Головину ещё хуже, чем ЦСКА. У него вообще беда

Этот сезон для «Монако» складывается ужасно на всех фронтах. Возможно поэтому, Тьерри Анри решил перед матчем с «Атлетико» существенно поменять состав. Хотя у клуба перед матчем ещё оставались шансы на попадание в Лигу Европы.

Несколькими днями ранее «Монако» одержал победу в чемпионате Франции. Первую после 12-матчевой безвыигрышной серии и всего вторую в турнире.

Головин впервые победил в составе «Монако». Как это было В концовке отменили гол, забитый из-под полузащитника сборной России.

Вот, кстати, рассказ Александра о своей жизни в Европе.

«Было тяжело смириться, но потом привык». Головин вышел на связь из Монако Рассказал как развлекается в Монако и заговорил на французском.

И вот после этого Анри оставил на скамейке Бенджамина Хенрихса, Радамеля Фалькао, Софьяна Диопа и Юсефа Аита Беннассера.

Головин снова вышел в основе.

Первый тайм матча получился логичным. 2:0 в пользу «Атлетико». Мадридцы уверенно контролировали ход игры и ничего не позволили сделать сопернику.

Во втором тайме Анри бросил в бой Фалькао, Диопа и Тюрама-Юльена, последний на 63-й минуте заменил ничем не запомнившегося Головина. У монегесков что-то стало получаться. Был даже момент — у Фалькао.

В конце «Атлетико» сам придумал себе проблемы. Тилеманс пробил из-за пределов штрафной и попал в руку Савичу — арбитр указал на «точку». А для Стефана это вторая жёлтая карточка.

Но Фалькао с «точки» не попал даже в створ. Это не в первый раз.

Вот и Ян Облак пожалел «Монако».