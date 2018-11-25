«Стараемся закрыть страницу, связанную с Каррерой»

«Спартак» добился первой победы с новым главным тренером – Олегом Кононовым. После своего гола Луис Адриано побежал именно к нему. На пресс-конференции Кононов скажет: «Такие обнимашки приятны». По словам специалиста, команда сейчас едина, а победы «Спартак» добился благодаря коллективному духу. Именно вопросы про атмосферу в команде стали главной темой и для футболистов в микст-зоне. Первым к журналистам вышел главный герой игры – Луис Адриано.

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

– Вы побежали праздновать гол вместе с главным тренером. Почему?

– Считаю, что мы должны оказать ему максимальную поддержку. Показать, что наш коллектив един вместе с ним.



– Что уже изменил тренер?

– Изменилась то, как мы играем. Это его требования, и мы их понимаем.

После Адриано в микст-зоне притормозил Софьян Ханни.



– Получилось ли у вас сегодня выполнить все указания Кононова?

– Мы старались выполнить установку, не могу сказать, что у нас это идеально получалось. Нужно продолжать двигаться этим путём, выполнять требования тренера, чтобы достичь идеала.

«Они лидеры и всегда отдаются на 100 процентов». Кононов объяснил выбор состава Главный тренер «Спартака» рассказал, почему сделал ставку на «стариков»: Глушакова, Реброва, Комбарова и Ещенко.

– Какие были эмоции после забитого гола?

– Я был очень счастлив забить, это был важный мяч, ведь мы проигрывали. Он помог нам вернуться в игру, через пару минут мы забили ещё.



– У вас в руках футбольный мяч. Этот тот самый, который отправили в ворота «Крыльев»?

– Нет, это не тот мяч, которым я забил гол. Просто кто-то подарил этот мяч моей дочке.

– Можете сказать, что в «Спартаке» поменялось всё? Период бывшего тренера Карреры и его помощника Рианчо позади, вы действительно открыли новую страницу в истории команды?

– Мы стараемся закрыть страницу книги, связанную с Каррерой, и открыть новую – с Кононовым. Стараемся оставаться на позитиве, исполнять указания тренера. Да, у нас были плохие моменты и результаты, но сейчас хороший момент, чтобы оставить это всё в прошлом. Нужно начать новую главу, написать её с нуля. При этом сделать это с чистой головой.



– Атмосфера в «Спартаке» становится лучше?

– Я думаю, да, атмосфера в «Спартаке» сейчас лучше. Мне кажется, что новый тренер и его штаб стараются наладить хорошую атмосферу в коллективе. Сейчас это работает, всё действительно налаживается. Это хорошо для нашего будущего.



Из российских игроков «Спартака» в микст-зоне появились не все футболисты. Капитан команды Денис Глушаков прошёл мимо журналистов, разговаривая по телефону, а вратарь Артём Ребров предложил обратиться к авторам забитых мячей. При этом Глушаков снова предпочёл высказаться через свой «инстаграм», выложив победную фотографию команды из раздевалки.

Глушаков: дай бог побольше таких радостных фотографий из раздевалки!

Игроки «Крыльев Советов», явно расстроенные поражением, не общались с прессой вовсе. Возможно, на это повлияло судейство, которое корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову прокомментировал генеральный директор клуба Виталий Шашков.



«Незаслуженное поражение, дважды не поставили пенальти в нашу пользу. VAR? Она необходима не только после этого матча, а вообще. Система нужна, чтобы исключать такие ошибки. Каждый может ошибиться. Не верю, что это предвзятость, но ошибки вопиющие. Будем принимать меры, писать письмо в судейский комитет и департамент инспектирования», — заявил он.