Все интриги Лиги чемпионов перед последним туром. Группы E – H

Команд, которые поедут на заключительные матчи за магнитиками, не так уж и много.

Группа Е

Оставшиеся матчи: «Аякс» — «Бавария», «Бенфика» — АЕК.



У «Бенфики» была лишь одна возможность сохранить шансы на выход в плей-офф перед последним туром: требовалось чудо в виде победы на «Альянц-Арене» со счётом крупнее, чем 2:0. Но португальцы сгорели 1:5 и теперь могут расслабиться. Путёвка в Лигу Европы от них уже никуда не денется, в заключительном матче с АЕКом выпрыгивать из штанов необязательно.

Единственная оставшаяся интрига в группе касается судьбы первого места. Вопреки ожиданиям, «Бавария» досрочно его себе не обеспечила. Дерзкий «Аякс», усиленный опытными Блиндом, Тадичем и Хунтеларом и имеющий впечатляющую статистику в сезоне (последние 10 встреч во всех турнирах – восемь побед и две ничьи при разнице 29-3) вполне может победить дома и забраться на вершину. Предвидится классная игра.

Группа F

Оставшиеся матчи: «Манчестер Сити» — «Хоффенхайм», «Шахтёр» — «Лион».



В этой группе состоялись самые сумасшедшие матчи вторника. «Шахтёр» успел попрощаться с мечтами о выходе в плей-офф, но вдруг забил в компенсированное время и вернул себе неплохие шансы. А «Сити», уступавший 1:2, сравнял счёт и обеспечил себе весеннюю стадию турнира.



Но ясности ни с одним из итоговых мест нет. «Хоффенхайму» теперь приходится думать о попадании в Лигу Европы. Для этого немецкому клубу нужно побеждать на выезде «Сити» (а почему нет?) и надеяться на параллельное поражение «Шахтёра». «Шахтёр» должен просто победить дома прямого конкурента, «Лион», чтобы попасть в плей-офф со второго места. Французам для решения аналогичной задачи хватит и ничьей, но теоретически можно подумать и о победе, которая в случае поражения «Сити» от «Хоффенхайма» подарит им первое место, ведь у «Лиона» преимущество по личным встречам.

Итак, «Манчестер Сити» может занять в этой группе 1-2-е места, «Лион» — 1-3-е, «Шахтёр» — 2-4-е, «Хоффенхайм» — 3-4-е.

Группа G

Оставшиеся матчи: «Реал» — ЦСКА, «Виктория» — «Рома»



«Королевский клуб», несмотря на все свои проблемы, досрочно занял первое место в группе. «Рома» — второе. А интрига касается лишь борьбы за Лигу Европы. ЦСКА в Мадриде нужно набрать больше очков, чем «Виктория» наберёт с «Ромой». С одной стороны, отлично, что «Реал» не будет иметь мотивации. С другой, у римлян её тоже не предвидится. Задача невероятно сложная.

Группа H

Оставшиеся матчи: «Янг Бойз» — «Ювентус», «Валенсия» — «Манчестер Юнайтед».



Когда на 91-й минуте Феллайни забил победный гол в ворота «Янг Бойз», главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сошёл с ума от радости, что в полной мере испытали на себе ящики с водой. Понять португальца можно: его команда, чудом не пропустившая при ничейном счёте, вдруг выиграла, оторвалась от «Валенсии» и досрочно вышла в плей-офф. Если бы не эта победа, пришлось бы прыгать выше головы в Испании в последнем туре.



Сейчас же «МЮ» сохраняет шансы даже на первое место. Для этого, правда, нужно надеяться на сенсационное поражение «Ювентуса» в Швейцарии. На 99 процентов итоговое положение команд не изменится.