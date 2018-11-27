Чем закончится дело Кокорина и Мамаева. Отвечают адвокаты и юристы

Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» уже полтора месяца. 8 декабря состоится суд, на котором может быть объявлен приговор. Мы поинтересовались у практикующих юристов, чем для российских футболистов может закончиться этот уголовный процесс.

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Виталий Кузьмин, председатель Московской коллегии адвокатов «Виталий Кузьмин и Партнеры»:

— Может быть реальное наказание, но я всё-таки склоняюсь к тому, что срок будет условным. Им просто «пальчиком погрозят», и на этом всё кончится. Если их посадят за то, что они сделали, общество может всколыхнуться.

Ирина Яшагина, Федеральный арбитражно-третейский суд города Москвы:

— Учитывая наше правосудие, думаю, что их выпустят. Знаете, у нас условные сроки предусмотрены, скажем так, за небольшие преступления. Но судя по тому, как происходит всё это сейчас, я не удивлюсь такому решению суда. Люди при деньгах, поэтому у них всё будет хорошо.

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Виталий Криворученко:

— Скорее всего, будет небольшой срок, но условный. Есть такая поговорка: бей своих, чтоб чужие боялись. Им избрали мерой пресечения заключение под стражей в целях профилактики, потому что дело имело большой общественный резонанс. Хотели показать, что наших звёзд тоже можно привлечь. По той же причине некоторые губернаторы и министр Улюкаев отбывают наказание. Надо показать, что у нас перед судом и законом все равны. Это будет публичная порка. Их реально не посадят, но будет общественный резонанс, чтобы научить других.



Им вменяют преступление средней тяжести, они ранее несудимы, признали свою вину, в этой ситуации суд, чтобы дать реальное наказание, должен мотивировать своё решение. У них заслуги перед родиной, положительные характеристики, за них уже поручился Кадыров, сказав, что возьмёт их в «Ахмат», какое бы наказание им в итоге ни дали.

Артём Уральский, адвокатский кабинет «Защита»:

— Законное и обоснованное. Потому что я не знаю всех нюансов дел. Весь глянец, который был выдан по этому делу, — я в нём не уверен. Мало ли как Пак обозвал Кокорина. Не знаю, не изучив все материалы дела. И никто не скажет, кроме суда.



Виктор Смилянец, Международная коллегия адвокатов «Москва»:

— Их точно признают виновными и дадут маленькие наказания. Возможно, они даже выйдут из зала суда. Вынесение приговора будет оттягиваться, уже появилась информация о том, что их арест продлят до февраля. Так что к тому моменту они уже отсидят 3-4 месяца, а за мелкое преступление это вполне прилично. Тяжесть преступления – незначительная, в Москве каждый день происходят сотни подобных преступлений, но никто не садится. Они просто попали под раздачу, из-за того что популярны. Особенно Кокорин, который уже попадал в нехорошие истории.

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Владимир Макеев, член Московской городской коллегии адвокатов:

— В этой ситуации многое зависит от адвокатов, при хорошей защите они будут оправданы, при плохой получат уголовный срок. Квалификация деяния? Конечно, неправильная. Чтобы это понять, не нужно даже материалы дела смотреть.



Ольга Владимировна Костылева, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:

— Нужно понимать, что предъявленные Кокорину и Мамаеву обвинения, в том числе в хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, могут быть изменены в ходе следствия. Исходя даже из той немногочисленной информации, которая есть о деле, можно предполагать, что действия футболистов были спонтанными, события в кафе развивались стремительно, и наличие у подозреваемых предварительного сговора – вопрос пока нерешённый… Кстати, информация о якобы имевшихся оскорблениях по национальному признаку в адрес потерпевшего ещё не свидетельство того, что мотивом была национальная ненависть: иногда такие оскорбления высказываются в условиях конфликтной ситуации лишь для того, чтобы побольнее задеть лично оппонента, а не по причине ненависти к какой-то группе.

Переквалификация действий футболистов на менее тяжкие преступления может, в свою очередь, закончится наименее болезненным для футболистов образом – прекращением уголовного дела в связи с деятельным раскаянием или примирением с потерпевшими, например. Пока такая возможность исключена именно из-за тяжести предъявленных обвинений. Лишение свободы всё-таки является самым суровым уголовным наказанием и назначается лишь в случаях, когда другие наказания неэффективны, а ч. 2 ст. 213 УК предусматривает и альтернативное наказание – штраф до миллиона рублей. Статистика показывает, что половина осуждённых за хулиганство по ч. 2 ст. 213 УК приговаривается к условному осуждению, что также может стать альтернативой в этом случае.



Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры»:

— У нас достаточно консервативная судебная система, но с учётом обстоятельств дела было бы хорошо их отпустить. Все, кто хотел, уже поглумились над ними, покидали чем могли, удовлетворили свой эгоизм, так что пора их отпускать. Но, конечно, многое зависит от позиции потерпевших, от поведения обвиняемых, от того, возместят ли они ущерб. Правильная ли квалификация деяния? На мой взгляд квалификация чрезмерная.



Андрей Князев, член Московской коллегии адвокатов:

— На позицию суда часто влияет позиция потерпевших и признание или непризнание вины. На данный момент, насколько я знаю, потерпевшие своего мнения не высказывали, а люди находятся под стражей. И при данной ситуации речь идёт о реальном наказании. Если человек встанет виртуально на колени и извинится, то, как говорят, повинную голову меч не сечёт. А затем потерпевшие скажут, что ребята перед ними извинились, и судье будет нереально сложно дать реальный срок. А вот если потерпевшие скажут, что перед ними никто не извинялся, а люди будут отрицать свою вину – как тут выпустишь? За что? При нынешней позиции я изменений не вижу. Тяжесть обвинения та же, хулиганство есть.



Также не надо забывать, что оно квалифицируется как групповое. Тут они уже не смогут идти в отрыве друг от друга. Крайне редко бывает, что одному условное, второму реальное, третьему тоже условное, а четвёртому исправительные работы. Они повязаны друг с другом. На всё воля позиции. Никогда не поздно извиниться и попросить прощения. Даже если в суде выступят с чистосердечным признанием, раскаются, это учтётся.



Илья Макеев, управляющий партнёр адвокатской группы «Макеев и Партнёры», член Московской городской коллегии адвокатов, специалист в области уголовного права:

— Думаю, что будет условный срок. Кажется, что всё спустят на тормоза в какой-то момент, так устроена наша действительность. Они возместят вред, а потерпевшие сами попросят, чтобы суд нестрого наказывал. На первый взгляд, с квалификацией деяния я не согласен, но, чтобы правильно оценить, надо знать детали этого дела. Нельзя точно сказать, что это хулиганство.