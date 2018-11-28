Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

УЕФА перенёс матч Лиги Европы из Полтавы из-за военного положения

Петр Порошенко (справа) на матче ЧЕ-2016
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
«Украина находится под угрозой войны с Россией». УЕФА перенёс матч из Полтавы
На Украине ввели военное положение.
Футбол / Лига Европы

УЕФА официально объявил о переносе игры «Ворсклы» и лондонского «Арсенала». Матч группового этапа Лиги Европы должен был состояться в Полтаве, но теперь пройдёт в Киеве. При этом на игру уже продано 17 500 билетов, а запасным стадионом «Ворсклы» вообще является арена во Львове.

Участники Лиги Европы, о которых вы почти ничего не знаете
Один из них играет в форме «Уотфорда», с другим побоялся сыграть Мхитарян.

Откуда военное положение?

Указ о его введении подписал президент Пётр Порошенко после недавнего инцидента с украинскими кораблями. 25 ноября три судна незаконно пересекли границу России и были задержаны силами ФСБ. Для принудительной остановки применили оружие: в результате были ранены несколько украинских военных, а 24 моряка попали под арест.

«Официально, без всякого срыва шевронов, без «зелёных человечков» российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооружённых сил Украины», — заявил накануне украинский президент.

На этом Порошенко не остановился: «Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией». Уже спустя день после того заявление Порошенко ввёл военное положение в десяти областях Украины, которые граничат с Россией и Молдавией. Режим введён с 14:00 и продлится 30 дней.

Фанаты Гитлера на футболе. Дикие истории из чемпионата Украины
А ещё охота на геев, сектор-клетка для болельщиков и избиение пьяными футболистами водителя!

Скрытые мотивы переноса

Смущает, что несколько дней назад УЕФА был другого мнения и утверждал, что все матчи пройдут по графику. Возможно, решение изменили после официального введения военного положения. Но есть и другая версия.

По информации «Чемпионата», «Арсенал» обращался к «Ворскле» с просьбой о переносе матча ещё в сентябре. Якобы у «канониров» слишком большой самолёт, который в Киеве было бы принять удобнее. Да и английским болельщикам туда добраться проще. Британская пресса считает иначе: настолько спонтанное решение может обернуться «логистическим кошмаром».

В «Ворскле» настаивают, что решение не окончательное: клуб всё ещё ведёт переговоры с УЕФА. И это при том, что матч состоится завтра! Ещё больше вопросов появилось после официального заявления.

«Мы продолжим отслеживать и анализировать ситуацию в Украине в ближайшие дни в свете возможного переноса других матчей».

«Переноса других матчей»? Европейские клубы и без того скептически относятся к дальним поездкам, а теперь-то наверняка выжмут из этой ситуации максимум пользы. Хотите свежий пример? «Лион» уже заявил, что не хочет ехать на матч с «Шахтёром».

«Если честно, мы не хотим ехать в Харьков. Нет гарантий безопасности. Мы даже ищем себе самолёт, потому что французы не страхуют самолёты, которые туда летят», — сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

Понятно, что есть куда более важные вещи, но после указа президента Украина рискует остаться без большого футбола. По крайней мере, та её часть, что находится за пределами Киева.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент