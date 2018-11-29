10 главных разочарований первого круга РПЛ

Команды, тренеры и футболисты, которые в стартовые 15 туров расстраивали чаще, чем радовали. Глушаков тоже тут.

Дмитрий Аленичев, главный тренер «Енисея»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После выхода в элитный дивизион могло показаться, что в тренерской карьере Аленичева наступил ренессанс. Увы, в первой части сезона его «Енисей» выделялся разве что в медиапространстве благодаря молодому активному пресс-атташе, тогда как на футбольных полях команда выглядела нелепо. Она опустилась на последнее место, ощутимо отстав даже от бедствующего «Анжи», а вторая победа была одержана только в последнем туре.

Аленичева обвиняют в «пьяной езде» Говорят, тренер угрожал сотрудникам ДПС.

Несмотря на плачевные результаты, покидать свой пост Аленичев не захотел. Может, верит, что ещё спасёт клуб. Может, попросту кивает на контракт и ждёт выплаты положенной неустойки. Только из-за этого подвешенного положения вокруг легендарного в прошлом футболиста получилось слишком много скандалов, которые стремительно портят его репутацию в глазах болельщиков. Грустно.

Клаудио Маркизио, полузащитник «Зенита»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Приезд в Санкт-Петербург легендарного итальянца, отдавшего 25 лет «Ювентусу», преподносился как супертрансфер. Клаудио получил огромную зарплату (около 3,5 млн евро), большие подъёмные и был призван заменить травмированного Нобоа. Но стать ключевым и важным футболистом Маркизио за осень не смог. Да, он забил два гола («Анжи» в проигрышном матче и победный «Ахмату»), однако в целом уровень игры продемонстрировал невысокий.



В недавней битве с ЦСКА именно грубая ошибка итальянца привела к первому пропущенному голу. А во встрече с «Ростовом» у Маркизио ещё случилось какое-то недопонимание с Семаком. Нобоа в стартовых турах, конечно же, играл намного лучше и полезнее, чем приехавшая мировая легенда.

Маркизио: во всех городах России люди видят Дзюбу и начинают улыбаться Интервью с полузащитником «Зенита» о вечных вещах: моде, еде, футболе и сексе.

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»

Фото: РИА Новости

Он показывал отличный футбол в прошлом сезоне, потом получил тяжёлую травму и долго восстанавливался. Его очень не хватало команде в новом чемпионате, ведь за счёт своих качеств нападающий мог и должен был разнообразить её прямолинейный футбол. Кокорин действительно сразу же усилил «Зенит» и поучаствовал в победе над «Краснодаром». А потом поехал отмечать юбилей дружбы с Мамаевым – и загремел в тюрьму. Нелепость, глупость, разгильдяйство и кошмарное отношение к собственному таланту. Жаль.

«Кирилл всегда был трусоватым паинькой...». Интервью с первым тренером Кокориных Валерий Стафёров работал и со старшим Кокориным в академии «Локомотива», и с младшим. Сейчас он невероятно расстроен.

Павел Мамаев, полузащитник «Краснодара»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

К вышеописанной истории про Кокорина можно добавить лишь одно: а ведь играл Мамаев в начале чемпионата здорово и был лидером команды по участию в голевых атаках. Он забивал, раздавал и вёл за собой партнёров. А теперь «Краснодар» закономерно хочет от него избавиться. Неизвестно, будет ли Мамаев вообще когда-либо выступать на высоком уровне.

По осени Мамаев заслуживал вызова в сборную. Каких игроков теряют лидеры РПЛ Российский паспорт умножает игровые качества Кокорина и Мамаева на два.

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»

Изначально было понятно, что новый сезон станет для итальянца определяющим, поскольку концовку прошлого он напрочь провалил. Однако сперва Каррера не смог пробиться в Лигу чемпионов, уступив ПАОК, затем, после приличного старта, начал валиться и в чемпионате. Разочаровывал не только сам факт поражений, но и понимание: Каррера не растет как тренер, а его команда регрессирует.

Он полностью доверился ассистенту, заимствовал у него тактику и принципы ротации, но не видел, что всё это не работает. Он не смог вернуть атмосферу в коллективе на прежний уровень, а ссылкой Глушакова и Ещенко в дубль, напротив, ещё сильнее расшатал обстановку. Он объяснял неудачи одними и теми же словами: «Нам не хватает спортивной злости!», хотя все давно уже поняли, что дело ни в какой не злости. Массимо, кажется, в октябре уже и сам не знал, как исправить ситуацию, поэтому отставка была неизбежным сценарием. Спасибо ему за возвращение чемпионского «Спартака» и благородные пресс-конференции. И надеемся, что в другом клубе он сможет выйти на новый тренерский уровень.

Луис Адриано, нападающий «Спартака»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразилец превосходно умеет играть в футбол. Он доказывал это в прошлом сезоне, продолжает делать в последних матчах. Но именно что в последних, начиная с ноября. А всё лето и раннюю осень Адриано провалил. Можно сколько угодно говорить об обстановке в клубе или неудачной схеме, но высокооплачиваемый легионер и лидер по мастерству обязан показывать совсем другой уровень, даже если нужно это делать через не могу и через не хочу. У бразильца же было ровно ноль результативных действий до 11-го тура.

Сказочный Адриано Пособие по тому, как испортить о себе впечатление.

Денис Глушаков, полузащитник «Спартака»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Включаем в этот список капитана красно-белых не только потому, что он плохо играет. Ещё и за неосторожные действия в «Инстаграме», а также за то, что он погряз в скандалах и позволяет избивать себя публике, не желая ничего рассказывать и объяснять. Если бы Денис захотел, он мог хотя бы попытаться уменьшить ненависть и обструкцию, найти какой-то компромисс. Но Глушаков закрылся и, видимо, решил, что вернёт доверие публики игрой. Ничего у него такими темпами не получится.

Слита переписка жены Глушакова. Болельщики «Спартака», берегитесь Это продолжение грязной войны.

Абель Эрнандес, нападающий ЦСКА

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Все знали, что у уругвайского форварда при всех его умениях есть очевидный недостаток: склонность к травмам. Но уж больно быстро он сломался. В шести неполных матчах Эрнандес забил два гола, 15 сентября в «Уфе» получил первое повреждение, после двухмесячного восстановления – сразу же второе (рецидив) и опять выбыл на неопределённый срок. Как думаете, будет ЦСКА продолжать сотрудничество?

«В 18 лет мне сказали: «Завязывай с футболом». Абель — «джокер» ЦСКА Абель Эрнандес — о маминых слезах, тату кумира, неудаче Слуцкого в Англии и шансах ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бело-голубые здорово закончили прошлый сезон, неплохо стартовали и в новом. Хохлова называли одним из самых прогрессирующих тренеров в стране. Потом что-то пошло не так. Команда нестабильна, очень мало забивает (11 голов, меньше – только «Крылья», «Анжи» и «Енисей»), в последнем туре умудрилась проиграть «Енисею» и теперь находится вблизи опасной зоны стыковых матчей.



А ещё не совсем понятная сложилась с взаимодействием главного тренера со спортивным директором Романом Широковым. То ли оно есть, то ли его нет, и руководство мысленно готово расстаться с Хохловым и просто ждёт повода. В любом случае ни о какой борьбе за еврокубки (а именно такая задача стоит перед командой) говорить пока не приходится.

Аленичева прижали к стене, а он взял и победил «Динамо» Это всего вторая победа «Енисея» в чемпионате.

«Спартак»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но главным разочарованием (а в чьих-то глазах – посмешищем), конечно же, стал «Спартак». Клуб собирался попадать в Лигу чемпионов и биться за золото, но шаг за шагом начал разваливаться и утопать в скандалах, слухах и лжи. Травма Жиго и отъезд Промеса стали первым кругом ада, 10 туров без голов с игры и неработающая схема 4-3-3 – вторым, скандальное отстранение Глушакова и Ещенко – третьим, правильное по факту, но кошмарно обставленное увольнение Карреры – четвёртым, четыре домашних поражения подряд от середнячков – пятым, затянувшаяся трёхнедельная пауза с назначением нового главного тренера и удивительное молчаливое поведение руководства – шестым, агрессивное поведение фанатов, которые до сих пор не могут успокоиться, — седьмым.

Полный набор. Сейчас «Спартак» усердно пытается прийти в себя, но многое уже упущено.