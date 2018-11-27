Клуб, в котором играет Пашалич, летом совершил 128 трансферов. Да, 128

Город Бергамо не относится к футбольным центрам Европы. Конечно, можно вспомнить родившегося здесь Роберто Донадони и родившегося неподалёку Джузеппе Синьори, но сейчас Бергамо скорее футбольный артхаус, чем мейнстрим. Репутацию артхауса помогает поддерживать тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини: фанат схемы 3-4-3, концептуалист и тренер, чьи лекции по тактике посещал Хосеп Гвардиола. Большинству болельщиков из России «Аталанта» известна благодаря не столько Гасперини, сколько двум другим людям. Марио Пашалич отправился в Бергамо в аренду из «Челси» после того, как вернулся из аренды в «Спартак», а Эмилиано Ригони принадлежит «Зениту».

Как дела у Пашалича и Ригони?

«Челси» отдал Пашалича в расчёте, что молодой хорват будет получать постоянную игровую практику, но с этим возникли определённые проблемы. Две позиции центральных полузащитников ещё с прошлого сезона заняли Ремо Фройлер и Мартен де Рон, а Пашалича Гасперини видит в более атакующей роли. Но при этом тренер чередует формации 3-4-1-2 и 3-4-2-1: позиция атакующего полузащитника, во-первых, иногда вообще отсутствует, а во-вторых, на неё претендует ещё и Йосип Иличич, один из лидеров команды. Когда он набрал форму, Пашалич, который начал сезон в основе, с ходу ушёл в запас. Сейчас он в основном выходит на замену – как раз вместо Иличича.

У Ригони был отличный матч с «Ромой», в котором он оформил дубль (второй гол – в ближний угол с паса Пашалича), ещё один его гол принёс гостевую ничью с «Миланом». Но с конца сентября он не забивал, а в последнее время потерял место в составе. В октябре он ни разу не провёл на поле больше 10 минут, в двух последних турах оставался в запасе.

Но прямо сейчас «Аталанта» примечательна не карьерой молодых футболистов, поигравших в «Спартаке» и «Зените». И даже не результатами, хотя они впечатляют: разгром «Интера» 4:1 и тут же поражение от «Эмполи», причём Гасперини сделал двойную замену в перерыве, когда его команда вела в счёте! Нет, самое необычное, что есть в «Аталанте», — мутные трансферные схемы.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Больше 100 трансферов за одно лето. Как это?

Подавляющее большинство денежных потоков с трансферов «Аталанты» на вход и на выход – вполне обычные покупки и продажи игроков. Брайан Кристанте ушёл в «Рому»: 5 млн евро за аренду и ещё 15 клуб из Бергамо получит после обязательного выкупа через год. Ясмин Куртич и Альберто Палоски проданы в СПАЛ, туда же в аренду ушёл Андреа Петанья. В «молодёжке» «Интера» купили Давиде Беттелью и Марко Карраро. Из «Бенфики» пришёл Марко Туминелло, из «Астон Виллы» — Пьерлуиджи Голлини. Арендован у «Зенита» Эмилиано Ригони. Всё это типичные для небольшой итальянской команды трансферы. Поиск талантов и попытки перехватить игроков, которые не на слуху/не заиграли, но уже привлекли внимание больших клубов. «Аталанта» прилично потратилась: больше 40 млн евро при продажах на 15 млн.

Треш начинается там, где заканчиваются деньги. Точнее – в бесплатных арендах. Тех самых, с которыми планирует бороться ФИФА. Некоторое время назад на «Чемпионате» вышел материал, в котором мы разбирали, как эта борьба может выглядеть. «Аталанта» — идеальное объяснение того, почему борьба нужна.

ФИФА хочет запретить массовые аренды. Что из этого выйдет У «Челси» в аренде 40 игроков. Объясняем, что изменится.

За лето с учётом всех переходов игроков из молодёжных структур трансферов набралось 186. Трансферов игроков старше 18 лет, которые учитываются как взрослые – 128. 65 трансферов на вход, 63 на выход. Всего 13 из этих переходов за деньги. Остальные 115 – бесплатно либо в аренду. Перечислять все фамилии нет смысла: вы их точно не знаете и, скорее всего, никогда не узнаете. Но о некоторых стоит рассказать просто для примера: как это происходит.

Борис Радунович, вратарь, 22 года. Приехал в «Аталанту» три года назад, с тех пор съездил в аренду три раза, каждый раз в разные команды. Сыграл один матч в Серии А. Ему повезло. Есть и более странные ситуации.

Эмануэле Суагер, центральный защитник, 26 лет. Подписал первый взрослый контракт с «Аталантой» шесть лет назад, потом продлил. Действующий контракт рассчитан до 2020 года. За шесть лет он восемь раз уходил в аренду: в «Пизу», «Кротоне», «Бари», «Авеллино», «Чезену» и три раза в «Карпи». Там, в «Карпи», в Серии В, он играет и сейчас. Ни одного матча за «Аталанту», ни одного матча в Серии А, шесть лет в команде, с ним продлевают контракт.

Мой любимый пример: Альберто Альмичи, крайний защитник, 25 лет. Воспитанник «Аталанты», которого в 18 лет отдали в аренду в «Губбио» прямо из «молодёжки». В 2012 году он вернулся в молодёжную команду «Аталанты» и сразу же был отдан в другую аренду, в «Виртус Ланчано». Итого, за последние семь лет в структуре родного клуба он ни разу не вышел на поле и сменил в аренде уже семь команд. Зато с ним продлили контракт. Очевидно, этот игрок просто необходим «Аталанте». Поверить в это мешает одна деталь: летом он ушёл в «Верону» в аренду, которая рассчитана на три года.

Для бергамасков отдавать в аренду игроков молодёжной команды – не исключение, а скорее правило. Сейчас по разным командам разбросаны 22 игрока примаверы, которые не учитываются ФИФА. Иногда доходит до абсурда, как в случае с Маттео Сальви, которого отдали в аренду в примаверу СПАЛа. Он стал там капитаном. Капитан, который не принадлежит команде, в которой играет.

Проблема «Аталанты» — типичная для многих итальянских команд. «Ювентус», «Интер», «Торино», «Сампдория» также совершили за лето около 100 трансферов (суммарно: на вход и на выход), у «Болоньи» около 100, у «Ромы» около 100. Но «Аталанта» — самый яркий пример, иллюстрирующий, почему инициатива ФИФА ограничить массовые аренды молодых футболистов хорошая идея.

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