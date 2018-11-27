Фанаты vs Глушаков. Хронология событий

От чемпионства до маек с восьмёркой на груди. И со вбросами секретных переписок.

У «Спартака» новый тренер, но все обсуждают не его, а капитана Дениса Глушакова. Часть фанатов требует отстранить полузащитника. Вот как развивались события:



7 мая 2017 года

«Зенит» уступает «Ахмату», что гарантирует «Спартаку» первое чемпионство за 16 лет. Рядом с «Открытие Ареной» начинается празднование. Глушаков вместе с фанатами забирается на машину и скандирует заряды. Толпа носит Глушакова на руках. Тогда невозможно было представить, что ситуация настолько развернётся.

Фото: РИА Новости

22 сентября 2017 года

Глушаков продлевает контракт со «Спартаком» до лета 2020 года. Срок предыдущего соглашения заканчивался в 2018 году. Ситуация с продлением контракта затянулась, и не самую выразительную игру, которую футболист показывал в начале прошлого сезона, связали именно с тем, что голова у него забита нефутбольными вещами.

31 октября 2017 года

Денис Глушаков в интервью говорит, что Массимо Каррера не является топ-тренером. Это утверждение вызывает удивление у фанатов. В том числе в комментариях «Чемпионата».

18 апреля 2018 года

«Спартак» уступает «Тосно» в полуфинале Кубка России (многие были уверены, что красно-белые возьмут трофей – в финале ждал курский «Авангард» из ПФЛ). Основное время на «Открытие Арене» заканчивается вничью. На 122-й минуте Глушаков выходит один на один с голкипером, но бьёт мимо ворот. Затем он же не реализует шестой пенальти в серии, что позволяет «Тосно» выиграть первый и последний трофей в истории клуба.

17 сентября 2018 года

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров публикует стихотворение с критикой Карреры. Лайк под этим постом ставят Ещенко и Глушаков. На следующий день оба игрока отстраняются от команды и переводятся в дубль. При этом «Спартак» не делает никаких официальных заявлений. Каррера вскоре говорит, что дело в «физических кондициях».

19 сентября 2018 года

В интернете появляется видео, где жена Глушакова рвётся к нему в баню и застает его с девушкой. Начинается бракоразводный процесс. Жена футболиста утверждает, что Глушаков избил её. Адвокат хавбека опровергает эту информацию.

Адвокат Глушакова: Денис не избивал жену, так бы она подала заявление в полицию

23 октября 2018 года

Уволенный Массимо Каррера собирает на прощальный ужин всех футболистов «Спартака», кроме Дениса Глушакова. В этот же день фанатское объединение «Фратрия» требует не допускать возвращения футболиста в основу. Однако хавбек присоединяется к основной команде.

29 октября 2018 года

После месячного перерыва Глушаков отправляется в составе основы на матч «Спартак». Команда в Казани играет вничью – 1:1. При этом фанатская трибуна красно-белых скандирует оскорбления в адрес Глушакова. И.о. главного тренера Рауль Рианчо считает: «Блудному сыну должен даваться шанс».



5 ноября 2018 года

Нападающий «Севильи» Квинси Промес выражает поддержку экс-партнёру по команде Глушакову. Это происходит на следующий день после того, как фанаты снова оскорбляли Дениса по ходу матча.

12 ноября 2018 года

«Спартак» представляет нового главного тренера. Олег Кононов заверяет, что верит в каждого футболиста, в том числе и в Глушакова. А вице-президент Наиль Измайлов настаивает, что отношение фанатов к полузащитнику базируется на недостоверной информации.

Измайлов: реакция фанатов на Глушакова основана на недостоверной информации

22 ноября 2018 года

«Фратрия» рассказывает о встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном. По словам фанатов, они выступили против того, чтобы Глушаков был игроком команды, а тем более её капитаном. Также фанаты заявили, что не будут отказываться от действий и продолжат наблюдать за ситуацией.

Что сегодня творилось вокруг Глушакова. Коротко о ненависти Глушакова весь матч освистывали и называли иудой, но он всё равно пошёл аплодировать фанатской трибуне.

25 ноября 2018 года

«Спартак» побеждает «Крылья» со счётом 3:1. Глушаков проводит на поле все 90 минут. Главный тренер заявляет, что будет делать ставку на опытных футболистов. При этом Глушакова весь матч оскорбляет часть фанатов «Спартака». Преимущественно трибуна «Д». Полузащитника освистывают, даже когда он просто касается мяча. Скандируют: «Глушак – иуда», «Снимай повязку». Хотя некоторые болельщики с центральных секторов наоборот аплодируют Глушакову, когда он проходит мимо трибун после встречи.

Что сегодня творилось вокруг Глушакова. Коротко о ненависти Глушакова весь матч освистывали и называли иудой, но он всё равно пошёл аплодировать фанатской трибуне.

26 ноября 2018 года

«Фратрия» выступает с заявлением, разъясняя причины недовольства капитаном. Преимущественно речь идёт о конфликте с бывшим главным тренером Каррерой. Некоторые пункты в этом разъяснении вызвали ещё больше вопросов. Подробнее здесь:

Карусель Глушакова. Заявление «Фратрии» — ужас для «Спартака» Старостин вряд ли хотел бы всё это видеть.

27 ноября 2018 года

Футболисты и главный тренер «Спартака» после тренировки устраивают акцию в поддержку Глушакова, надев майки с цифрой 8 (номер Глушакова).

P.S. Вскоре на Sports.ru появляется материал о Глушакове. Автор настаивает, что обладает доказательствами заговора против Карреры. В качестве подтверждения приводится переписка жены Глушакова. И хотя нет понимания подлинности переписки и её даты, сам факт появления этих данных говорит о том, что война вокруг «Спартака» и конкретно Глушакова продолжается.