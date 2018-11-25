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Премьер-Лига. 25 ноября 2018 года. «Зенит» – «Ростов». Обзор матча – 2:0

«Зенит» – «Ростов». Обзор матча – 2:0
Анатолий Романов
Фото: РИА Новости
Семак подогнал схему под соперника. «Зенит» забил два мяча лучшей обороне РПЛ
«Ростов» опять пропустил после аута!
Футбол / РПЛ

Самая надёжная оборона против самой точной атаки

За три дня до встречи «Зенит» – «Ростов» исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг лучших клубов Европы по среднему количеству ударов, которые они допускают в створ своих ворот за матч. Неожиданно в топ-5 оказалась команда Валерия Карпина, чья оборона в нынешнем сезоне Премьер-Лиги – образец надёжности. По статистике в створ ворот ростовчан наносят лишь 2,07 удара.

С другой стороны, петербуржцы после 14 туров РПЛ лидировали согласно данным InStat по количеству попаданий в створ ворот соперника – 5,3 точного удара в среднем за матч. Команду Семака можно было критиковать за те или иные недостатки в игре, но только не за умение действовать в завершающей стадии атак. Тем интереснее казалось это противостояние «Зенита» с «Ростовом».

Неожиданная схема от Семака

Стартовый состав «Зенита» по-настоящему удивил. В нём оказалось лишь три номинальных защитника, причём оба левоногих фланговых игрока (Евгений Чернов и Эльмир Набиуллин) остались на скамейке. Наверняка в какой-то мере это было связано с потерями: Эммануэль Маммана и Игорь Смольников не попали в заявку из-за травм, а Луиш Нету из-за дисквалификации. Кроме того, не успел поправиться к этой встрече полузащитник Олег Шатов, да и Клаудио Маркизио остался в запасе.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
25 ноября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Дриусси – 12, 2:0 – Ерохин – 63
Удаления: нет – Гулиев, 81

Совершенно непонятно было, какую тактическую схему изберёт Семак – традиционную 4-2-3-1 или подстроится под соперника и сыграет с тремя центральными защитниками. Видимо, помня о недавнем поражении от «Ростова», который лишил петербуржцев первого трофея в сезоне, выбив лидера РПЛ из Кубка России, главный тренер «Зенита» решил преподнести сюрприз Карпину. Хозяева действовали по системе 3-5-2 с Робертом Маком (слева) и Далером Кузяевым (справа) в роли латералей.

«Ростов», аут!

По иронии судьбы, команде Семака хватило тех самых двух ударов в створ ворот Сергея Песьякова, чтобы забить первый гол уже к 12-й минуте. В который раз «Ростов» пропустил после выброса соперником аута. Это уже не спишешь просто на невезение! Артём Дзюба и Эрнани благодаря своим габаритам навязали борьбу защитникам, а на мяч резко выскочил Себастьян Друсси. Умением прочитать эпизод и выбрать верную позицию в штрафной соперника нападающий славился ещё в Аргентине. «Зенит» заслужил этот гол, так как действительно мощно начал игру.

Желание сохранить лидерство умножалось у хозяев на жажду реванша и стремление реабилитироваться за поражение по всем статьям от ЦСКА. Около получаса петербуржцы контролировали ситуацию на поле, а потом инициативу перехватили гости. До перерыва лидер РПЛ пробил в створ ещё только раз, но какой это был момент! Прекрасный пас Михи Мевли из глубины, классная обработка мяча первым касанием в исполнении Дзюбы, которого упустил Мацей Вилюш, и красивый сейв левой рукой Песьякова.

Падение Мака, рука Мевли

Ростовчане поначалу вообще играли без мяча, имея владение на уровне 25-30%. Даже после пропущенного мяча команда Карпина какое-то время действовала осторожно. Однако, кроме гола из очевидного офсайда, «Ростову» похвастать было нечем. Хотя Сергей Паршивлюк просил пенальти, утверждая, что Мевля сыграл рукой. Пожалуй, судья Михаил Вилков принял в этом эпизоде верное решение, как и минутой ранее в моменте, когда Мак падал в штрафной соперника на дриблинге. Никаких нарушений.

На исходе получаса команда Карпина улучшила контроль мяча, большими силами стала выходить вперёд. «Зенит» сел глубже. Забавно, что и «Ростов» мог забить после атаки, которая началась с выброса аута. Гости за 45 минут попали в створ один раз, ещё мяч лизнул перекладину, когда бил Аяз Гулиев. У молодого хавбека хороший, поставленный удар. Андрей Лунёв даже рисковал получить травму, ударившись о штангу.

Удаление Гулиева добивает «Ростов»

Первые 15 минут второго тайма «Ростов» выиграл по ударам 7-0! Но футбол – не бокс. Тем более во всех случаях мяч летел мимо цели. Гости наступали достаточно разнообразно для команды, которую принято считать оборонительной, тем не менее забил «Зенит». Прессинг от Эрнани и Кузяева поставил в тупик даже Александра Гацкана, а Паршивлюк не успел накрыть Александра Ерохина. Дриусси к голу добавил голевую передачу.

Семак не заслуживает такой критики. Он выжимает из «Зенита» максимум
Лидер РПЛ и не мог бы сейчас играть лучше.

Добил же «Ростов» не гол экс-игрока южан Ерохина, а удаление Гулиева: молодой полузащитник слишком хотел доиграть эпизод до конца и заработал вторую жёлтую карточку за ненужный фол на чужой половине. Во втором тайме у хозяев набралось уже больше тех пяти попаданий в створ, которые в среднем имеют сине-бело-голубые. Атака своё дело сделала. Разве что Дзюба своей бывшей команде не забил, хотя сыграл он полезно, несмотря на проблемы с коленом. У Артёма всего один удар.

«Зенит» завершил первый круг на первом месте с пятью очками преимущества над ближайшим преследователем «Краснодаром». При Семаке петербуржцы набрали за 15 туров как раз на пять очков больше, чем при Роберто Манчини год назад.

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