ЦСКА пропустил два мяча от «Виктории». Чьи это были ошибки?

ЦСКА неожиданно уступил на своем поле чешской «Виктории». Армейцы повели в счете уже на 10-й минуте (отличился Влашич с пенальти), но матч в «Лужниках» закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. «Виктория» могла сравнять счет уже на 44-й минуте. Фол Щенникова явно тянул на пенальти. Однако Акинфеев отбил удар Прохазки с 11 метров.

А вот на 56-й минуте ему уже никто не помешал точно пробить. Голевая атака гостей началась с того, что Копиц вошел в штрафную с мячом с правого фланга.

10-й номер «Виктории» не стал подрабатывать мяч на ход, а в касание прострелил в свободную зону. Бекао, рвавшийся за Копицом, не успел его накрыть.

Влашич забивает, Акинфеев тащит пенальти – всё напрасно! ЦСКА нужно брать очки в Мадриде.

Прострел пришелся на второй темп атаки, куда набегали футболисты из центра поля. На стопкадре видно, что фактически все игроки держат своих соперников, а по Прохазки играет Обляков. Ему не хватило добежать полтора метра, чтобы успеть за соперником, который пробил в касание.

Второй гол гостей случился после углового. Обратите внимание на 2-й номер «Виктории» – по нему играет Бистрович. До розыгрыша стандарта опорник ЦСКА занимал оптимальную позицию, контролируя Гейду.

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Однако сразу после розыгрыша углового Гейда устремился к воротам. Бистрович немного с запоздание среагировал на этот рывок. Похоже, игрок ЦСКА сфокусировался на мяче, а не на своем сопернике.

После навеса в штрафную Гейда оказался в более выгодной позиции. К тому же он немного подтолкнул Бистровича, которому пришлось разогнаться. В результате «армеец» пролетел мимо мяча, а Гейда извернулся и головой пробил в касание.

Винить Акинфеева точно не стоит. И дело не о том, что он вытащил пенальти. В пропущенных мячах было практически нереально спасти. Сначала выстрел в «девятку» из штрафной. Затем удар в упор. Возможно, во втором случае стоило сыграть на выходе. Однако это точно не было очевидным решение на тот момент. Тем более, что соперника старался закрыть Бистрович. К тому же передача шла не с углового, а чуть из глубины, что усложняло для голкипера игру на выходе.



Любопытно, как игроки «Виктории» охарактеризовали свои голы после матча. Автор первого мяча Прохазка сказал: «Мой гол получился немного странным – я даже не был уверен, что забил. Это могла бы быть худшая игра в моей карьере, но в итоге стала лучшей»



Автор победного мяча Гейда и вовсе заявил, что ему повезло: «Мой гол не обошёлся без удачи. Надеюсь, эта победа позволит нам квалифицироваться в Лигу Европы, если ЦСКА не победит в Мадриде, конечно».