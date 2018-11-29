Борьба превратит любой топ-матч в ФНЛ. «ПСЖ» и «Ливерпуль» доказали это

Мы так привыкли к тому, что судьбу больших матчей решают (иногда выдуманные нами же самими) тактические противостояния тренеров, что забыли, что бывает иначе. Когда два десятка мужчин сцепляются за результат и не желают уступать и сантиметра пространства, любые тактические противостояния не то что уходят на второй план — их вовсе не существует. Начинается плотнейшая рубка, исход которой, однако, предрешён.

Второй тайм вчерашнего парижского матча «Пари Сен-Жермен» и «Ливерпуля» продемонстрировал это. За 50 его минут команды сообразили всего два удара в створ, не создали ни одного явного голевого момента, зато поучаствовали в 68 единоборствах (для сравнения: в первом тайме — 41 единоборство, среднее по Лиге чемпионов за один тайм — 43 единоборства). 30 раз за тайм футболисты вступали в прямой контактный отбор мяча (для сравнения: в параллельном не менее важном для распределения мест в таблице группы матче «Тоттенхэма» и «Интера» такая цифра сложилась за весь матч). Борьба так увлекла парней на поле, что, когда оборона Парижа в очередной раз оттёрла Мо Салаха от мяча, Тьяго Силва и Маркиньос победно заорали друг на друга и стукнулись друг о друга грудными клетками.

Неймар – лучший бразилец в истории. Пока в Лиге чемпионов Он забил «Ливерпулю» и опередил Кака.

Последние же десять минут и вовсе очень напоминали матч середняков ФНЛ, которым губернаторы областей пообещали выплатить семимесячные долги по зарплате в случае победы. Бесконечные стыки, мяч, который застревал между игроками, жёлтые карточки, споры с арбитром и те самые горящие глаза, которые так высмеиваются адептами тактического и статистического подхода к футболу, — всё было именно так. Даже радуга от Неймара у углового флага со всей своей обезоруживающей красотой нелепости смотрелась органично и продолжала навевать ассоциации с подземельным футболом.

И в этом нет совершенно ничего плохого — таким может и должен быть футбол даже на самом высоком уровне. Второй тайм смотрелся эпически только потому, что на поле происходила схватка — если попытаться найти там качество футбола, то стало бы страшно за то, что демонстрируют две команды с, возможно, лучшими атакующими тройками в европейском футболе на данный момент.

Раньше «ПСЖ» только тратил как топ-клуб. А теперь и играет как топ-клуб Страх больших матчей позади.

И даже судейство брутального поляка Марциняка, который не боялся разнимать сходящихся после размена ударами в клинче соперников свистком, смотрелось в тему. После игры Юрген Клопп был жутко недоволен судейством, заметив, что из-за арбитра они «выглядели как мясники». Редкий случай, когда с Клоппом можно не согласиться: не выглядели, а были мясниками. И не было заметно, что кому-то на поле это не нравится — вспомните ту же реакцию Силвы и Маркиньоса.

Футбол изголодался по таким матчам, он стал слишком прилизанным анализом, цифрами и порождённой ими осторожностью. В памяти этой Лиги чемпионов матч «ПСЖ» и «Ливерпуля» останется кровавым, а не красивым зрелищем. И здесь всё тоже по канонам ФНЛ.

И всё же исход игры действительно был предрешён, когда рубка стала неизбежной. Футбол, хоть и остаётся командным видом спорта, и так зависит от индивидуальных действий, а когда матч переходит в плоскость постоянных единоборств, победить может только команда, у которой игроки сильнее индивидуально. Не могла команда с Джо Гомесом и Эндрю Робертсоном, при всём к ним уважении (один из них, кстати, не так давно играл в английском аналоге ФНЛ), победить команду, где оборону цементируют воины Силва, Кимпембе и Маркиньос. Ни одного шанса на это не было.



Но это и неважно. Тактическое противостояние мы ещё успеем увидеть на «Энфилде», где синьор Анчелотти приедет оберегать пресвятые итальянские 0:0, а во вчерашний вечер мы смогли узнать, что футбол топ-команд всё ещё жив и эмоциями.