Семак разобрал «Ростов». Его «Зенит» взломал самую надёжную оборону РПЛ

«Зенит» всё чаще подвергается критике за качество игры. Матч с «Ростовом» должен был стать последней серьёзной проверкой питерцев перед зимней паузой чемпионата — команда Карпина стала главной сенсацией первого круга турнира и точно заслужила соответствующего отношения к себе. К тому же Сергею Семаку нужно было как-то решать кадровые проблемы в обороне в связи с дисквалификацией Нету и травмами Мамманы со Смольниковым. Хозяева справились с соперником без особых проблем, а главный тренер «Зенита» принял несколько интересных решений, повлиявших на ход встречи: «отзеркалил» схему «Ростова», проигнорировал насыщаемый гостями центр поля и воспользовался их слабостями при розыгрышах аутов.

«Зенит» обошёл средний блок «Ростова»

Против лучшей обороны РПЛ «Зенит» уже привычно для себя упростил доводку мяча до финальной трети и в основном рассчитывал на подбор спорных мячей и фланговые прострелы. Это достигалось несколькими способами.

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Во-первых, несколько раз хозяева отлично пользовались перегрузами полуфланговых зон. «Зенит» собирал по 5-6 игроков «Ростова» на активном участке поля и выводил кого-то из партнёров, чаще всего Анюкова, на свободное пространство. Далее шла диагональ на Дзюбу. За счёт перегруза зоны мяча у чужой штрафной создавались ситуации численного равенства 3 в 3, 2 в 2 или даже 1 в 1, когда по Артёму персонально работал один игрок без подстраховки. Нападающий «Зенита» продлевал траекторию передачи, сбрасывал партнёру под удар, либо бил сам – гостям редко удавалось помешать намерениям нападающего.

Во-вторых, в движении без мяча на чужой половине поля был очень полезен Эрнани. В билд-апе бразилец старался связывать оборону команды с игроками группы атаки и обеспечивать быстрый переход мяча в финальную треть за счёт резких включений в полуфланги. Если партнёры игнорировали открывание игрока между линиями и вместо передачи на Эрнани мяч принимал Кузяев или Мак, Эрнани продолжал движение и смещался во фланг. Бразилец постоянно менялся с Ерохиным флангами, но лучше у него получалось справа, где против Эрнани часто оставался один медленный Вилюш.

К тому же полузащитник «Зенита» обеспечивал быстрое включение команды в контрпрессинг. «Ростов» хорош в переходных фазах, поэтому очень важно было блокировать действия команда Валерия Карпина при смене владения. За счёт интенсивности движения Эрнани очень часто оказывался первым у мяча, даже если изначально партнёры были ближе к нему, и провоцировал ростовчан на выносы мяча. В отсутствие скоростного Ионова, способного добежать и зацепиться за не самую качественную передачу, переход в атаку через вертикальные забросы был практически заблокирован.

Паредес помогал билд-апу «Зенита», практически не касаясь мяча

Доставка мяча до финальной трети стала возможна благодаря тому, что «Зенит» проигнорировал одно из самых сильных качеств «Ростова» — насыщенный центр поля в среднем блоке. Без мяча команда Карпина расставляется 5-3-2, где первые две линии прессинга формируют пятиугольник в средней зоне, блокирующий сопернику доводку мяча через центр. При передачах на фланги два крайних центральных полузащитника, Юсупов и Гулиев, переключались с зональной ориентировки на персональную и прессинговали игрока с мячом, а два нападающих играли по защитникам соперника и опорнику, если тот опускался в первую линию разгонять атаки. Подобная структура позиционной обороны практически не давала сбои в первом круге чемпионата, когда в стартовом составе «Ростова» выходил Гацкан, – капитан команды имел более свободную роль и страховал периодически терявших своих игроков партнёров, в особенности Гулиева.

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В матче с «Зенитом» ветеран «Ростова» также принял участие, но команде это не помогло. Во многом благодаря действиям Паредеса и Ивановича. Оба основных плеймейкера команды Семака – игроки средней зоны, которые редко смещается в полуфланги в поисках свободного пространства. Против обоих «Ростов» сыграл персонально и не давал времени подготовить первый пас. То, что было нужно «Зениту». Опускаясь к Ивановичу, Паредес стягивал на линию обороны «Зенита» дополнительную опеку ростовчан, а один из полуфлангов пустовал. На свободное пространство реагировал Эрнани и получал мяч в относительной свободе.

Похожий маневр хозяева совершали и при розыгрыше мяча от своих ворот. «Ростов» высоко встречал защитников «Зенита» персональной опекой, вынуждая Лунёва выбивать мяч в борьбу. В ответ Иванович поднимался ближе к Паредесу и забирал на себя дополнительную опеку игрока из средней зоны. Выход из своей трети через короткий розыгрыш становился невозможным, зато на границе финальной и средней третей создавалось численное большинство игроков «Зенита».

В итоге практически весь подбор после забросов на Дзюбу собирался хозяевами, а благодаря 4-5 отрезанным игрокам «Ростова» атаки «Зенита» начинались с намного более выгодных позиций.

«Ростов» давил на зоны Эрнани и Мака

Если не считать пальбу из-за пределов штрафной (по общему количеству ударов «Ростов» даже опередил «Зенит»), у гостей мало что получалось у чужих ворот. В основном команда Карпина пыталась пользоваться слабым движением без мяча в позиционной обороне Эрнани. Бразильский полузащитник включался в прессинг по Вилюшу не только при потере мяча, но и в позиционной обороне своей команды. Поднимаясь в первую линию к Дриусси и Дзюбе, Эрнани оставлял свой полуфланг, который не всегда успевал страховать Анюков. Лучше всего такие моменты чувствовал Александр Зуев – опускался в глубину поля и самостоятельно тащил мяч до финальной трети.

Даже в позиционной обороне, когда «Ростову» удавалось закрепиться в финальной трети поля, Эрнани редко отрабатывал по своему игроку и почти не возвращался назад. Отчасти этим и были спровоцированы дальние удары Юсупова и Гулиева – чаще всего именно Эрнани терял их опеку, и игроки свободно принимали мяч у чужой штрафной.

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Игра Мака не на родной для себя позиции также не осталась без внимания Карпина. При быстрых переводах мяча с левого фланга на Паршивлюка к правому защитнику «Ростова» смещался Гулиев. Ерохин не всегда помогал Маку, оставляя того в меньшинстве против двоих игроков. После перевода мяча на фланг Мака у «Ростова» проходила либо стеночка с выводом Паршивлюка на позицию для навеса, либо отыгрыш в среднюю зону и заброс в штрафную. После такого манёвра «Ростов» чуть не заработал пенальти, когда мяч попал в руку Мевли.

Кратко о том, что ещё важно

— Гулиев провёл очень слабый матч. Мало того что полузащитник загубил не одну позиционную атаку своей команды бесперспективными ударами издалека. Аяз практически не помогал команде в обороне, постоянно теряя из виду Ерохина и пропуская его открывания из глубины.

— Семак изучил проблемы «Ростова» при аутах у своих ворот. К Вилюшу был приставлен взрывной Дриусси, которого индивидуально самый слабый защитник «Ростова» потерял из виду сразу после вброса мяча из-за боковой. Команда Карпина пропускает после розыгрыша аута уже в четвёртом матче. Катастрофа для одной из самых дисциплинированных команд лиги.

В материале использованы данные Instat.