ЦСКА пропустил два мяча от «Виктории». Чьи это были ошибки?

ЦСКА неожиданно уступил на своем поле чешской «Виктории». Армейцы повели в счете уже на 10-й минуте (отличился Влашич с пенальти), но матч в «Лужниках» закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. «Виктория» могла сравнять счет уже на 44-й минуте. Фол Щенникова явно тянул на пенальти. Однако Акинфеев отбил удар Прохазки с 11 метров.
А вот на 56-й минуте ему уже никто не помешал точно пробить. Голевая атака гостей началась с того, что Копиц вошел в штрафную с мячом с правого фланга.
10-й номер «Виктории» не стал подрабатывать мяч на ход, а в касание прострелил в свободную зону. Бекао, рвавшийся за Копицом, не успел его накрыть.
Прострел пришелся на второй темп атаки, куда набегали футболисты из центра поля. На стопкадре видно, что фактически все игроки держат своих соперников, а по Прохазки играет Обляков. Ему не хватило добежать полтора метра, чтобы успеть за соперником, который пробил в касание.
Второй гол гостей случился после углового. Обратите внимание на 2-й номер «Виктории» – по нему играет Бистрович. До розыгрыша стандарта опорник ЦСКА занимал оптимальную позицию, контролируя Гейду.
Однако сразу после розыгрыша углового Гейда устремился к воротам. Бистрович немного с запоздание среагировал на этот рывок. Похоже, игрок ЦСКА сфокусировался на мяче, а не на своем сопернике.
После навеса в штрафную Гейда оказался в более выгодной позиции. К тому же он немного подтолкнул Бистровича, которому пришлось разогнаться. В результате «армеец» пролетел мимо мяча, а Гейда извернулся и головой пробил в касание.
Винить Акинфеева точно не стоит. И дело не о том, что он вытащил пенальти. В пропущенных мячах было практически нереально спасти. Сначала выстрел в «девятку» из штрафной. Затем удар в упор. Возможно, во втором случае стоило сыграть на выходе. Однако это точно не было очевидным решение на тот момент. Тем более, что соперника старался закрыть Бистрович. К тому же передача шла не с углового, а чуть из глубины, что усложняло для голкипера игру на выходе.
Любопытно, как игроки «Виктории» охарактеризовали свои голы после матча. Автор первого мяча Прохазка сказал: «Мой гол получился немного странным – я даже не был уверен, что забил. Это могла бы быть худшая игра в моей карьере, но в итоге стала лучшей»
Автор победного мяча Гейда и вовсе заявил, что ему повезло: «Мой гол не обошёлся без удачи. Надеюсь, эта победа позволит нам квалифицироваться в Лигу Европы, если ЦСКА не победит в Мадриде, конечно».