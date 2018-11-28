Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Футбол /

«Атлетико» — «Монако» — 2:0, 28 ноября 2018. Головин играет плохо

«Атлетико» — «Монако» — 2:0, 28 ноября 2018
«Чемпионат»
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
Головину ещё хуже, чем ЦСКА. У него вообще беда
Тьерри Анри чудит, а российский легионер играет плохо.
Футбол / Лига чемпионов
Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
28 ноября 2018, среда. 20:55 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 – Коке – 2, 2:0 – Гризманн – 24
Удаления: Савич, 82 – нет

Этот сезон для «Монако» складывается ужасно на всех фронтах. Возможно поэтому, Тьерри Анри решил перед матчем с «Атлетико» существенно поменять состав. Хотя у клуба перед матчем ещё оставались шансы на попадание в Лигу Европы.

Несколькими днями ранее «Монако» одержал победу в чемпионате Франции. Первую после 12-матчевой безвыигрышной серии и всего вторую в турнире.

Головин впервые победил в составе «Монако». Как это было
В концовке отменили гол, забитый из-под полузащитника сборной России.

Вот, кстати, рассказ Александра о своей жизни в Европе.

«Было тяжело смириться, но потом привык». Головин вышел на связь из Монако
Рассказал как развлекается в Монако и заговорил на французском.

И вот после этого Анри оставил на скамейке Бенджамина Хенрихса, Радамеля Фалькао, Софьяна Диопа и Юсефа Аита Беннассера.

Головин снова вышел в основе.

Первый тайм матча получился логичным. 2:0 в пользу «Атлетико». Мадридцы уверенно контролировали ход игры и ничего не позволили сделать сопернику.

Во втором тайме Анри бросил в бой Фалькао, Диопа и Тюрама-Юльена, последний на 63-й минуте заменил ничем не запомнившегося Головина. У монегесков что-то стало получаться. Был даже момент — у Фалькао.

В конце «Атлетико» сам придумал себе проблемы. Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку». А для Стефана это вторая жёлтая карточка.

Но Фалькао с «точки» не попал даже в створ. Это не в первый раз.

Вот и Ян Облак пожалел «Монако».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент