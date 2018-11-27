10 главных открытий первого круга РПЛ

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»

В прошлом сезоне он работал помощником Игоря Ледяхова в благополучном «Ахмате». Перед стартом нового чемпионата его позвали спасать бедный и разваливающийся на глазах «Анжи». Адиев не струсил и принял вызов, хотя прекрасно понимал, какие трудности могут его ждать.



Да, финансовое положение дагестанцев ухудшается на глазах, и лишь чудо может помочь сейчас им выжить. Но, несмотря на патовую ситуацию, Адиев ведёт себя достойно и мужественно, не жалуется, а наоборот, как может пытается подбодрить себя, болельщиков и команду. Он дал несколько пламенных пресс-конференций и интервью, да и как тренер проявляет себя отлично. Четыре победы в сезоне для сегодняшнего «Анжи» (в том числе над «Зенитом»!) – это очень круто.

«Рианчо кричит: «Обстановка — катастрофа!» Я ему: «Держись. В «Анжи» всё гладко» Магомед Адиев – о трудностях махачкалинского клуба, своих выступлениях в «Спартаке» и ЦСКА и жизни в Грозном в военное время.

«Ростов»

Валерия Карпина открытием не назовёшь даже при огромном желании, всё-таки мы его давно знаем. А вот его команду нужно выделить непременно. Она резво стартовала, заиграла в очень симпатичный, быстрый, жёсткий и современный футбол, не имея при этом суперзвёзд в составе. Единственное, что сейчас слегка тревожит: не самый удачный осенний отрезок. За октябрь и ноябрь «Ростов» проиграл три матча из шести, а победил лишь в одном. Но благодаря бодрому началу команда Карпина по-прежнему в пятёрке, на расстоянии одной победы от Лиги чемпионов.

«Ростов» почти не пропускает с игры. Как они это делают? Сегодня оборона Валерия Карпина протестирует «Зенит».

Дмитрий Скопинцев, защитник «Ростова»

Выше мы написали, что «Ростов» показывает приятную игру и достойные результаты, не имея супервёзд в составе. Суперзвёзд сюда действительно на завозят, зато реанимируют карьеру списанные в других клубах футболисты, и растут на глазах те, о ком год назад ещё никто не знал. Один из них – Скопинцев, который стремительно превращается в одного из лучших фланговых исполнителей страны. У него есть скорость, резкость, цепкость и дриблинг (третье место по обводкам во всём чемпионате), он способен сыграть как в обороне, так и ближе к атаке. «Спартак» сейчас наверняка жалеет, что летом не выделил на покупку Дмитрия пять млн евро.

«В «Динамо» обвинили в воровстве». Интервью, которое вы обязаны прочитать Огненное интервью с полузащитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым. Мы нашли более красноречивого футболиста, чем Роман Широков.

Родриго Бекао, защитник ЦСКА

Вообще, почти любого игрок из молодой команды «армейцев» подошёл бы для нашего списка. И это будет справедливо. Но всё-таки сосредоточимся на самых ярких. Кандидат номер один – 22-летний центральный защитник из Бразилии. Год назад он выступал в «Байе», его мало кто знал даже в своей стране, и вот Родриго приехал в Россию и сразу же стал ключевым защитником ЦСКА.



Главные его качества – сила, атлетизм и умение действовать в отборах и верховых единоборствах. Благодаря Виктору Гончаренко Бекао обзавёлся и тактической выучкой. Судя по всему, ЦСКА выкупит права на бразильца, и он превратится в очень ценный актив. Учитывая смешные изначальные затраты, очень успешный трансфер.

За 5 месяцев Бекао подорожал в 6 раз. И это, похоже, ещё не предел ЦСКА уже задумался о выкупе бразильского защитника.

Никола Влашич, полузащитник ЦСКА

Пусть фамилию Влашича знали многие, пусть приехал он не из далёкой Африки, а из солидного «Эвертона», но мало кто мог подумать, что Никола за короткий срок превратится в лучшего футболиста ЦСКА и одного из лучших – во всём чемпионате. А это действительно так. У хорвата три гола и две результативные передачи в Премьер-Лиге, он лидирует по показателю InStatIndex в рейтинге атакующих полузащитников, в каждой игре ведёт за собой партнёров, а болельщики мечтают, чтобы клуб выкупил его трансфер.

Влашич: Пашалич говорил мне: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» Лидер ЦСКА – про депрессивную Махачкалу, сравнения со Спанч Бобом и том, как Каррера разочаровал Пашалича.

Ильзат Ахметов, полузащитник ЦСКА

Мимо этого хавбека красно-синих тоже нельзя пройти. ЦСКА рисковал, когда подписывал с ним контракт, ведь бэкграунд у Ахметова был не самым достойным. Плюс достаточно долго Ильзат не имел игровой практики, поскольку был занят работой в отделе кадров в «Рубине». Но и с этим приобретением «армейцы» тоже попали в яблочко. Ахметов сразу же начал прогрессировать и стал отличным разыгрывающим опорником, от которого исходит и конструктив, и острота. Вызов в сборную – заслуженная награда за проделанную работу. Жаль, что вмешалась травма.

«Он пыхтел, сопел, но делал». Новое о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове Ринат Билялетдинов, при котором футболист дебютировал в РПЛ, рассказал о нём интересные факты.

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»

В прошлом сезоне оценить работу молодого краснодарского тренера толком не получилось, поскольку команду он принял уже ближе к концу чемпионата. Зато сейчас, на дистанции, Мусаев заслуживает восхищения. Его команда показывает великолепную игру, больше всех в стране забивает и раскрывает с новой стороны футболистов. И это несмотря на уход Смолова и арест Мамаева. Сейчас «Краснодар» на втором месте, и хочется пожелать его молодому главному тренеру такого же прорывного второго круга.

Чем Мурад Мусаев отличается от других тренеров «Краснодара» Сегодня ему исполняется 35 лет.

Фото: РИА Новости

Игорь Коновалов, полузащитник «Рубина»

Он закончил академию «Спартака», но красно-белым не пригодился и уехал в «Кубань», где попеременно играл то за главную команду в ФНЛ, то за вторую в ПФЛ. В «Рубине» Коновалов оказался в феврале 2018-го. Ещё в прошлом сезоне Бердыев начал внедрять полузащитника в стартовый состав, а в новом он уже стал лидером и одним из самых важных исполнителей.

Коновалов отличается комбинационной натурой и навыками глубинного диспетчера. Его передачи очень помогали команде на старте сезона, а всего он принял непосредственное участие в восьми голевых атаках «Рубина» (57 процентов от общего числа). Если Игорь продолжит в таком же духе, заслужит вызов в сборную. А сейчас ходят слухи, что им заинтересовался «Зенит».

Фото: РИА Новости

Алексей Сутормин, полузащитник «Оренбурга»

Героев из скромных команд обходить стороной тоже нельзя. История Сутормина интересна тем, что ещё полтора года назад он бегал в любительской лиге в Москве, совмещая игру «8 на 8» с профессиональным футболом. А теперь он важный футболист в «Оренбурге». Кстати, раньше Алексей был крайним нападающим, но на старте сезона из-за травмы партнёра ему пришлось опуститься в оборону. Итог – Сутормин не только перестроился, но и вышел в лидеры чемпионата по количеству отборов. А забивать голы новая позиция ему не помешала. На сегодня их у него – три, и все – победные. В ворота «Анжи», «Рубина» и «Уфы».

«И сейчас хожу на матчи «Спартака». Герой тура — о команде детства и пути в РПЛ Человек, который тащит «Оренбург» в еврокубки.

Зелимхан Бакаев, полузащитник «Арсенала»

В прошлом сезоне в «Спартаке» Бакаев закрепиться не смог и провёл лишь пять матчей. Перед началом нового чемпионата красно-белые отправили его в аренду в Тулу. Заиграл при Кононове Бакаев так здорово, что хоть зимой можно забирать обратно. На его счету четыре гола и 96 попыток дриблинга – это второй показатель во всей лиге.