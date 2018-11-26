Символическая сборная 15-го тура РПЛ

«Урал» ужасно начал этот сезон, но к середине первого круга пришел в себя и сейчас вплотную приблизился к первой пятерке чемпионата. Матчем с «Локомотивом» команда Парфенова продлила свою победную серию до трех матчей, беспроигрышную — до пяти. «Урал» позволял «Локомотиву» слишком много – у москвичей 2.11 xG и 3 удара с убойных позиций вблизи вратарской Годзюра. Результат мог бы быть иным, если бы не спокойствие вратаря «Урала». Ярослав не сделал ни одного топ-сейва, но всегда занимал правильную позицию в воротах и играл по мячу.

Сначала «Спартак», теперь «Локомотив». «Урал», остановись! «Локо» покидает тройку лучших.

Денис Кулаков(«Урал»)

Правый фланг «Урала» Кулаков-Димитров – одна из самых эффективных связок РПЛ, уже не раз приносившая своей команде очки. На этот раз отличился защитник Кулаков, забив один из самых красивых голов тура. Помимо помощи в атаке, у игрока было достаточно работы. «Локомотив» пытался пользоваться высоким расположением Димитрова и создавал изоляции против правого защитника «Урала», но Кулаков практически всегда в одиночку справлялся с Тугаревым и Смоловым, а во втором тайме с Антоном Миранчуком.

Как и большинство новичков ЦСКА, исландский защитник очень быстро адаптировался к российскому чемпионату. Против «Ахмата» в обороне Магнуссон успевал страховать заигрывавшегося Щенникова. В атаке Хердур делал то, что умеет лучше всего – заполнял левый полуфланг, «вырезал» прицельные диагонали на противоположный край поля, а во втором тайме забил свой первый гол за «армейцев», ставший в итоге победным.

Первый гол со стандарта принёс ЦСКА победу. А забил его исландец «Армейцы» были единственными до 15-го тура, кто не забивал со стандартов.

Дмитрий Андреев («Оренбург»)

Капитан «Оренбурга» разбил позиционную атаку «Уфы». Ветеран грамотно включался в давление и поджимал самого активного игрока «Уфы» Тилля – «Уфа» вынуждена была играть верхом на Слая и Сысуева. Андреев был полезен и в созидании. Защитник смещался во фланг, вытягивал на себя того же Тилля, тем самым освобождая центральную зону и правый полуфланг для рывков Афонина. Благодаря этому у «Оренбурга» получалось доводить мяч до финальной трети и проникать в штрафную Беленова.

Валерий начинал матч слева в защите, потом переместился в центр на место получившего травму Дугалича и перекусил все попытки «Динамо» организовать опасную контратаку. Защитник «Енисея» высоко встречал соперников, рисковал, но всегда выходил победителем из единоборств. У Кичина 6 перехватов, два отбора и три заблокированных удара – отличные показатели, значительно повлиявшие на итоговый результат.

Вот вам и стеночки, и забегания! Кононов начал с победы На поле вышла ОПГ «Ромашка» в полном составе, но результат для «Спартака» спасли легионеры.

Замена тура. С выходом Мельгарехо на позиции правого инсайда до этого спавший «Спартак» забил три мяча, все – с правого фланга, где Лоренсо вместе с Адриано разрывали оборону «Крыльев Советов». Сам Лоренсо забил победный мяч своей команды и поучаствовал в еще одной голевой атаке.

Ключевой для позиционных атак «Зенита» игрок. Когда соперник давал разворачиваться с мячом к чужим воротам, Леандро исполнял роль плеймейкера и снабжал передачами Эрнани и Дриусси. Когда нападающие «Ростова» накрывали аргентинца, Паредес за счет смещения в глубину стягивал опеку соперника на себя и тем самым освобождал свободные зоны в полуфлангах. В обороне игрок был не менее полезен – совершил 4 отбора и страховал Эрнани, когда тот терял своего игрока.

Александр Зотов («Енисей»)

Против «Енисея» Дмитрий Хохлов решил сыграть с двумя полузащитниками в центре поля — одним номинальным опорником Теттехом и Панченко в роли «десятки». Получилось не очень хорошо. Опорная зона москвичей постоянно давала сбои, а Теттех разрывался между тремя игроками «Енисея». Лучше всех этим пользовался Зотов. Александр чаще других пользовался предоставленным пространством, после приема мяча между линиями отдал несколько острых передач, одна из которых стала голевой.

Семак подогнал схему под соперника. «Зенит» забил два мяча лучшей обороне РПЛ «Ростов» опять пропустил после аута!

Для соответствия схеме вынужденно поставили игравшего под Дзюбой аргентинца на позицию левого полузащитника. Дриусси в совершенстве овладел мастерством подбора спорных мячей. Кроме этого, Себастьян здорово искал пространство между линиями, несколько раз своевременно вступал в отбор на чужой половине поля и своими действиями в чужой трети принес своей команде победу — сначала забил мяч после розыгрыша аута, а во втором тайме отдал голевую передачу на Ерохина.

Ари («Краснодар»)

Ари сыграл на непривычной для себя позиции «десятки» и ничуть не потерял в эффективности действий. Игрок грамотно открывался между линиями и цеплялся за мячи, помогая своей команде расставиться на чужой половине поля. Ари принял прямое участие в двух забитых «Краснодаром» голах – сначала здорово укрыл мяч корпусом в середине поля и вывел Игнатьева на ударную позицию, затем классно сыграл пяткой в эпизоде с третьим забитым мячом. После первого круга нападающий «Краснодара» — единственный футболист РПЛ, попавший в нашу сборную тура 5 раз.

Пока что «Спартак» очень нестабилен. Луис Адриано был единственным игроком, который был хорош на протяжении всего матча. Бразилец классно открывался в свободных зонах сначала правого, а во втором тайме левого полуфланга обороны гостей, опускался в глубину, чтобы помочь своей команде выйти из под-прессинга «Крыльев», несколько раз опасно навешивал в штрафную Рыжикова. Две голевые передачи Адриано перевернули ход встречи в Москве, а забитый на последних минутах решил все вопросы о победителе.

«Енисей» победил впервые за 11 матчей во многом благодаря своему главному тренеру. Аленичев воспользовался ошибкой Хохлова и против динамовского ромба полузащитников максимально насытил центральную зону своими игроками. В итоге «Енисей» часто создавал численное преимущество в средней и чужой третях. Оставалось только воспользоваться им. На этот раз команде Аленичева это удалось.