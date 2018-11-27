Российский футбол развивается. Но куда-то не туда

Премьер-Лига уже второй раз выкатывает подробный отчёт о том, что с ней происходит. Увы, некоторые данные, которые РПЛ публикует совместно с компанией PwC, неточно отражают реальность: например, при определении некоторых показателей составители вынуждены были верить клубам на слово. Но это исследование объективно показывает тенденцию – новые цифры можно сравнивать с предыдущим документом.

Уже на 7-й странице отчёта к лиге появляются вопросы. Там обозначена аудитория российского футбола и её характеристики. Слотов три: 14-24 (Generation Z. Первое цифровое поколение, дети глобального мира); 35-45 (поколение переходного периода. От СССР к РФ, от аналоговой эры к «цифре», из XX века в XXI век); 50+ (поколение советского футбола).



Опустим то, что про возрастную аудиторию не написано ни слова, кроме самого факта, что это люди из советского прошлого. Вопрос в другом: лига не видит своей аудиторией болельщиков до 14 лет. Детей, которые проще всего поддаются внушению, которые заставляют родителей покупать им яркие вещи. С которыми надо работать, чтобы получать крепкое ядро болельщиков. К составителям отчёта вопросов здесь нет: они, скорее всего, формировали категории на основе соцопросов, в которых дети не участвуют. Но подано всё так, будто болельщик интересен РПЛ только в тот момент, когда он получает паспорт и за ним можно начать пристально следить.



На следующей странице смущает сравнение аудитории нового канала «Матч.Премьер» с предшественником – каналом «Наш Футбол». Для сравнения взяты показатели в августе-2017 и августе-2018. Напомню, что в августе-2017 «Наш Футбол» превратился в непонятный придаток пакета каналов «Матч». А «Премьер» в августе-2018 существовал всего месяц.

Довольно странно было слушать спикеров о перспективах киберфутбола в России. Потому что все они использовали в качестве примера и вспоминали исключительно серию игр FIFA, от сотрудничества с которой РПЛ в этом сезоне отказалась. В FIFA19 есть только три российских клуба, но все продолжают говорить именно про неё. Konami и её PES19 не вспомнили вообще, хотя текст документа именно о ней.



Всё самое страшное начинается в разделе «Коммерческая деятельность клубов РПЛ».



На первой же странице приводится график, который показывает:



– у одного клуба лиги нет точки продажи атрибутики на стадионе;

– наличием клубного магазина атрибутики на стадионе могут похвастать только 9 клубов. То есть у 6 – это просто палатки;

– только 4 клуба организовали сервис доставки еды болельщику на место.



Последнее авторы исследования объясняют идеально. «Внедрение таких технологичных сервисов, как доставка еды на зрительское место, пока затруднено в связи с инфраструктурными (в случае старых стадионов) и организационными (в случае новых стадионов) ограничениями».



Из хорошего: у всех 16 клубов РПЛ есть реализация билетов онлайн. Правда, кажется, не учтены ситуации, когда нужно обменивать в кассе абонемент на три пригласительных в «Лужники». Только у 10 клубов есть точки продажи билетов вне стадиона. Впрочем, в прошлом году таких было 7.



«Детальное изучение аудитории приобретает всё большее значение для клубов и их спонсоров», – гласит надпись рядом с самой позорной диаграммой исследования. Итак: 5 клубов РПЛ не изучают свою аудиторию. Треть лиги. Даже представители PwC сказали Сергею Прядкину, что это невероятно грустные данные. Президент РПЛ, кстати, согласился.

Откатывает в прошлый век и то, что только 6 клубов лиги в рамках программы лояльности предоставляют болельщикам эксклюзивный новостной и медиаконтент. С таким подходом зрители никогда не начнут воспринимать официальные источники информации как нечто большее, чем скучные страницы для формальных отписок.

Клубы, судя по всему, и сами не верят в свои страницы. По сравнению с прошлым сезоном с 10 до 6 сократилось количество клубов, заключивших соглашения об инфопартнёрстве с социальными медиа. Зато у 15 клубов есть такие соглашения со СМИ. Официальные приложения на смартфоны есть только у 4 команд.

За пять отчётных лет, которые представлены в исследовании, клубы тратили на трансферы больше, чем в прошлом сезоне лишь раз: жирным летом 2013-го. При этом суммарная трансферная стоимость игроков РПЛ продолжает валиться: между показателями 13/14 и 17/18 разница почти в два раза.

А теперь самый социально показательный график. Он показывает число людей, работающих в различных клубных департаментах. К сожалению, конкретных команд нет, но даже усреднённая информация показательна.

Смотрите сами. Где-то спортивный департамент – 16 человек. Где-то – 1. У кого-то в коммерческом отделе работает 49 человек, а у кого-то вообще никто. Есть клубы, которые не имеют никого в отделе организации ивентов и в IT-департаменте. То есть, скорее всего, этими вопросами либо вообще не занимаются, либо кто-то выполняет эту работу в промежутках от основных обязанностей.

На презентации исследования присутствовал Илья Геркус, который выразил мнение, что новой аудитории не важна какая-то дополнительная открытость лиги и клубов. Все хотят потреблять информацию о светлых и незаурядных историях. К сожалению, если посмотреть статистику кликов на футбольные тексты, то рассказ об очередной впечатляющей акции «Локомотива» уступит обсуждению новой книги главного тренера клуба. Не говоря уже про конкуренцию с другими популярными темами российского футбола: её просто нет.



Чуть ли не в самом начале исследования РПЛ настаивает на том, что хочет уйти от скандальной повестки. Но почему-то нигде не говорит о готовности создавать под собственным контролем правильное шоу.