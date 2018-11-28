Эффект Кафельникова-Назарова. Когда закончится цирк вокруг «Спартака»

Да похоже, что никогда. Один пример из истории про Глушакова.

После поражения «Спартака» от тульского «Арсенала» я написал материал о том, что шоу вокруг клуба – это стиль управления Леонида Федуна.

Карреру уволят. Но в «Спартаке» Федуна ничего не изменится Какой народ, такая и команда.

Формула казалась очевидной, потому владелец клуба своего отношения к шумихе никогда не скрывал.



1. Федун признавал, что «Спартак» для него не только футбол, а скорее бренд, сравнимый в мире с автоматом Калашникова и русской водкой.



2. Он не раз вспоминал фразу Марка Твена: «Любое упоминание в прессе, даже самое негативное, кроме некролога, – это реклама».



3. Учитывая, что ежедневно о «Спартаке» говорят и пишут больше, чем о любом другом клубе России за месяц, развитие проходило системно и успешно.

В рекламных проспектах Федуну особенно везёт с болельщиками. «Спартак» всегда был любим людьми творческими, в меру свободными и, как сказал бы Олег Табаков, непоротыми.



Пианиста Дениса Мацуева, например, удалось перетащить из Красноярска в московское училище уловкой, что здесь он сможет ходить на матчи «Спартака».



Дирижёр Валерий Гергиев может задержать концерт, совпадающий со временем начала матча «Спартака».



Глава МИДа Сергей Лавров на подписании важнейших минских соглашений ходит с телефоном, на котором выгравирован ромб.



Михаил Ефремов готов носить шарф «Спартака» где угодно.



И даже грязь от олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова для шоу полезна как лечебная.

***

Но недавно, после увольнения Массимо Карреры и перед матчем с «Рейнджерс» в Шотландии, я спросил опытного коллегу Игоря Рабинера, обычная ли сейчас ситуация для «Спартака»? Ведь всё хорошо? Разве Федуна фанаты не критиковали всегда, не называли игроков кривоногими онанистами, а тренеров физруками и шпротами?



— Не, такой жести никогда не было, — ответил он с ужасом, и мы согласились, что хотели бы просто получить день тишины и от всего отдохнуть, но такой возможности просто нет.

«Тему Глушакова пора заканчивать». Кононов и Ханни ответили на вопросы Пресс-конференция «Спартака» перед матчем с «Рапидом» — о ситуации вокруг команды, возможной ротации и новой роли Мельгарехо.

То новое стихотворение напишет Назаров, то Глушакова покажут в бане, то болельщики сольют переписку с его женой, то кто-то покажет историю об агентском распиле – и так каждое утро, каждый день, каждый вечер.



Вчера, перед театральным представлением, я пытался объяснить своей подруге, что происходит вокруг «Спартака». Она не особо следит за футболом, поэтому сломалась, выпучив глаза, после третьей сюжетной линии, а их в запасе у меня ещё была пара десятков. Представлением, кстати, не получилось насладиться, потому что по накалу после насыщенной спартаковской трагедии сцены казались банальными и бедными на события.



И в этот момент мне вдруг показалось, что составные части успешности продукта Федуна вдруг вышли из-под контроля. И конец конкретного владельца в «Спартаке» именно сейчас может быть близок.

***

Ещё совсем недавно владелец любого клуба мог при переборе критики договориться с прессой — например угрожать полным разрывом информационного сотрудничества. Это имело смысл, потому что бумажные издания не могли жить без интервью и другой информации от самой популярной командой России. В те годы можно было убрать авторов (это происходило со мной), спикеров, определённые темы в обмен на что-то.

А ещё просто подать в суд из-за заведомо ложной информации – кстати, такая возможность по отношению к прессе остаётся и по сей день.

Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь Это продолжение грязной войны.

Но и Федун, и Трахтенберг, и «Спартак» бессильны против «Твиттера», «Телеграма», «Ютуба» и других средств коммуникации, с которыми у клуба нет ни связи, ни методов борьбы.



Например, накануне официальный твиттер-аккаунт «Спартака» начал банить своих же болельщиков, оскорблявших Глушакова, – и это выглядело странно. Ну зачем им ваш «Твиттер» с официальной информацией, если вокруг столько куда более интересных источников, которые в этой бан-войне лишь сильнее озлобятся?!



Тем более если уж выделять пироманов вокруг «Спартака», то главным поджигателем становится не ограниченная законами пресса, а именно болельщики. Кто-то за хайп, кто-то из мести, кто-то, возможно, преследуя личные цели.



Самое жуткое цирковое представление всегда создаётся просто.

1. Ноунейм пишет абсолютную чушь, не выдерживающую критики (возможно, по заказу, чтобы скрыть реальный вброс).

2. Он получает ретвит от лидеров мнения среди болельщиков вроде известных в субкультуре фанатов или Евгения Кафельникова.

3. Толпа рефлексирует, разносит ложную информацию, которая достигает такого масштаба, что переносится на страницы СМИ в виде разбора или опровержений, но для основной массы всё равно остается истиной. Причём, по законам шоу-бизнеса, новые объекты и поводы для обсуждения начинают возникать с такой скоростью, что у стороннего зрителя не остаётся времени для понимания, где правда, а где ложь. Для упрощения он вынужден обобщать: тот герой, а этот иуда. На это и рассчитывают тёмные силы.

***

Примеры для анализа у нас появляются ежедневно. На этот раз возьмём новое популярное и широко разошедшееся творчество никому не известного человека. На примере фотографии он доказывает, как команда сливала Массимо Карреру. А дальше всё происходит по схеме.

1. Ретвит уважаемого болельщика и бывшего главы фан-клуба «Спартака» Олега Семёнова, который ушёл из клуба при нынешнем руководстве.



2. Ретвит от Евгения Кафельникова, олимпийского чемпиона, который желает неудачи Олегу Кононову, пренебрежительно называя его в «Твиттере» «пиджаком».

3. Быстрое распространение в соцсетях и на разных ресурсах.

4. Комментарии реальных журналистов, легитимизирующих информацию на картинке.

При этом, как обычно, никому не интересны эпизоды явной подмены понятий. Сделаю это как всегда я, чтобы вы меня критиковали. Будет приятно. В данном случае ретвит-бригада утверждает, что Глушаков влиял на результат, пока клуб не подписал с ним контракт.

Фанаты vs Глушаков. Хронология событий От чемпионства до маек с восьмёркой на груди. И со вбросами секретных переписок.

Но автор:



1. Забывает о победе в Суперкубке.

2. Преподносит как намеренный слив несчастную ничью с «Динамо», где только по дикой случайности в первом тайме не залетел третий гол.

3. Зачем-то пишет про 20 ударов при 0 голов в Уфе — это разве не показатель, что команда хотела победить?

4. Упускает победы над «Краснодаром» и «Арсеналом».

5. Не обращает внимания, что к матчу с ЦСКА в «Спартаке» начинается эпидемия травм. Адриано получает красную с «Зенитом» (по сути такую же, как с ПАОКом), ЗеЛуиш ломается на первых минутах, а команда остаётся без форвардов и начинает умирать на последних минутах в каждом матче. ЦСКА становится первым в этой немощной серии.

6. С «Локомотивом» в первом тайме при счёте 2:0 удаляется Александр Самедов (чуть ли не самый преданный Каррере человек, которого здесь тоже приравнивают к сливавшим), но виноватым выходит всё равно забивший первый мяч Глушаков.

7. Со «СКА-Хабаровск» «Спартак» наносит 32 удара. Видимо, очень не хотели победы, поэтому били-били-били!

8. Победа над «Рубином», конечно, пропущена.

9. К легендарным ничьим с «Тосно» и «Анжи» Глушаковподходит травмированным, как и 60 процентов команды. Денис в тех матчах участия не принимает, а важный гол вообще привозит Петкович, причём, команда умирает к 60-й минуте. В яму команда попадает и с «Анжи».



Налицо — жуткий провал в функционалке, игроки еле передвигаются и «на ободах» вытягивают ничью с аутсайдером. Зачем им это очко, если они хотят убрать тренера?



10. С Глушаковым подписывают контракт, и команда начинает побеждать.

На багаже Пилипчука. Как Кононов изменил «Спартак» Другая схема, гибкая и массивная атака, перевод Мельгарехо вперёд – красно-белые с новым тренером начали серьёзно менять футбол.

Нет, команда прибавляет, потому что возвращаются травмированные и начинается лыжный сезон, когда пора выходить на пик. К декабрю команда реально взлетает, забивая в концовках и «Зениту», и ЦСКА. Она чувствует себя так уверенно, что лезет в атаку с «Ливерпулем», но получает логичные семь в свои. Правда, через три дня громит «армейцев».



Но болельщиков это не волнует. Одни получили ретвиты, похвалы и почувствовали причастность к большому делу. Другие кому-то отомстили. А третьи, включая игроков «Спартака», вновь превратились в предателей.



Цирк вокруг клуба прекратится вовсе не тогда, когда уберут Глушакова и Кононова. И даже не тогда, когда уйдёт Федун. «Спартак» — это действительно бренд на уровне русской водки, автомата Калашникова или даже больше, поэтому и спокойствия вокруг него не будет никогда.



Шоу продолжается, и, как ни парадоксально, сейчас оно всем выгодно, кроме потерявшего контроль создателя – Леонида Федуна.