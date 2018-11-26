«В Болгарии давал взятку, но в футболе такого не встречал»

На данный момент двумя главными сенсациями сезона, пожалуй, являются «Оренбург» и «Урал». Героя первого клуба вы увидите на «Чемпионате» очень скоро (спойлер), а нынешний собеседник — Николай Димитров — пару дней назад обыграл очередной топ-клуб РПЛ.

— «Локомотив» впечатлил?

— Кто-то говорит, что они играют в защитный футбол. Каждая игра, которую я у них смотрел, говорит об обратном. У них игроки, которые в принципе не умеют играть от обороны. Если у вас есть Фернандеш, Миранчуки и Эдер, какие могут быть разговоры о защите?



— И всё же «Урал» выиграл. Припомнили Кулакову гол Павара на ЧМ-2018?

— Точно похож! Шутили в раздевалке по этому поводу.



— Кулаков не забивал в России несколько лет. Переживал на эту тему?

— Нет, потому что его задача — защищать свои ворота. Он же защитник.



— После игры раздевалка гудела. Ночью тоже отмечали?

— К сожалению, нет. После игры сразу в самолёт и домой — в Екатеринбург.



— Судя по видеоролику, который выложил «Урал», вы один из главных заводил в команде. Всё так?

— Верно. Взял камеру и пошёл снимать — прям как настоящий блогер. Я и на сборах такое практиковал.



— Уже начали смотреть топовых ютуберов? Может, чему-то научитесь.

— У дочки буду учиться. Ей пять лет, но у неё уже есть смартфон. Она снимает видеоролики и хочет завести свой блог в «Инстаграме». Мы с женой давно удалили свои соцсети, поэтому буду брать пример с неё.

О семье и Екатеринбурге

— В Болгарии много Никол, но Николаи встречаются реже. Откуда такое имя?

— Это правда, всё пошло от бабушки. Её зовут Николина, и меня назвали в честь неё. Дочь зовут Ни — по той же причине.



— Семейная традиция?

— Раньше у нас такого не было. Это моя мама придумала.



— Перед переездом в Софию вы 12 лет прожили в Русе. Знаете, что недалеко от того города армия Кутузова билась с турками?

— Кажется, в те времена город назывался Рущук. Знаю, что там велись сражения, нас даже возили на какие-то раскопки. Но, если честно, мне это в память вообще не запало. Уже и не помню, кто такой Кутузов.



— Ваша тёща работала в России гидом. Что она сказала вам первым делом про Екатеринбург?

— То, что там очень холодно. Потом — то, что это красивый и богатый город.



— Во всём согласны?

— Особенно в первом. Когда я приехал в Екатеринбург, было "-38". Я был в шапке и куртке, но всё равно промёрз до костей. Подписал контракт и сразу уехал в Болгарию.



— К следующему приезду подготовились лучше?

— Теперь покупаем одежду в России. У вас она сделана из очень специфичного материала, в Болгарии такую не найдёшь. Там покупаешь шапку, вроде выглядит как зимняя, но в Екатеринбурге в ней холодно. Здесь же по одежде вроде и не скажешь, что тёплая. Но нет — в минус 25 дочь спокойно ходит.



— Всей семьёй теперь у нас одеваетесь?

— Да, все семейные закупились шапками из очень мягкого материала. Знаете, такие круглые, часть ушей закрывают (показывает руками).



— Как у полицейских?

— Вроде того. Они очень крутые, в них вообще не холодно.



— Вернёмся к работе тёщи. Часто путешествуете по России по её советам?

— Слышал, что на Урале есть граница Европы и Азии. Но мне это всё неинтересно, я не люблю туризм. Хотя родственники приезжают и повсюду ездят, смотрят какие-то церкви. Меня больше удивил Хабаровск. Летишь девять часов, и всё равно в одной стране.



— Что, даже в Ельцин-центре не бывали?

— Там был. Было какое-то мероприятие, заставили поехать вместе с командой.



— Кутузова вы не знаете. А Ельцина?

— В Болгарии слышал о нём только то, что он стал у вас президентом после коммунистического режима. Когда приехал в Россию, узнал что Ельцин любил выпить. Знаменитые видео, славу богу, не видел (смеётся).

О детстве и дружбе с Поповым

— История о том, что вы купили у Попова украденный сендвич, который вам же сделала ваша мама, облетела все СМИ. Часто об этом спрашивают?

— Мы сейчас были в сборной, и Попов мне сказал: «Брат, пожалуйста, больше никогда её не рассказывай» (смеётся).



— Тогда с вас новая!

— В «Левски» один парень сказал, что ему нужно сходить к барберам сделать новую стрижку. Попов ответил: «Давай я сам». Одной рукой натянул волосы, другой взял авторучку и стал ей как бы пилить волосы. Парню было очень больно, но под всеобщий смех он терпел это примерно полчаса. В итоге получилась причёска как у персонажа в старой рекламе «Фанты». С тех пор так и прозвали его Фантой.

— Попов, похоже, был дерзкий. Дрались когда-нибудь?

— Никогда. Ссорились только на поле, когда не могли поделить право пробить штрафной. Несколько дней могли не общаться из-за этого, но потом отходили.



— Вернёмся в школьные времена. «Урал» снял видео, на котором вы рисовали за партой. Любите рисовать?

— Неет. Это меня тоже заставили (смеётся). Зато в детстве я хорошо пел. Собиралась семья, и Коля перед ней выступал. Но сломался голос, и способности ушли. Вы вообще сильно удивитесь, когда увидите мои детские фотографии.



— Объясните.

— Я был толстым и очень белым. Папа тёмный, мама тоже не блондинка. А я весь белый — меня даже шведом называли. Папу подтрунивали на эту тему, спрашивали: «Ни в чём не подозреваете жену?». (Смеётся.)



— А толстый почему? Кушать любили?

— Мама очень вкусно готовила, на завтрак часто ел блюдо, похожее на блинчики. По-болгарски называется «микица». Но не подумайте, меня никто не дразнил, я всегда был очень активным.

Об «Арсенале» и Турции

— Коротко по Венгеру и «Арсеналу». Вы неделю были в команде, но не подписали контракт из-за недостаточного процента игр за сборную.

— Так и есть, меня хотели отдать в аренду в Бельгию. В итоге решили, что лучше вернуться на родину и развиваться в знакомой среде. Тот период запомнился тем, что мы очень часто играли в футбол. Мне было сложно понять иностранную речь, но лучше всех ко мне относились Коло Туре и Эбуэ. Самым серьёзным был Леманн. Вообще не улыбался.



— Вы говорили, что беседа с Венгером вас удивила. Какой вопрос был самым странным?

— Да там все были странными, если честно. Думал, спросит меня про игровые моменты, на какой позиции хочу играть. А он начал задавать мне философские вопросы. Спросил меня: «Над каким своим качеством тебе нужно работать больше всего?». Я вообще не знал, что ответить, переглянулся с агентом и думаю: что происходит? Мне было очень стыдно после той беседы.



— Венгер пришёл на встречу в пуховике?

— Да, мы встречались в каком-то ресторане.



— В ресторан — в пуховике?

— Да, я это хорошо запомнил. Холодно было, наверное (улыбается).



— Потом вы вернулись в Болгарию, после чего долго играли в Турции. Заметил, что в каждый клуб вы приходили свободным агентом. Объясните.

— Не подумайте, это не погоня за подписными бонусами. Просто в Турции, если меняется руководство, приходят люди и говорят: «Ты нам не нужен, забирай документы и уходи». В России всё по-другому, и мне это нравится. Здесь уважают футболиста и его контракт.



— Турецкая ментальность вам не близка?

— Турки — очень тёплые люди, но религия накладывает свой след. Был у меня один странный эпизод на сборах, когда я играл за «Касымпашу». Мы жили в одной комнате с турецким парнем, и в 4:30 утра включается будильник. Проснулся, смотрю на него, а он лежит и кричит себе что-то под нос.



— Испугались?

— Был в шоке. Меня никто не предупредил, что он так молится.

О сборной Болгарии

— Ваша сборная выиграла три стартовых матча, но так и не пошла на повышение в Лиге наций. Как умудрились растерять преимущество?

— Мы должны были выигрывать встречу с Кипром. Было моментов десять, в которых могли забить ещё один мяч. Не получилось — во многом из-за этого упустили первое место.



— В той игре вы забили пенальти. Чувствуете, что становитесь основным игроком?

— В сборной у меня вообще нет мыслей на тему своей важности. Там у меня только одна цель — помочь команде.



— Лига наций — стоящая идея? Теперь не только сильные сборные за что-то борятся.

— Согласен. В товарищеских играх нет интриги. Куда лучше, когда борешься за очки и есть стимул побеждать.



— Георгий Петков стал самым возрастным голкипером в истории сборных. Шутили над ним?

— Я с ним играл ещё в «Левски», когда мне было 16 лет. Он уже тогда был хорош, особенно в игре ногами, поэтому я не удивлён. Шуток на тему возраста, конечно, было очень много. Говорили ему: «Пенсионер, ты уже мяч не видишь! Иди очки надень!».



— У него есть поблажки?

— Нет, он сам категорически против поблажек к себе.



— Акинфеев хочет играть до 42 лет. Опираясь на пример Петкова, что ему нужно для этого сделать?

— Всё то же самое, что он делает сейчас. Уверен, у него не будет с этим проблем.



— Почему в сборной Болгарии нет ни одной суперзвезды?

— После 1994 года в стране было ощущение, что мы чуть ли не Бразилия в футболе.



— Переоценили себя?

— Так и есть. Хуже стали работать в детском футболе, отсюда появились проблемы. Кстати, за два года в России мне показалось, что у вас похожая проблема.



— Бербатов был кумиром?

— Кумиром не был, но я всегда наслаждался его игрой. Его и Стоичкова. Они — герои нашей страны.



— Вы пересекались с Бербатовым в сборной. Каким он запомнился?

— Он закрытый человек и всегда держался особняком. С ним без проблем можно было пообщаться, но он не из тех, кто подойдёт и скажет: «Эй, брат, как дела». У него есть несколько человек из детства, и он в основном общается с ними.



— В раздевалке толкал речи?

— Только когда злой. Если не отдашь ему пас, может потом выговорить что-то лично. Но он не из тех, кто встаёт в центр круга и даёт наставления команде.

О российском футболе

— Гол «Спартаку» — самый красивый в карьере?

— Нет. Например, в Турции была игра, в которой я забил со штрафного, и мы вырвали победу. Люблю забивать решающие мячи. В Турции и Греции со штрафных я постоянно забивал по несколько раз за сезон.



— Зато в той игре со «Спартаком» вы обыграли друга.

— Ладно, убедили, тот мяч тоже был важным.



— Хоть раз был шанс, что Попов станет вашим одноклубником?

— Перед его отъездом в Казань предлагал ему приезжать к нам. Но это не так просто, как кажется. Попов был согласен, потому что «Спартаку» он оказался не нужен. Ивелин просто хотел играть, и даже зарплата была для него не главным фактором. Не знаю, почему «Урал» его не пригласил, но это не моё дело.



— Как вам российский футбол? Знаю, что вам не нравится, что некоторые команды играют от обороны.

— Здесь футбол быстрее, чем в чемпионате Болгарии, но игра от обороны и вправду бесит. 6-7 команд играет только в оборону.



— «Локо» мы уже обсудили, а «Урал»-то сам к ним относится?

— Нет, мы много играем в атаку и часто забиваем. К сожалению, по этой же причине много пропускаем.

О коррупции и взятках

— Слышали о последнем расследовании EIC про российские клубы? В них утверждается, что матчи нескольких клубов на сборах судили ангажированные судьи. Один из тех клубов — «Урал».

— Разговоры о подозрительных матчах на сборах ведутся уже лет пять. Когда я играл в Турции, пресса писала об этом постоянно. Лично я ничего подобного не замечал.

Договорные матчи на Кипре. В расследовании фигурируют 15 российских клубов Есть «Урал», «Уфа» и «Спартак-2».

— Нашумевший матч «Урала» с «Ахматом» тоже прошёл мимо?

— Недавно увидел про него сюжет по ТВ. Помню, когда я пришёл в «Урал», мне кто-то об этом рассказывал. Но в команде эту тему не обсуждаем.



— Не было мысли посмотреть тот матч?

— Нет, потому что я не верю в эти разговоры. Люди часто забывают, что судья тоже человек и может ошибиться.



— А если не судья?

— Послушайте, есть даже комедийные видео, на которых футболисты совершают жуткие ошибки.



— Если на видео наложили весёлую музыку, это же не значит, что в тех ситуациях футболист не играл так специально.

— Согласен. Вариантов может быть много, но я честно не в курсе подобных историй. Если начинаешь в этом участвовать, лучше сразу заканчивать с футболом и стать агентом или букмекером. Делать подобное в роли футболиста очень рискованно.



— С футболом понятно, а как насчёт бытовых ситуаций? В Болгарии есть место коррупции?

— Как и везде.



— Давали взятку?

— Однажды остановил полицейский за превышение скорости. Он меня узнал, и мне стало очень стыдно. Пришлось отдать 20 евро, иначе могло закончиться хуже.



— Сильно превысили?

— Километров на 50, скорость была точно за сотку. Просто машина быстрая — Porsche. Не люблю быструю езду, но есть такие авто, которые могут сломаться, если ездить медленно.



— В Екатеринбурге выбирать не приходится.

— Да уж, дороги не лучшие, по городу езжу на такси. Наверное, из-за холода.