбить темп атаки соперника, не дать провести быстрое наступление. Если ни один из опорников не оказывается лицом к ситуации, «Ростов» пользуется тем, что играет в три центральных, и на мяч выдвигается один из центрдефов. На скриншоте отмечен левый латераль, который задержался глубоко на чужой половине поля, и именно в его зону пытается открыться нападающий «Краснодара» за кадром. Вырвавшийся из тройки защитник подкатом пытается сбить темп и даёт левому латералю возможность вернуться на свою половину.

И подкат действительно сбивает темп. Мяч остаётся у «Краснодара», но левый латераль уже успел добежать до эпизода. У игрока «Краснодара» с мячом нет вариантов — он может отдать нападающему только в ноги, потому что пас на ход перекрывает грамотно перестроившийся из тройки в пару центр обороны. Важно и другое: пас в ноги должен контролировать уже левый латераль, а не центральный защитник, потому что иначе нарушится структура обороны, и соперник получит свободные зоны. Центральный защитник включится только в том случае, если латерал совершенно точно не успевает (здесь — успеет, потому что пас может пойти только в ноги). После получения мяча нападающим в тройку возвращается совершивший подкат защитник, растягивая линию обороны. Опасность исключена.

Второй пример демонстрирует приоритеты «Ростова» при возвращении из обороны в атаку. Здесь большая часть команды была глубоко на чужой половине поля, и у соперника есть пространство для острой атаки. Фазой перехода в оборону командует капитан Гацкан, который обозначает первый приоритет: необходимо, чтобы тройка защитников села по своим позициям — даже если это случится в ущерб опорной зоне, где могут оказаться двое нападающих.

Страхующий по ситуации защитник Сверрир Ингасон (№15) дожидается возвращения партнёров по тройке, последний из которых подсказывает второй приоритет — нападающего под номером 7, который может получить мяч через один пас. У соперника действительно двое нападающих в опорной зоне, но «Ростов» позволяет делать это так часто, что это уже можно считать ловушкой: оппоненты считают, что это даст им преимущество, и моментально играют в эту зону.

Остававшийся за кадром опорник, страховавший возвращение назад левого латераля, знает, что как только мяч отправляется в его зону, ему нужно со всех ног лететь перекрывать возможность удара или проникающего паса. Соперник внезапно для себя открывает, что никакого преимущества у него нет, и ему приходится бить, потому что иначе его могут накрыть с последующей контратакой. Бить приходится издалека и уже через два стройных ряда тел, готовых блокировать опасную попытку.

Такие удары «Ростовом» допускаются. Из квадрата перед штрафной по воротам команды с игры бьют чаще, чем из штрафной — это лучший комплимент обороне, выстроенной Валерием Карпиным. Главное достижение тренера — та действительно поражающая механичность, с которой «Ростов» перестраивается из атаки в оборону. Найти слабое место в этом перестроении очень сложно — разве что, тебе нужно очень сильно взвинчивать темп, как это делал, например, «Краснодар». Но в таком случае есть шанс, что на последние 15 минут тебе не хватит сил, как это и произошло с «Краснодаром».



«Зенит» — команда более размеренная, чем «Краснодар», а потому шансов у «Ростова» будет даже больше, чем в южном дерби. В этом контексте «Ростов» будет не сдавать экзамен, а принимать его у лидера, который в этом сезоне периодически имеет серьёзные сложности с позиционным нападением.