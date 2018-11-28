У разгрома «Реала» от «Эйбара» и победы над «Ромой» одна и та же причина

Разницу между 0:3 от «Эйбара» и 2:0 с «Ромой» можно описать с помощью одной фамилии. Каземиро. «Эйбар» показал, что нельзя играть без опорника, когда «Реал» не доминирует, а за центр отвечают Кроос и Модрич.То есть можно, конечно, но тогда любой склонный к прессингу соперник будет испытывать искушение устроить быструю атаку через центр после каждого перехвата. И она будет проходить. Атакующий Себальос в тройке полузащитников не спасает, нужен более оборонительный игрок.

Напомню, что Каземиро не незаменим: в Мадриде есть Маркос Льоренте. Но он существует только формально, а в реальности журналисты AS назвали его человеком-невидимкой из-за того, что Сантьяго Солари его в упор не видел. На матч с «Эйбаром», который Каземиро пропускал из-за травмы, тренер даже не включил его дублёра в заявку. Но после 0:3 от «Эйбара» наконец разглядел. И сразу поставил в старт.

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В Риме Льоренте провёл отнюдь не выдающийся матч. Он мало лез в отбор, мало играл на опережение, выиграл мало единоборств (54%, здесь и дальше данные InStat). Но даже этого оказалось достаточно, чтобы не глотать пыль в каждой контратаке.

Игрок такого типа полезен команде несколькими вещами. Во-первых, он замедляет атаки соперника. Необязательно выиграть всю борьбу: сесть на плечи быстрому Ундеру, сбить его с шага и выиграть пять секунд тоже важно. Во-вторых, даже с невеликими показателями (семь попыток отбора) он – лучший среди полузащитников «Реала». В-третьих, и это самое главное: не всегда полезность можно полностью описать с помощью подсчитанных оборонительных действий. Когда команда теряет мяч, наличие лишнего игрока в районе центрального круга важно, даже если он в итоге не сделает полезное действие. Важность Льоренте в том, что одного его присутствия хватало, чтобы многие быстрые вертикальные даже не начинались. Это такой волнорез: в него необязательно врезаться, можно просто увидеть и не заплывать.

«Реал» сыграл в Риме средне, но сохранил баланс

Худшее для «Реала» в разгроме от «Эйбара» в том, что он был по игре. «Реал» отхватил три гола, а мог и больше. Против смелого, прессингующего соперника тройка полузащитников Кроос/Себальос/Модрич оказалась беспомощна: они подолгу контролировали мяч, но не контролировали соперника после потерь. Не хватало страховки. «Эйбар» победил без какого-то безумного фарта, просто за счёт игрового превосходства. Так вот, «Рома» тоже команда, которая любит и умеет прессинговать. Которая любит создавать моменты не в результате долгого владения, а после быстрых атак при смене владения. Более того, среди кадровых проблем «Ромы» стоит отметить отсутствие Пасторе, потому что с ним в составе команда прессингует хуже, чем без него.

Другими словами, шанс увидеть повтор матча трёхдневной давности присутствовал. Но мы его не увидели.

Речь не только о счёте. «Рома» обязана была забивать(Ундер чуть не расплакался от своего промаха), а «Реалу» повезло с первым голом. Матч с такими моментами у каждой из команд мог закончиться вничью. Но результат вообще можно опустить, мы говорим о стиле игры. Главное изменение в том, что по сравнению с матчем против «Эйбара» мадридцы перестали сами напрашиваться на неприятности. Каждая потеря мяча в центре (а потерь было достаточно) не превращалась в потенциально голевую атаку на ворота Куртуа.

Странно, что Солари прибег к помощи профильного игрока, чтобы сбалансировать состав в отсутствие Каземиро, только когда получил разгром. Но и это лучше, чем ничего. «Реал» опять становится гибкой командой. Ещё полгода назад именно гибкость давала мадридцам преимущество над любым соперником.

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За два с половиной года «Реала» при Зидане клуб так и не обрёл последовательной игровой модели, зато был последователен в трофеях. Баланс достигался любыми подручными средствами: ротацией, сменой схемы посреди матча, игрой на отбой, когда было нужно. Отсутствие догматизма делало «Реал» командой, которую трудно победить.

Солари тоже не догматик. Ошибившись раз, он не повторяет ту же ошибку, даже если для этого нужно выпустить в старте футболиста, которого он упорно не замечал. Льоренте не убедил в том, что он может достичь уровня Каземиро, но давать команде баланс в течение месяца, пока бразилец восстанавливается от травмы голеностопа, точно в состоянии.

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