Влашич забивает, Акинфеев тащит пенальти – всё напрасно!

Создание новой команды – суть тот же ремонт. Как правило – капитальный и почти всегда – муторно долгий. «Прораб» ЦСКА, развивая строительную тему, с черновыми работами управился в сжатые сроки – теперь отделочные ведёт. На всё про всё у Виктора Гончаренко было меньше полугода. А если брать за точку отсчёта первый матч сезона – четыре месяца.

Летом его детищу прочили чуть ли не борьбу за выживание – к концу осени признали кандидатом на медали и, может быть, даже золотые. Если в Пльзене в сентябре эти мальчишки ещё сами толком не представляли, на что способны сообща, то к ответке с чехами прошли крещение двумя грандами, из Мадрида и Рима, и ощутили себя единым целым, при должном усердии способном на многое. Победы над «Реалом», «Зенитом» прилично повысили самооценку юного коллектива.

Постепенно вырисовался и оформился костяк команды, проявились и утвердились в этом статусе новые лидеры – в дополнение к паре оставшихся от «старого» ЦСКА. Сегодня уже болельщик ЦСКА безошибочно назовёт 8-9 позиций стартового состава, хотя ещё летом путался в обилии новых лиц и фамилий.

Но во вторник от более-менее устоявшегося варианта основа «армейцев» отличалась парой позиций. Обе – в центральной оси. Надеждам тренера на досрочное восстановление Ахметова не суждено было сбыться, и в опорную зону отправился Бистрович. Предварительно тренер протестировал Криститяна в Грозном. Хорват 90 основных и 7 компенсированных минут отработал качественно и был поощрён за это местом в старте в «Лужниках».

«Фернандесу всегда надо играть в шлеме – он не думает о своём здоровье» Гончаренко и Обляков рассказали о состоянии ЦСКА перед игрой с «Викторией» в Лиге чемпионов.

Чернов выпал из основы после домашнего поражения от «Краснодара» и за прошедший месяц довольствовался всего 30 игровыми минутами, причём в экстремальной обстановке – после удаления Магнуссона в домашней встрече с «Ромой». Оно же впустило Никиту в игру с «Викторией». Сколько стопперов у Гончаренко было, столько и поставил – всех троих. Структуру игры, в которой команда с удобствами обжилась, он не стал. Но на этот раз она дала сбой.

Соперники ЦСКА знают, как минимум наслышаны, с какого фланга у красно-синих исходит основнвя агрессия. Маска на лице обеспечила отважному Марио дополнительное внимание. И, соответственно, отвлекла его от другого «армейского» бровочника. Щенников относительной вольницей до перерыва охотно пользовался. Мало того что заработал пенальти для Влашича, поставивший москвичей в заведомо более выгодное положение относительно чехов. Георгий ещё и самостоятельно дважды атаковал цель, напомнив весенний бенефис другого защитника-ветерана – Набабкина в противоборстве с «Арсеналом». Не тульским.

Игра хозяевам давалась, но эта-то лёгкость их чуть не подвела в конце первого тайма. Всё тот же вездесущий Щенников едва не обесценил весь первотаймовый позитив одним неуклюжим движением. «42-й скорый» успел за тайм в обеих штрафных на пенальти наиграть.

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От тренерского выговора сослуживца избавил капитан Акинфеев. Игорь согрел озябшие на морозе трибуны фирменным сейвом. Не таким эпохальным, как «испанский», но здесь и сейчас для ЦСКА тоже важным. Молодой, подверженный эмоциональным перепадам коллектив такие моменты могут как завести, так и морально оглушить – в зависимости от исхода эпизода. Акинфеев решил его в пользу родного клуба и имел полное моральное право слегка «пихануть» молодёжи: повнимательнее, парни!

О том же, но более подробно, конечно же, толковал в раздевалке главный «армеец». Но то ли команда недослышала своего тренера, то ли замена Щенникова на Ефремова (очевидно, что вынужденная) негативно сказалась, но вскоре после перерыва «Виктория» добилась своего. Не с пенальти, так с игры Прохазка отправил-таки мяч в сетку. А мячик к нему прикатился как раз таки с левого (для ЦСКА) фланга.

Только после этого «армейский» молодняк наконец по-настоящему рассвирепел и учинил «бомбардировку» ворот Грушки. О настрое красно-синих в эти минуты красноречивее многих атак скажет затяжная погоня Влашича за левым хавом гостей. Метров 40 Никола упрямо преследовал соперника по бровке – и достал, чисто «обезмячил»!



Естественно, что оставшиеся замены Гончаренко – Кучаев вместо Облякова, Жамалетдинов вместо Чалова – были направлены на повышение атакующего потенциала команды. Подкачала оборона. На редком угловом чехов «армейские» защитники зевнули чешского коллегу Гейду – и поставили себя на грань вылета из Европы. Даже ничьей в Мадриде для выхода в Лигу Европы теперь может не хватить – о Лиге чемпионов, к сожалению, речь больше не идёт.