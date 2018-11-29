Раньше «ПСЖ» только тратил как топ-клуб. А теперь и играет как топ-клуб

«ПСЖ» тратит как топ-клуб, собрал состав как у топ-клуба, на внутреннем чемпионате доминирует как топ-клуб и амбициозен как настоящий топ-клуб. Но стал ли «ПСЖ» топ-клубом за пределами Франции? Не в плане теоретических возможностей, маркетинга, узнаваемости, потенциала – а просто по результату?

В последние годы «ПСЖ» заставил говорить о себе громче всего, когда выиграл у «Барселоны» со счётом 4:0, а потом умудрился упустить это преимущество. С тех пор клуб совершенно разучился играть под давлением. Матчи в Европе можно разделить на две простые категории: соперники, которых можно обыграть на классе, и соперники, которым «ПСЖ» проигрывает. Слабых парижане били, равные били их.



Единственное исключение было в первом матче с «Баварией», но это именно исключение: у немецких футболистов были в разгаре разногласия с Карло Анчелотти, им было не до футбола. Уже через месяц, когда ветераны «Баварии» добились своего и Анчелотти уволили, они без проблем разобрались с «ПСЖ».



В плей-офф Париж настолько убедительно проиграл «Реалу», что даже спровоцировал появление на «Чемпионате» вот такого текста.

Мы увидели, что Париж – это провинция. Объясняем почему «ПСЖ» без Неймара провёл матч имени Неймара.

Париж – это провинция? Звучит безапелляционно, но, судя по реакции читателей, полгода назад так думали примерно все.

За полгода многое может случиться. «ПСЖ» попал в трудную группу. Группу, которую было легко недооценить: кто всерьёз ожидал, что «Наполи» обыграет «Ливерпуль» и так всё усложнит? В такой группе особенно легко опозориться. Самый трудный матч ждал уже в первом туре, и парижане его проиграли. В принципе, ничего особенного, это все и предполагали. Более того, можно было и не выиграть у «Ливерпуля» дома, но всё равно пройти дальше, забив ещё 5-6 голов «Црвене Звезде» в последнем туре. Привычный «ПСЖ» так бы и сделал.



Именно поэтому домашний матч с «Ливерпулем» так важен. Он показывает, как «ПСЖ» изменился за полгода.

Парижане вышли с первых минут играть в свой футбол – так же, как играли с «Монако» и «Тулузой», более слабыми соперниками. Со слабыми соперниками «ПСЖ» играет, доставляя эстетическое удовольствие. Именно таким получился первый тайм с «Ливерпулем».

Просто найдите время и пересмотрите этот тайм. «ПСЖ» не доминировал в каталонском смысле слова, не отсиживался в обороне, как умеют в Пьемонте и Ломбардии, не устроил игру на встречных курсах, которую так хотел «Ливерпуль». А просто переигрывал соперника в футбол: умом, ногами, скоростью, геометрией. Это было очень красиво. Когда я говорю «красиво», имею в виду не только атаку, но и оборону. Типичный момент в середине первого тайма: «ПСЖ» оборонялся так яростно, что Вейналдум был вынужден с чужой половины поля отдать пас собственному вратарю, чтобы не потерять мяч. Трудно представить что-то более нетипичное для команды Клоппа.



Про игру в атаке нечего и говорить. Томас Тухель снова устроил тактические эксперименты, но мы к ним уже привыкли: он делает это постоянно. И расстановка с тремя центральными защитниками (перед матчем все ждали, что Маркиньос будет играть в опорной зоне, но он всё-таки занял место рядом с Силвой и Кимпембе) была не трусостью, а лучшим способом контролировать игру. «ПСЖ» контролировал: ничего не позволил сделать «Ливерпулю» в атаке, кроме пенальти на углу штрафной, и забил два блестящих гола, похожих как причёски Неймара и Тило Керера.



Какой вам больше нравится? Гол Берната, который родился на левом фланге и включил в себя пас на ход Мбаппе и прострел в центр штрафной на Кавани?

Или гол Неймара, который родился на левом фланге и включил в себя умный розыгрыш между Неймаром и Мбаппе и прострел в центр штрафной на Кавани?

Особенно хорош второй. Неймар и Мбаппе в три паса преодолели две трети поля. Хотя и первый гол был образцом быстрой атаки со сложным выходом из-под прессинга. Так играют уверенные в себе команды. И главное: в обоих случаях гол был забит, когда игрок «ПСЖ» оказывался первым на отскоке в штрафной «Ливерпуля». Для команды, чей тренер придумал гегенпрессинг, это просто позор. Для «ПСЖ» — знак качества.

Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше Что происходит в «ПСЖ».

Второй тайм получился визуально совсем другим: «Ливерпуль» вышел доминировать и «гегенпрессинговать». Уничтожать, в общем. Получилось своеобразно: давление действительно было, и временами казалось, что хозяева могут поплыть. Несколько раз Тьяго Силве пришлось обращаться к стадиону за поддержкой: зрители настолько погружались в игру, что замолкали. «Ливерпуль» ещё больше, чем в первом тайме, владел мячом и перевёл игру на треть поля «ПСЖ». Но с 61-й минуты не нанёс ни одного, даже неточного, удара по воротам Буффона. То есть всё давление не привело даже к созданию опасного момента. А единственным за весь матч ударом в створ стал удар Милнера с пенальти.



«ПСЖ» впервые за полтора года не испугался топ-клуба, который приехал не решать свои внутренние проблемы, а побеждать. «ПСЖ» выиграл, причём заслуженно, переиграв соперника в первом тайме и ничего не позволив во втором. Комплекс, который команда приобрела в больших матчах, ушёл в прошлое. Теперь «ПСЖ» может быть сильнее или слабее соперника, но только не нервнее.



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