Иванович: мой контракт с «Зенитом»? Никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра

Лидер обороны «Зенита» Бранислав Иванович отвечал в микст-зоне стадиона «Санкт-Петербург» на вопросы об игре с «Ростовом» и о своём будущем. Никаких тайн серб не выдал – ни тактических, ни карьерных. Но судя по тону его ответов, за слухами о возможном уходе опытного игрока из петербургского клуба действительно что-то стоит.

— Бранислав, о чём просил в перерыве тренер?

— Это секрет, – засмеялся Иванович. – Спросите его.

— «Ростов» чем-то удивил?

— Все видели две разные команды «Ростов». Одна играла против нас дома в Кубке России, а другая – в Петербурге. Думаю, сегодня мы задавили их и тактикой, и другими вещами. С первой минуты было понятно, что мы больше хотим победы.

— Схему с тремя защитниками и правшой Робертом Маком на левом фланге специально под «Ростов» придумали?

— Это тоже вопрос не ко мне. Ну, хорошо… Я могу сказать, что очень важно, когда команда может быстро переходить с игры в четыре защитника на три или пять. Всё зависит и от соперника. Сегодня у «Зенита» всё прекрасно получилось.

— Вы – лидер «Зенита». Вас любят болельщики. Но ваш контракт истекает уже через полгода. Уже представляете своё будущее?

— Спасибо болельщикам! В футболе никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. На сегодняшний день я могу сказать, что доволен в «Зените», отдаю всего себя. Готовлюсь к следующей игре.

— Вам приятно читать в новостях про интерес «Барселоны»?

— Спасибо, ребята…

Зато экс-полузащитник «Ростова» Александр Ерохин раскрыл секрет гола в ворота своей бывшей команды.

— Сегодня на игре были моя супруга с сыном, – признался Ерохин. – Каждый раз так получается, что я забиваю, когда сын приходит на стадион. Во многом это везение сработало.

— Для вас принципиально было хорошо сыграть именно против «Ростова», из которого вы перешли «Зенит»?

— У меня остались тёплые чувства по отношению к «Ростову», его болельщикам и городу. Мне было приятно сегодня увидеть ребят, с которыми я вместе играл. Мой гол – это только футбол. Ничего личного. Рад, что помог своей нынешней команде победить.

Хотелось, конечно, пообщаться и с Артёмом Дзюбой, однако он был занят пиццей. Ужинать, выходя со стадиона, становится привычкой нападающего «Зенита». Скорее всего, Дзюба просто разочарован, что не утолил голод голом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему выбрал схему 3-5-2 и оценил игру Далера Кузяева (справа) и Роберта Мака (слева) в роли латералей.

— У Далера есть эти навыки, а Роберту пришлось тяжелее с точки зрения оборонительных действий. Но в атаке оба смотрелись хорошо. Была возможность поработать над схемой во время паузы. Мы понимали, что из-за отсутствия оборонительных игроков, Мамманы и Нету, придётся непросто, что мы должны придумывать что-то новое. К тому же «Ростов» очень активен на флангах, крайние защитники не дают оппонентам принимать мяч под удобную ногу. Поэтому поставили Мака на левый фланг для его удобства, чтобы он мог свободно выходить в центральную зону. Мак сыграл очень хорошо. Для Кузяева позиция не нова, к нему нет вопросов ни по обороне, ни по атаке.

Помимо того, журналисты попросили Семака прокомментировать ситуацию с Клаудио Маркизио, который, похоже, отказался выходить на замену.

— Вам показалось, никаких проблем нет, – сказал тренер. – Это внутрикомандное дело. Не сомневаюсь, что проблем нет. Все вопросы мы решаем внутри коллектива.

Интервью Рагнара Сигурдссона отражает настроение всех игроков «Ростова». Исландец покажется человеком, который не знает, что говорить, но раньше он давал в Петербурге более развёрнутые и интересные комментарии. Просто защитник был очень-очень расстроен. Другие – тоже. Например, экс-зенитовец Артур Юсупов отказался от интервью, покачав головой лишь после второго обращения к нему, а Александр Гацкан вообще прошёл мимо без какой-либо реакции на просьбу побеседовать. Молдавский легионер, конечно, заслуживает большого уважения за свою игру, но эта ситуация его совсем не красит.

— Рагнар, в чём причина такого результата?

— «Зенит» забил два гола, а мы ни одного.

— По статистике у «Ростова» одна из самых надёжных оборон в европейском футболе. Почему же сегодня пропустили два гола?

— Думаю, они нанесли три удара по воротам и два раза забили. Иногда в футболе так бывает.

— Есть ли у вас вопросы к судье?

— Нет.

— Вы играли против Артёма Дзюбы. Почувствовали, что он не в лучшей форме из-за травмы колена?

— Я не знал про его травму. В любом случае он играл хорошо, потому что он хороший игрок. Вообще у «Зенита» солидная команда. Работает на поле, как единое целое.

— На что максимум может претендовать ваша команда в нынешнем сезоне?

— Я не знаю.

— Но ведь у вас есть какие-то цели, мечты?

— Нет, хотя я думаю, что «Ростов» может финишировать в топ-3. Надо только выигрывать такие матчи, как сегодня. Мы были лучшей командой. больше атаковали, а получили 0:2.

Семак подогнал схему под соперника. «Зенит» забил два мяча лучшей обороне РПЛ «Ростов» опять пропустил после аута!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, которому фанаты «Зенита» посвятили по традиции несколько обидных кричалок, объяснил, что нужно тренировать, чтобы не пропускать регулярно после аутов соперника.

— Игру можно разделить на три фазы. Первые 15 минут связываю с нервами: не выполняли то, что должны были. Потом взяли себя в руки, стали делать правильные вещи. Третий отрезок — после удаления. То, что проигрывали 0:1, заставляло больше играть в атаку. Никто не знает, как тренировать ауты. Внимание и концентрация — вот, что нужно тренировать. Увидев состав «Зенита», мы поняли, что соперник выйдет в три центральных. Непонятно было только, на каком фланге появится Мак. Почему не дали сыграть с первых минут в родном городе Алексею Ионову? Он же из Кингисеппа. А я из Нарвы, тоже близко. Сыграл Зуев, Ионов провёл за сборную два матча.