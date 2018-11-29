Какой же он гений! Месси сделал игру в очень важный день

У «Барселоны» перед матчем с ПСВ всё было неплохо в турнирном смысле. С выходом из группы проблем нет, но в случае поражения и победы «Интера» (её не случилось), под вопросом было бы первое место в группе. Ну зачем оставлять вопросы на последний тур?

Но был ещё один повод. Ровно 119 лет назад Жоаном Гампером была основана «Барселона», день рождения — это святое!

С самого начала игры преимущество было у хозяев, на 4-й минуте Перейро опаснно биил ссо штрафного — выручил Тер-Штеген. На 17-й минуте Перейро снова пробил — выручила штанга. На 24-й минуте Де Йонг после диагонали сделал скидку головой в штрафную гостей, Перейро выиграл позицию у соперника, перебросил вратаря, но и ворота заодно.

Дальше за дело взялся Лео. До конца первого тайма он пробил по воротам ПСВ 5 раз, из них 2 в створ. А ещё Видаль перекидывал вратаря, вышедшего из ворот, но мяч с «ленточки» выбил защитник хозяев. А под занавес гости ответили: Де Йонг головой пробивал после подачи Перейро — перекладина! Дюмфрис добивал из вратарской — штанга! Не всё так просто.

И во втором тайме всё было сложно. Но Месси взял и сделал это.

А через 9 минут прострелил на Пике и счёт стал 2:0. Игра была сделана.

Хотя ПСВ один мяч отыграл и в концовке прилично давил.