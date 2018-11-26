В Бразилии новый чемпион. Сколари всех уделал одной шуткой

Пока вы спали, в Бразилии определился чемпион. «Палмейрас» выиграл у «Васко да Гама» и за тур до окончания сезона гарантировал себе трофей. У идущего на втором месте «Фламенго» на пять очков меньше.

«Палмейрас» стал чемпионом Бразилии в 10-й раз – это рекорд (восемь титулов у «Сантоса»). Хотя в апреле этого года фаворитами считали скорее «Фламенго» (заработал 45 млн евро на продаже Винисиуса) и «Гремио» (выиграл Кубок Либертадорес). «Палмейрас», правда, безусловно входил в число бразильских топ-клубов.

«У «Палмейраса» солидное финансирование от бразильской компании Crefisa. Это финансовая группа, которая занимается кредитами. Вроде банка, но не совсем банк», – рассказал «Чемпионату» журналист Фабиу Алейшу. Сразу после чемпионского матча Crefisa опубликовал ролик, ненавязчиво напоминая, благодаря кому эта победа стала возможна.

«Палмейрас» базируется в Сан-Паулу, самом крупном городе Бразилии, а чемпионский матч прошёл в Рио-де-Жанейро (там выступает «Васко да Гама»). Вероятно, вы слышали, насколько жёсткое противостояние связывает два крупнейших города страны. После матча довольные футболисты «Палмейраса» вылетали из аэропорта «Сантос-Дюмон». Обратите внимание, с какими лицами игроки проходили мимо местного магазина «Фламенго» (именно этот клуб остался на втором месте).

Самое удивительное в чемпионстве «Палмейраса» – история Сколари. Тренер выиграл в своей карьере кучу трофеев: ЧМ-2002, чемпионаты и Кубки Бразилии, Кубки Либертадорес, Лигу чемпионов Азии и много чего ещё. Однако Сколари для бразильцев в первую очередь тот, при ком случилось 1:7 от немцев. После великого провала тренер без особого успеха поработал в «Гремио», а затем уехал в Китай.



Мало кого волнует, что он там выиграл три чемпионата подряд (плюс по мелочи Кубок, два Суперкубка и азиатскую Лигу чемпионов). В понимании бразильцев Сколари сдулся. Тем более что ему уже 70 лет. Тем более когда ему достался разобранный «Палмейрас» (7-е место) посреди сезона (в июле). В тот момент мало кто мог представить, что со стариком Фелипао команда ни разу не уступит в чемпионате вплоть до сегодняшнего дня – 22 матча без поражений. Плюс «Палмейрас» дошёл до полуфинала Кубка Либертадорес, где уступил «Боке Хуниорс». Сейчас в Бразилии призадумались – может быть, Сколари всё-таки не плохой тренер?



На прошлой неделе бразильские журналисты спросили Сколари, сказывается ли на нем возраст. Тренер выдал шикарный ответ: «Не беспокойтесь, я делаю те же самые вещи, что и 20-летние парни». Затем под хохот журналистов добавил: «Ну, может, не так часто, но всё ещё делаю».

Если глянуть на состав «Палмейраса», то там обнаруживается много знакомых имён. Фелипе Мело известен по выступлениям за «Ювентус» и «Интер». Мигель Борха приезжал в Россию на ЧМ-2018 в составе колумбийцев. А ещё в «Палмейрасе» поигравшие на Украине Дуду (в киевском «Динамо») и Виллиан (в харьковском «Металлисте»).



Само собой, после матча бразильские соцсети заполнили мемы. Причём практически во всех один и тот же посыл.

«Выйти вперёд в первом круге»

«Заставить всех думать, что ты мёртв и взять чемпионат Бразилии во втором круге»

Девушка в голубом – «биться в первом круге»

Девушка в красном – «выиграть чемпионат Бразилии во втором круге»