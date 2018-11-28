«Самое обидное поражение в этой Лиге чемпионов»

Второй раз подряд в Лиге чемпионов ЦСКА уступил дома 1:2. Но на этот раз послевкусие от поражения у «армейцев» явно было горше, чем после «Ромы». Виктор Гончаренко и не стал этого отрицать.

— Можно говорить, «Виктория» заслужила победу или мы заслужили поражение, — самокритично признал тренер «армейцев». – Поведя в счёте, сильно сбросили обороты, чего делать не надо было. У нас перестал держаться мяч, перестала получаться игра в центре поля, чем опытная команда соперника воспользовалась – перехватила инициативу, начала создавать моменты. Она это умеет делать. Тяжело, но это поражение надо признать или принять – и двигаться вперёд.

Влашич забивает, Акинфеев тащит пенальти – всё напрасно! ЦСКА нужно брать очки в Мадриде.

— Замена Щенникова носила вынужденный характер?

— Он отравился и попросил замену.



— Почему Чернов вышел левым центральным защитником? Не логичнее было Набабкина поставить туда?

— В конце мы так и играли. Меняли их с Набабкиным позициями, пробовали разные варианты, чтобы лучше начинать атаки и защищаться.



— К перерыву ЦСКА опустился в оборону и перестал держать мяч. Почему не перестроили игру во втором тайме?

— Не могу так сказать. Последние 15 минут первого тайма очень плохо в нашем исполнении смотрелись. Второй тайм был не так плох. Мы не сидели глубоко в обороне, было лучше расположение.

— Это самое обидное поражение в сезоне?

— Надо разделять РПЛ и Лигу чемпионов. Поражение от «Ромы» в Риме было заслуженное, здесь могли сыграть лучше. В Лиге чемпионов – да, это самое обидное. Про чемпионат говорить не стоит – два разных турнира.



— Что случилось при выходе Кучаева на замену? Диктор назвал фамилию Чалова, а с поля ушёл Обляков.

— Резервный судья не те цифры поднял – из-за этого недопонимание.

— Не опасаетесь, что поражение скажется на оставшихся матчах в чемпионате?

— Думаю, нет. Если посмотреть все наши игры, они такие и есть: качели вверх-вниз. Казалось, что сейчас пойдём вверх-вверх. Мы можем сильно провалиться, потом опять подняться. У нас есть время восстановиться и подвести ребят к игре, поэтому такой опаски нет.



— Вы допускали, что Ахметов попадёт в заявку. Решили не рисковать или восстановление затянулось?

— И то, и другое. Решили не рисковать и восстановление затянулось.

«Фернандесу всегда надо играть в шлеме – он не думает о своём здоровье» Гончаренко и Обляков рассказали о состоянии ЦСКА перед игрой с «Викторией» в Лиге чемпионов.

— Матч в Мадриде – решающий для команды. Что скажете в раздевалке «Бернабеу»?

— Это точно в раздевалке и останется.



Главный тренер чехов, хорошо знакомый нашему болельщику Павел Врба, пребывал в благодушном настроении.



— Пан Врба, как вам удалось переломить игру? После перерыва «Викторию» словно подменили.

— Вынужден признать, что в начале мы совершили существенную ошибку – заработали пенальти, который повлиял на ход первого тайма. В концовке пришли в себя, стали первыми оказываться на мяче, заработали пенальти, который, к сожалению, не использовали. Хорошо, что второй тайм начали так же агрессивно, как заканчивали первый. С долей удачи забили два мяча и победили.

— Что для вас значит этот успех?

— Может быть, сегодня ЦСКА не хватило удачи – как нам не хватило в концовке первого матча в Пльзене. А чего стоит этот матч в моей карьере, узнаем через 14 дней, после завершения группового турнира.



— Теперь вы близки к третьему месту?

— 45 минут назад были очень далеко, а сейчас очень близко.



— Как в целом оцените расклад в группе?

— Я бы разделил нашу группу на две части: мы с ЦСКА и «Реал» с «Ромой», которые борются за первое место. Свой мини-бой «Виктория» пока выигрывает. Для нас выход в следующий раунд очень важен с экономической точки зрения. Надеюсь, дома против «Ромы» мы доделаем начатое здесь, и чешские СМИ по достоинству оценят наш успех.



— С «Анжи» вам не очень удавались игры в Москве. Теперь с ней будут связаны более приятные ассоциации?

— Я не меняю свою точку зрения. Был и остаюсь при мнении, что в России хороший футбол, хорошие футболисты, сильная лига. Но теперь я буду с ещё большим удовольствием вспоминать о Москве, это правда.